Sneek- Uit de laatste trends blijkt dat de sportdeelname van jongeren de laatste jaren aan het afnemen is. Jongeren vullen de vrije tijd die ze hebben op andere manieren in en zijn minder actief in beweging. Sportverenigingen verliezen hierdoor leden en krijgen minder aanmeldingen..

Doelen Om het sportgedrag te stimuleren en om nieuwe leden te werven voor voetbalvereniging SWZ Boso Sneek organiseren vier eerstejaars sportkunde studenten van de Hanze Hogeschool te Groningen; Jesse Mellema, Nick Meijerman, Stefan Mekking en Melle Kramer, op vrijdag 15 november 2019 een sportevenement bij voetbal vereniging SWZ Boso Sneek.

Ook richt het organisatieteam zich, ondanks dat er geen geld wordt gevraagd voor de deelname, op een goed doel. Het organisatieteam steunt de actie van Almar Hesmerg, jeugdvoorzitter bij SWZ Boso Sneek. Almar verloor op 2 december 2015 zijn moeder aan de gevolgen van slokdarmkanker, hij wil op een bijzondere manier zijn steentje bijdragen door de mensen te helpen die nog een kans hebben op genezing. Daarom wil Almar van Sneek naar Berlijn fietsen en in het traject er naar toe een inzamelingsactie opstarten om zoveel mogelijk geld op te halen voor de Maag, lever en darm stichting. Tevens wil Almar een pannakooi realiseren bij SWZ, dit om de jeugd meer te laten bewegen en te stimuleren op een positieve manier. Voor meer informatie en de mogelijkheid om te doneren kunt u onderstaande website bezoeken. https://www.doneeractie.nl/fietsen-voor-de-jeugd-en-tegen-mld-kanker/-38401

Deelname Iedereen is welkom binnen de leeftijdscategorie 13-18 jaar. Zowel leden van SWZ als niet-leden mogen deelnemen. Alle variatie is verder mogelijk; Van het opgeven van (vrienden/vriendinnen)teams tot aan individuele opgaves. Gedurende het evenement zullen drie leeftijdsgroepen deelnemen waarbij het organisatieteam de deelnemers verdeelt in de groepen 13/14- jarigen van 15:00 tot 16:30, 15/16-jarigen van 17:00 tot 18:30 en 17/18-jarigen van 19:00 tot 20:30.

Uniek De unieke manier waarop het organisatieteam het sportevenement vorm gaat geven is door in de activiteiten een mix te maken tussen een zeven-tegen-zeven wedstrijdvorm en verschillende voetbalspellen. Denk hierbij aan spellen als “voetgolf” en “voetdarts”, kortom: Spellen die op een gemiddelde voetbaltraining of überhaupt op een voetbalveld niet worden gespeeld.

Aanmelden Het organisatieteam hoopt op een mooi, sportief en druk bezocht evenement en nodigt bij deze alle jongeren tussen de 13- en 18 jaar in Sneek en omstreken uit om mee te komen doen met het sportevenement op vrijdag 15 november. Voor meer informatie kunt u de flyer raadplegen die onder andere te vinden is op de website en facebookpagina van VV SWZ Boso Sneek. Direct aanmelden kan natuurlijk ook. Stuur dan per team of individueel een mail naar organisatieteamSWZ@gmail.com met naam, leeftijd en eventueel de namen van vrienden en vriendinnen die zich ook willen aanmelden.

Naast deelnemers is het organisatieteam ook op zoek naar vrijwilligers waar het evenement samen mee in goede banen geleid kan worden. Voor meer info of directe opgave kunt u mailen naar bovenstaand emailadres.

Het organisatieteam hoopt u op vrijdag 15 november te mogen verwelkomen bij voetbalvereniging SWZ Boso Sneek om er samen een fantastisch evenement van te maken.