De bal rolt weer ….voorbeschouwing 26 en 27 oktober  

Sneek- De beide hoofdmachten van Sneek Wit Zwart wonnen hun wedstrijd, al werd de zege beide keren pas in de slotfase veilig gesteld. Ook Black Boys moest tot het laatste deel van de wedstrijd wachten, maar kon toen mede dankzij de trainer de eerste drie punten van het seizoen bijschrijven. Waterpoort Boys verloor in een niet al te beste wedstrijd terecht van Delfstrahuizen, terwijl LSC 1890 in en tegen Drachten nog slechter voor de dag kwam.

Komende zaterdag blijven de velden in Sneek leeg, want zowel ONS Sneek, Sneek Wit Zwart ZM als Waterpoort Boys spelen een uitwedstrijd en gaan op bezoek bij resp. HSV Hoek, CVVO en SV NOK. Een dag later ontvangt Sneek Wit Zwart promovendus Roden en zet de spelersbus van LSC 1890 en Black Boys koers richting vreemde bodem voor de duels met LAC Frisia 1883 en Bakkeveen.

ONS Sneek dat in de laatste speelronde van concurrent FC Lisse verloor, was vrij en oefende om die reden afgelopen donderdag tegen hoofdklasser SV Urk. Volgens onze correspondent was het optreden van de Snekers bij de 2-1 nederlaag niet echt overtuigend en dat is in de derde divisie wel noodzaak. ​Zoals eerder al een aantal keren werd vermeld, is het voetbal van de Snekers best aardig om te zien maar houdt het rendement tot nu toe niet over, al had er in sommige duels meer ingezeten en ging het in een aantal wedstrijden pas in de slotfase mis.

Of er zaterdag meer inzit valt echter te betwijfelen, want dan stuit ONS in de nabijheid van de Belgische grens op HSV Hoek en dat is actueel de nummer twee van de ranglijst. Die positie vertekent overigens wel iets, want de Zeeuwen werkten meer duels af dan het gros van de andere ploegen en kunnen in theorie nog door een stuk of vier andere clubs worden ingehaald.

In de seizoenen 2010-2011 en 2014-2015 toen HSV Hoek in de Topklasse aan de start verscheen, werd men in de loop van het seizoen ook door veel clubs gepasseerd In eerstgenoemd seizoen leidde dat tot rechtstreekse degradatie en vier jaar later werd de nacompetitie het eindstation. Twee seizoenen geleden keerde men via dezelfde weg echter weer terug in wat toen inmiddels tot de derde divisie was omgedoopt. Bij de terugkeer eindigde men niet alleen als vierde, maar nam men ook deel aan de play offs om promotie naar het allerhoogste amateurniveau. Die sprong bleek toen net te groot, maar inmiddels is wel klip en klaar dat de ploeg uit Zeeuws Vlaanderen in tegenstelling tot de eerste twee veldtochten een blijvertje is.

​De club die met Levien Gevaert een nieuwe trainer aanstelde, leek met het vertrek van Kyle Doesburg aardig wat schotkracht ingeleverd te hebben. Met een moyenne van bijna drie treffers per wedstrijd is daar tot nu toe echter weinig van te merken. Tegenover het vertrek van de goalgetter stond trouwens de komst van doelman Nicholas Skverer en middenvelder Steven Smulder die beide voor NEC Nijmegen uitkwamen. Daarnaast trok HSV Hoek met Abdoe Abdenbi (VC Vlissingen), Erwin Franse (Goes). Francis Manegela (Halsteren) en Seppe Vereecke (KFC Merelbeke) nog eens vier nieuwe krachten aan, terwijl men op de laatste dag van de transferwindow in Robin Nelis (SK Londerzeel) een opvolger voor Doesburg vond. Zij moeten samen met o.a. Rik Impens en Regilio Vandenpitte er dit seizoen voor zorgen dat de sprong naar de tweede divisie nu wel binnen handbereik komt.

