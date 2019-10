ONS alleen qua goals niet gelijkwaardig

Hoek – Ook in Hoek kreeg ONS Sneek de wind niet in de rug en moest men uiteindelijk met een nederlaag genoegen nemen. Wat dat betreft was het “the same old song” en dat gold ook voor het spel van de Snekers, want dat was ondanks het ruime verlies opnieuw niet onaardig en nagenoeg gelijkwaardig aan dat van HSV Hoek.

Zo kregen de Snekers in de openingsminuten via Jelle de Graaf al een behoorlijke schietkans en na een dieptepass van Jordy den Hoedt bracht diezelfde De Graaf een paar minuten later Nick Burger in stelling. Diens inzet vloog echter een metertje langs de kruising, waarna aan actie van Genridge Prijor over links niet meer dan een corner opleverde.

Vervolgens zorgde een voorzet van Fabian Wilson aan de andere kant voor de eerste alarmfase. Nadat Robin Nelis zijn hoofd niet tegen de recht omhoog weggewerkte bal kreeg, werd een inzet van Jonathan Constancia namelijk met vereende krachten van de doellijn gehaald en wierp een ONS-speler zich bij de rebound in de baan van het schot. Kort daarop kreeg een lob van aanvoerder Rik Impens vanwege buitenspel niet de goedkeuring van de arbitrage, maar even later toen de bal achter de oranje defensie werd neergelegd en Erwin Franse met een voorzet op maat Impens bediende, betekende diens kopbal alsnog de 1-0.

Kort na die openingstreffer leek een voorzet/doelpoging van Constancia gevaarlijker dan ie in werkelijkheid was en kreeg Sam Crowther op aangeven van Genridge Prijor aan de andere kant nog een behoorlijke mogelijkheid om de achterstand ongedaan te maken. Doelman Jordi de Jonghe hield de lange aanvaller echter met de voet van scoren af en derhalve zochten beide ploegen met een 1-0 stand op het winderige Denoek de luwte van de kleedkamers op.

​Niet lang na de wisseling van speelhelft testte Robin Nelis de kwaliteiten van doelman Justin van der Dam. Die bleken goed genoeg om de 2-0 te voorkomen, terwijl de thuisclub aan de andere kant na een Sneker corner bij een scrimmage heel erg goed weg kwam. In plaats van 1-1 werd het even later 2-0, toen de ONS-defensie waarin inmiddels aanvoerder Nick Kuipers door Kevin Meijer was vervangen, de thuisclub teveel ruimte bood en Rik Impens vervolgens met een droge schuiver voor de tweede keer de sirene liet afgaan.

Dankzij doelman Van der Dam bleef het derde “loeimoment” achterwege want de Sneker goalie wist niet veel later met een uitstekende reflex een inzet van de inmiddels ingevallen Francis Kabwe Manengela tot corner te verwerken. De wissel van Manengela bleek echter één uit de categorie “gouden” want nadat een voorzet door Regilio Vandenpitte vallend op de paal werd gekopt, tikte de invaller van dichtbij alsnog de derde Hoek-treffer tegen de touwen.

Daarmee was de wedstrijd gespeeld en al helemaal toen ONS nog geen minuut later de bal op het middenveld knullig verspeelde en Abdoe Abdenbi daarmee de gelegenheid bood om de bal vanaf de achterlijn bij de al genoemde Manengela te bezorgen. Die bracht vervolgens na een prima aanname de 4-0 eindstand op het scorebord en die eindstand was zonder meer geflatteerd, want ONS was zoals hiervoor al werd aangestipt, deze middag voetballend nagenoeg gelijkwaardig aan HSV Hoek en alleen qua “Chancenverwertung” minder..

HSV Hoek – ONS Sneek 4-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Rik Impens (37.), 2-0 Impens (63.), 3-0 Francis Kabwe Manengela (79.), 4-0 Manegela (80.)

Scheidsrechter: J. te Kloeze

Gele kaart: Karim Bannani (HSV Hoek)

Opstelling HSV Hoek: Jordi de Jonghe, Fabian Wilson, Alexander Embrechts, Roycel James, Karim Banaan, Regilio Vanderpitte, Steven Smulder (69. Sepp Vereecke), Erwin Franse (59. Francis Kabwe Manengela), Rik Impens (76. Abdoe Abdenbi), Jonathan Constancia en Robin Nelis

Opstelling ONS Sneek: Justin van der Dam, Oege Sietse van Lingen, Nick Kuipers (59. Kevin Meijer), Denzel Prijor, Jordy den Hoedt, Tom Arissen, Nick Burger, Wesley Tankink, Jelle de Graaf (72. Han van Dijk), Sam Crowther en Genridge Prijor (72. Jan Dommerholt)

Bron: https://pengel.weebly.com/

Foto: c.v.v. ONS Sneek