Eerste winst Neptunia’24

Sneek-De waterpoloheren van Neptunia’24 hebben zaterdag hun eerste overwinning van het seizoen geboekt. Thuis, in zwembad ‘it Rak’ werd De Reest uit Meppel met 11-9 verslagen door de ploeg van Harmen IJntema.

Neptunia begon uitstekend, kwam op ruime voorsprong en leek af te stevenen op een gemakkelijke avond. De Reest gooide roet in het eten, kwam langszij en nam brutaal de leiding. Neptunia was er af, maar herpakte zich vanaf het einde van de derde periode. In de vierde periode stelden de Snekers orde op zaken en werd het vonnis voor De Reest geveld.

Komende zaterdag spelen de heren wederom thuis. Om 18:30 komt De Hof uit Markelo op bezoek.

Doelpunten Neptunia’24: Wessel Westra (5x), Rutger van Leeningen (4x), Dennis van der Veldt en Sander van der Molen (beiden 1x)