​Die sprong is bij ONS geen onderwerp van gesprek en in de voorbije seizoen ook nooit en te nimmer geweest. Sterker nog, zo nu en dan hoor je dat sommigen het na zes seizoenen “hangen en wurgen” wel gezien hebben en dat de meer regionaal getinte hoofdklasse door hen meer aantrekkelijk wordt gevonden, al komt dat misschien ook wel omdat diegenen in hun achterhoofd de bui zien aankomen.

De Snekers hebben inmiddels namelijk een achterstand van vijf punten op de valiumvrije plekken en ondanks het best acceptabele voetbal moet men er rekening mee houden dat de trip door de derde divisie evenals in voorgaande seizoenen een survivaltocht gaat worden en dat men daarbij wel eens een nat pak zou kunnen oplopen. Dat is gelet op de middelen waarover veel andere clubs beschikken, en na het (gedwongen) afscheid van een aantal sterkhouders bepaald geen schande, net zoals het geen blamage zal zijn indien ONS zaterdag het duel met de nummer twee van de ranglijst verliest.

Sneek Wit Zwart – Roden

zondag 27 oktober 2019 – 14.00 uur

​Sportpark Tinga – Sneek

De moeizame wijze waarop de overwinning tegen GRC Groningen tot stand kwam, zullen weinigen onder de supporters zich over een paar dagen nog herinneren. De competitiestart van de Snekers zal daarentegen langer blijven hangen want die is beter dan vorig seizoen. Toen had de hoofdmacht na vier duels “slechts” zes punten en al twee nederlagen achter zijn naam staan, terwijl men nu met tien uit vier en ongeslagen de ranglijst aanvoert. Die positie zal men zo lang mogelijk willen continueren en in dat kader is er Sneek Wit Zwart ongetwijfeld veel aan gelegen om zondag ook promovendus Roden te verslaan.

Roden reikte tot dit seizoen nooit hoger dan de tweede klasse. Nadat eerder al clubs als LAC Frisia 1883, Helpman en LSC 1890 waren afgehaakt, schudde men vorig seizoen met een overwinning in de voorlaatste speelronde de enige overgebleven concurrent i.c. Hoogezand definitief van zich af en schreef men met de entree in de eerste klasse historie. Die promotie was op zich niet echt een verrassing, want in de jaren daarvoor hadden de withemden ook al een aantal keren nadrukkelijk op de deur geklopt.

Bij die expedities was overigens een zeer belangrijke rol weggelegd voor Enrico Wardenier, want de van VEV ’67 overgekomen aanvaller scoorde in zijn eerste twee seizoenen in het zwart-wit in totaal 63 keer, terwijl de teller in deze jaargang na vier wedstrijden ook al weer op vier staat. Deze jaargang leverde de club uit Noord Drenthe tot nu toe drie punten op en die behaalde de ploeg van trainer Harry Zwiers tegen het eveneens gepromoveerde SV Dalfsen. In de overige duels met SC Stadspark, GRC Groningen VKW bleef Roden daarentegen puntloos, waarbij het verlies tegen de beide Groninger ploegen met beide keren een 5-2 eindstand redelijk ruim uitviel.

​De overwinning van Sneek Wit Zwart op GRC Groningen viel daarentegen niet echt ruim uit en leek enige tijd zelfs alles behalve een vanzelfsprekendheid. Totdat Matts Bruining een minuutje of zes voor het einde van de reguliere speeltijd zijn tweede van de middag liet noteren en daarmee zoals in het verslag van de wedstrijd al werd vermeld, na de aansluitingstreffer van ook al een Wardenier i.c. Rens de zweetdruppels definitief van de Sneker voorhoofden veegde.

De wijze waarop de zege op de Groningers het levenslicht zag, zal zoals hiervoor al werd vermeld, niet lang in de herinnering van de supporters blijven hangen en hopelijk ook niet in die de manschappen van trainer Germ de Jong. De oefenmeester kan voorlopig nog niet over centrale verdediger Gustavo van der Veen beschikken want die is nog herstellende van een hamstringblessure die hij in de kou van Grou opliep. Daarnaast staat achter de naam van David Veldmeijer (liesklachten) nog een vraagteken, terwijl Ifeayi Gorissen vanwege een blessure al sinds het begin van de voorbereiding niet meetraint.

