LSC 1890 loopt in het mes

Leeuwarden- Een veel beter voetballend LSC 1890 liep in Leeuwarden twee keer in het mes en wist zelf pas in blessuretijd het net te vinden. Daardoor ging niet alleen de wedstrijd tegen LAC Frisia 1883 verloren, maar zakte de formatie van trainer Erik van der Meulen ook tot onder de eerste rode streep.

De Snekers die het zonder Floris Bok, Rodi de Boer, Daan Daniëls moesten doen, liepen in Leeuwarden al gauw achter de feiten aan. De klassieker was nog maar koud onderweg, toen scheidsrechter Mulder de bal op de stip deponeerde en Douwe Wim Terpstra Frisia op voorsprong schoot. LSC 1890 antwoordde met een schot van Jorn Wester, doch de uithaal van de spits was net te ruim bemeten en dat gold ook voor een inzet van de thuisclub, al kwam die wel op de lat en dus dichterbij het beoogde doel. Vervolgens drukte LSC !890 de Leeuwarders terug en speelde het spel zich voornamelijk op één helft af. Veel leverde dat echter niet op, ook al niet omdat de overtreding in de zestien op Wester aldus arbiter Mulder niet voor een strafschop in aanmerking kwam.

LSC 1890 kwam daarentegen meer en meer voor de “Ausgleich” in aanmerking, maar achtereenvolgens Maarten Kingma, Marco da Silva en in omgekeerde volgorde Da Silva en Kingma lieten na rust goede en soms hele goede mogelijkheden onbenut. Daarmee openbaarde zich toch weer de inmiddels bijna chronische kwaal dat de Snekers veel te veel kansen nodig hebben om tot scoren te komen en net toen de twitteraar van “the Blues” zich afvroeg, of het goede spel van zijn club nog beloond zou worden, strafte Tarik Bourakba namens de thuisclub een fout van Patrick Zijda genadeloos af.

Met nog dik tien minuten op de klok werd de score op De Magere Weide voor de thuisclub daardoor ineens een stuk minder mager en werd de missie van de Snekers tegelijk een onmogelijke, al kreeg de ploeg in het blauw via een vrije trap van Tom Doldersum nog wel een mogelijkheid en scoorde Jacco van der Goot in blessuretijd nog tegen. Die tegentreffer kwam echter te laat om de nederlaag nog af te wenden en door die nederlaag zakte LSC 1890 dat komende zondag met SC Emmeloord een oude bekende ontvangt zoals hiervoor al werd vermeld, verder op de ranglijst, waarop men met zes uit zes momenteel slechts de twaalfde plaats inneemt.

LAC Frisia 1883 – LSC 1890 2-1 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Douwe Wim Terpstra (3.-pen.), 2-0 Tarik Bourakba (78,), 2-1 Jacco van der Goot (90.+1)

Scheidsrechter: H. Mulder

Gele kaart: Allard Westerdijk (LSC 1890)

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Steven van der Zee (67. Jacco van der Goot), René Cnossen, Allard Westerdijk, Ramon Vallinga, Patrick Zijda, Jari Boorsma, Maarten Kingma, Marco da Silva, Jorn Wester en Tom Doldersum

Bron: https://pengel.weebly.com