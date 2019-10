Uitslagen jaarlijkse Roekoepolerace 2019

Sneek – De Koninklijke Watersportvereniging Sneek organiseerde dit weekend haar laatste zeilwedstrijden van dit seizoen. Op het programma de jaarlijkse Roekoepolerace, waaraan deelname openstond voor alle SKS en IFKS skûtsjes. In totaal streden 18 schepen in de Grote A en 2 in de Kleine a om de overwinning.

Onder leiding van de jeugdige wedstrijdleider Erwin de Vries uit Sneek, werden er op zaterdag 2 wedstrijden gezeild. Bij een stevige wind, die voor een aantal deelnemers gelukkig in de loop van de dag iets afnam, konden de deelnemers hard aan het werk. De eerste race werd gewonnen door het SKS-skutsje van Heerenveen met Sytze Brouwer aan de helmstok. De tweede race werd een overwinning voor het Jouster-skutsje met Rinus de Jong als schipper.

Op zondag kon er slechts 1 wedstrijd worden gevaren. Bij zeer weinig wind kwam het skûtsje van Drachten na ruim een uur varen als eerste door de finish. In verband met de verder afnemende wind besloot het wedstrijdcomité in samenspraak met de deelnemers daarna dat de tweede race werd afgelast.

Door de overwinning in de derde race won het skûtsje van Drachten met schipper Jeroen Pietersma ook het totaalklassement, voor het Jouster skutsje dat als tweede eindigde.

In de kleine a werden alle 3 wedstrijden gewonnen door Henk Frankena met It Abbegeaster Skûtsje.

Einduitslag Grote A

1 Drachten – De twee gebroeders – Jeroen Pietersma – 11 punten (6, 4, 1)

2 Joure – Oerol Thus – Rinus de Jong – 15 punten (3, 1, 11)

3 Grutte Pier – Henk Regts – 16 punten (4, 5, 7)

Einduitslag kleine a

1 It Abbegaester Skutsje – Henk Frankena – 3 punten (1, 1, 1)