Wel traint sinds een aantal weken bij de Snekers die eerder met Ramon Giro Batalla en Marcelino Merino Morata al twee uitmuntende Spanjaarden in de gelederen hadden, een student van het Iberisch schiereiland mee. Die is volgens de trainer door de KNVB en/of de Real Federación Española de Fútbol nog niet vrijgegeven. Het zou op zeker een welkome aanvulling voor zijn momenteel niet al te brede selectie zijn, maar ook zonder hem moet Sneek Wit Zwart in staat zijn om tegen Roden de goede competitiestart van een goed vervolg te voorzien.

LAC Frisia 1883 – LSC 1890

zondag 27 oktober 2019 – 14.00 uur

​Sportpark De Magere Weide – Leeuwarden

In de voetbalbijlage gaf de paragnost van Groot Sneek aan dat er naar verwachting in twee K geen ploeg is die de mannen van de Leeuwarderweg zou kunnen stoppen. Een misvatting zo blijkt, want tot nu toe slaagden met Dedemsvaart, Jubbega en Drachten al drie tegenstanders daarin met als gevolg dat de no go-zone momenteel dichterbij is dan de zone waar het paspoort voor de eerste klasse klaar ligt.

Laatstgenoemde zone is wel de zone waarin de opponent van komende zondag i.c. LAC Frisia 1883 is terug te vinden, al bedraagt de afstand tot koploper Lemelerveld inmiddels vijf punten en zijn de Leeuwarders met tien uit vijf feitelijk niet meer dan “the best of the rest”. Niettemin zou de ploeg van trainer Marcel Valk wel eens de vierde kunnen worden die LSC 1890 dit seizoen een halt toeroept.

De Leeuwarder Atletische Club pendelde de voorbije jaren tussen de eerste en tweede klasse en moest aan het eind van het seizoen 2017-2018 in de nacompetitie weer een keer op de trein naar de tweede klasse springen. Vervolgens plaatste de oudste voetbalclub van Friesland, al werd dat door voormalig FVB-voorzitter en LSC’er Anne van der Werf te vuur en te zwaard bestreden omdat de club zich in den beginne niet met voetbal bezig zou hebben gehouden, zich meteen weer voor de play offs om promotie naar de eerste klasse. Nadat men na een zinderende wedstrijd en na strafschoppen eerst Oerterp uitschakelde, vond men tegen SC Stadspark dat later ook LSC 1890 elimineerde, echter zijn Waterloo.

​

In dat laatste seizoen was LAC Frisia 1883 overigens twee keer te sterk voor “the Blues”. Begin november 2018 verloor LSC 1890 in Leeuwarden door treffers van Stan van der Veen en Erwin Wenselaar met 2-0. Daarmee verspeelden de Snekers de kansen op de eerste periodetitel die een paar weken later door een wonderlijke samenloop van omstandigheden hen alsnog ten deel zou vallen. Bijna vijf maanden later gingen de Snekers op eigen terrein na een 2-1 voorsprong bij rust door onder meer twee doelpunten van voormalig SWZ-speler Tarik Bourakba door de knieën en moest men uiteindelijk met 5-3 zijn meerdere in de Frisianen erkennen.

Bourakba en Wenselaar behoren nog steeds tot het Leeuwarder keurkorps, terwijl bij LSC 1890 ook veel dezelfde namen binnen de lijnen zullen verschijnen. Die namen leverden afgelopen zondag in en tegen Drachten een wel heel matige pot af. LSC 1890 bleef toen heel ver verwijderd van het niveau dat nodig is om voor het paspoort in aanmerking te komen.

Dat knaagt voor het duel van komende zondag met “the best of the rest” absoluut aan het vertrouwen van aanvoerder René Cnossen en zijn kompanen. Om “de crisis” te bezweren zullen de boys van de Leeuwarderweg waarbij de inzetbaarheid van Marco Ahmed en Jari Boorsma twijfelachtig is, echter eerst en vooral in de spiegel moeten kijken en bij zichzelf te rade moet gaan, want anders wordt LAC Frisia 1883 waarschijnlijk de vierde opponent die LSC 1890 dit seizoen met een nederlaag confronteert.

C.V.V.O. – Sneek Wit Zwart ZM

zaterdag 26 oktober 2019 – 14.30 uur

Sportpark De Rien – Lemmer

Sneek Wit Zwart gaf evenals tegen SVM Marknesse bij Oeverzwaluwen een voorsprong uit handen, maar wist deze keer op de valreep wel de vis (lees: overwinning) binnen te hengelen. Met die zege voert men de ranglijst aan en met het geluk van afgelopen zaterdag – het geluk van de kampioen, vraagteken – zou dat wel eens tot het einde van de rit kunnen duren.

Behoudens wanneer “het zondag” naar de hoofdklasse promoveert en de hoofdklassen van zaterdag en zondag worden samengevoegd, zou een kampioenschap en daarmee promotie van ZET EM de overstap van de zondag naar de zaterdag waar op Tinga al enige tijd sprake van is, in een stroomversnelling kunnen brengen. Alsdan stroomt “het zondag” namelijk maar één klasse lager in dan het huidige niveau. Bovendien is trainer Niels Boot die niet over de vereiste papieren beschikt en dit seizoen met dispensatie voor de groep staat, bezig aan zijn laatste seizoen en hoeft men voor de zaterdagafdeling dan niet een nieuwe en “dure” trainer aan te stellen.

De nieuwe trainer van CVVO dat komende zaterdag als gastheer van Sneek Wit Zwart ZM optreedt, had zich de competitiestart waarschijnlijk anders voorgesteld. De ploeg die de voorbije zeven seizoenen in de tweede klasse uitkwam en vorig seizoen onder leiding van voormalig Waterpoort Boys-trainer Daniël Schmidt eerst in de play offs het hoofd moest buigen, werd vooraf namelijk tot het squadron “dienstuitmakers” gerekend. Vooralsnog lijkt CVVO die plaatsgenoot Lemmer inmiddels al enige jaren en ruimschoots voorbij is gestreefd, met zeven uit vijf nog niet bij machte om aan die verwachting te voldoen.

​Aanvankelijk leek men die overigens wel in te lossen, want de ploeg van trainer Tjalling Bergstra kwam met twee overwinningen sterk uit de startblokken. Na de winst op TONEGO en Makkum (beide keren 4-3) ging men in en tegen Workum echter onderuit. Vervolgens hield men aan het thuisduel tegen Willemsoord slechts een puntje over, waarna SDS de Christelijke Vereniging Voor Ontspanning op de plastic mat van sportpark De Skoalleseize een minder ontspannen middag bezorgde en de Lemsters op een tweede nederlaag trakteerde.

Bij CVVO dat in de zomer van 1947 aan het Nederlandse voetbalpalet werden toegevoegd, hebben o.a. Redmer Bruinsma, Thomas Miedema en Laurens Visser de laatste jaren de rol van de naar Sneek Wit Zwart vertrokken Gerben Visser overgenomen. Laatstgenoemde staat bij CVVO met 114 treffers na Jan Tiemen Bosma nog altijd tweede op de lijst met topscorers aller tijden en het wekt dan ook geen verbazing dat Sneek Wit Zwart-trainer Germ de Jong toen hij destijds doelpunten moest “inkopen”, bij hem uitkwam.

Bij Sneek Wit Zwart ZM komen de doelpunten vooralsnog vooral van de voet of het hoofd van Kevin Huitema en Jesse Lee Staalsmid die met resp. zeven en zes treffers tot nu toe meer dan de helft van het aantal treffers voor hun rekening namen. Mede daardoor is de promovendus in drie A momenteel de meest productieve ploeg. Of dat voldoende is om CVVO van het lijf te houden zal moeten blijken, te meer omdat men de voorbije weken moeite leek te hebben om negentig minuten lang gefocust te blijven. Wellicht dat de inmiddels van vakantie teruggekeerde Thijs Goes daarin verandering kan aanbrengen en als dat lukt moet Sneek Wit Zwart ZM waarbij Patrick Altenburg en Tim Posthuma nog steeds herstellende zijn, in staat zijn om ook in Lemmer de vis binnen te hengelen.

SV NOK – Waterpoort Boys

zaterdag 26 oktober 2019 – 14.30 uur

Sportpark De Skelp – Oudemirdum

Waterpoort Boys leverde zaterdag tegen Delfstrahuizen geen al te beste wedstrijd af en dat is eigenlijk een understatement. Hoewel trainer Janco Croes om uiteenlopende redenen een aantal basisklanten moest missen, viel dat de jonge vervangers niet aan te rekenen en waren het met name de andere vaste waarden die hem in de steek lieten met als gevolg dat de Wéé Péé Béé zaterdag als nummer acht aan de uitwedstrijd tegen SV NOK begint.

​In de vierde klasse waarin nog veel dicht bij elkaar ligt, heeft de ploeg uit Oudemirdum twee punten minder dan Waterpoort Boys en staat men momenteel een treetje lager dan de Snekers. De ploeg van trainer Loet Boot verloor in speelronde één van SC Franeker, maar sloot een week later in Bolsward een waar spektakelstuk met winst af. Vervolgens liep men tegen QVC in het mes en een week later was men tegen “buurman” De Wâlde baas in eigen “Skelp”, waarna met afgelopen zaterdag tegen AVC zowel in de openingsfase van de eerste als van de tweede helft niet goed bij de les was en uiteindelijk met 3-0 verloor.

Die nederlaag kwam op zeker minder hard aan dan die die SV NOK op 1 juni van dit jaar in de herkansing tegen Makkum leed en waarmee routinier Simon Smink, jarenlang één van de steunpilaren in het blauw-wit, in zijn afscheidswedstrijd met de Oudemirdummers naar de vierde klasse degradeerde. Die “Abstieg” kwam overigens niet geheel als een donderslag bij heldere hemel, want in dat seizoen moesten men het zonder Klaas Schotanus (assistent-trainer bij Harkemase Boys) en de naar Balk overgestapte “badboy” en goaltjesdief Sven Schram doen en dat scheelde niet één, maar zeker wel twee slokken op een “slukje” uit de vierkante fles.

Bij Waterpoort Boys werd het vertrek van Andy de Vries (Sneek Wit Zwart ZM) als een behoorlijke aderlating aangemerkt en als een stap richting de duisternis gezien. Daarin is naast het optreden van doelman Stefan Rijpkema dat van de pas 18-jarige Mathijs Bakker zeker een lichtpuntje, terwijl vanuit de jeugd ook andere “jonkies” zich aandienen. Hoewel Parijs nog ver is om maar eens een wielerterm te gebruiken, lijkt de toekomst op de gele zijde van het Schuttersveld daardoor toch rooskleuriger dan aanvankelijk werd gedacht.

Of aan die toekomst zaterdag een basisplaats wordt toebedeeld, blijft echter afwachten te meer omdat trainer Janco Croes dan met o.a. Richard Hamstra weer wat ruimer in zijn “trainingshose” steekt. Aan de andere kant bracht zoals hiervoor al werd vermeld, een aantal vaste waarden tegen Delfstrahuizen niet wat van hen verwacht mocht worden en zou het best eens kunnen dat de oefenmeester bijv. A-junior Fabian Vermaning laat staan.

Wat in ieder geval blijft staan, is het feit dat Waterpoort Boys het op sportpark De Skelp altijd moeilijk heeft. De afgelopen keren leverden de confrontaties aan de rand van het Fonteinbos slechts één keer een punt op, terwijl de laatste overwinning van de geelhemden als weer van bijna vijf jaar geleden dateert. Toen wist men dankzij een late treffer van Sander Graafsma (87ste minuut) met het kleinst mogelijke verschil te winnen. Als Waterpoort Boys dat resultaat zaterdag wil herhalen, dan zullen naast de “jonkies” ook de vaste waarden moeten opstaan.

Bakkeveen – Black Boys

zondag 27 oktober 2019 – 14.00 uur

Sportpark Bakkeveen – Bakkeveen

Tot afgelopen zondag lukte het de “All Blacks” niet om punten binnen te hengelen en was het voetbal niet om over naar huis te schrijven. Kijkend naar de ranglijst in vier B mocht Black Boys als excuus aanvoeren dat men met opponenten als SC Bolsward, Nicator en SC Boornbergum ’80 niet de meest gemakkelijke competitiestart had. Hoewel men daarbij wel de hulp van de trainer nodig had, bleek afgelopen zondag dat “captain” Dennis Niemarkt en de zijnen voor tegenstanders uit hetzelfde deel van de ranglijst niet hoeven te vrezen en met Bakkeveen vindt men zondag weer een ploeg uit die categorie tegenover zich.

Bakkeveen speelde aan het begin van dit decennium nog in de derde klasse en dat is het hoogste niveau in de nu ruim 90-jarige historie. In het seizoen 2011-2012 eindigde men met 11 uit 26 echter stijf onderaan en kwam aan die status een einde. Drie seizoenen later moest men in de play offs ook die van vierdeklasser inleveren, waarna men het jaar daarop in de vijfde klasse C de titel behaalde en zich weer bij het gilde der vierdeklassers voegde. Na de terugkeer in de vierde klasse eindigde Bakkeveen met achtereenvolgens een zesde, een derde en een vijfde plek steevast in het linkerrijtje en in het seizoen 2017-2018 nam men deel aan de barrage om promotie naar de derde klasse.

​Dit seizoen lijkt het linkerrijtje voor de wit-blauwe hoofdmacht waarin ooit de huidige voorzitter van LSC 1890 en de voormalige voorzitter van SC Heerenveen acteerde, vooralsnog ver weg. Na vijf speelronden staat Bakkeveen met twee punten namelijk op positie twaalf en daarmee twee plekken lager dan Black Boys dat ook nog eens een wedstrijd minder heeft gespeeld. Het eerste punt schreef de ploeg van trainer Tino Slagter bij FC Harlingen bij en op 13 oktober jl. hield men in eigen huis titelkandidaat SC Bolsward knap op 2-2. Tegen ONB, Nicator en De Wilper Boys moest men daarentegen de eer aan de tegenstander laten.

Datzelfde moest Black Boys in de eerste drie wedstrijden doen. In die duels kwam duidelijk naar voren dat men als men de middelste linie overslaat, niet zo heel erg veel aan Harry Terpstra heeft. Afgelopen zondag bleek echter dat wanneer de routinier aan de bal komt, hij in de meeste gevallen iets nuttigs met dat ding doet en dat hij dan voor de Zwartjes echt van waarde is. Dat laatste geldt overigens ook voor doelman Huso Bozkurt, want met hem heeft Black Boys een prima vervanger van Jan Broersma c.q. Sander de Vries aangetrokken.

Daarentegen roept de op het middenveld geposteerde Raymond Abelsma meer en meer vraagtekens op en is de vraag opportuun, of hij het niveau van de vierde klasse nog wel aankan. Bij een terugkeer van de aan zijn lies geblesseerde Kewin de Jong zou Abelsma tegen Bakkeveen dan ook wel eens buiten de boot kunnen vallen, tenzij Justin Wolfswinkel die afgelopen zondag nadat hij met het hoofd tegen een tegenstander was geknald, nog teveel hinder van zijn nek ondervindt.

Wie van wie komende zondag hinder ondervindt, is lastig te beantwoorden. Aan de ene kant lijkt de ranglijst en het resultaat tegen FC Harlingen in het voordeel van Black Boys te spreken en aan de andere kant zijn we op basis van de wedstrijden van Bakkeveen tegen resp. SC Bolsward (gelijkspel) en Nicator (nipt verlies) geneigd om de wit-blauwen als favoriet aan te wijzen. Het kan om maar weer eens een oude wijsheid uit de la te halen, alle kanten op. Als Black Boys echter bij het niveau van afgelopen zondag weet aan te haken en in verdedigend opzicht nog iets scherper is dan tegen FC Harlingen, dan hoeft men niet te vrezen.

Foto: Henk van der Veer

