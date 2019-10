Trainer helpt Black Boys over de drempel

Sneek-Het was diep in de tweede helft toen de trainer van Black Boys besloot om niet Martijn Jetten binnen de lijnen te sturen maar om zichzelf naar het front te dirigeren. Die wissel viel even later in de categorie “gouden” want bij zo’n beetje zijn eerste balcontact schoot Lars Niemarkt vanaf de linkerpunt van de zestien de bal in de verre hoek. Daarmee hielp hij zijn ploeg over de drempel, waarachter uiteindelijk de eerste punten van het seizoen lagen. Die punten waren overigens verdiend, want Black Boys dat het zonder de aan zijn lies geblesseerde Kewin de Jong moest doen, voetbalde beter en gemakkelijker dan FC Harlingen.



​De eerste dreiging kwam dan ook van de zijde van de Zwartjes. Nadat Justin Wolfswinkel – hij werd in de rust vervangen – met het hoofd tegen een verdediger van FC Harlingen aankwam, leverde een actie van Lars van Dijk een hoekschop op en uit die corner kopte Thierry Waffleu Talla de bal tegen de staander. Niet veel later was een voorzet van Dennis Niemarkt te scherp en een eenvoudige prooi voor de doelman van de “ouwe steunen”, waarna een foutieve terugspeelbal voor de ploeg van trainer Gerry Schouwenaar nog net goed afliep.



Tussendoor had de fusieclub aan de andere kant ook al een keer zijn tanden laten zien en bij de tweede keer dat de Harlingers voor doelman Huso Bozkurt opdoken, werd hij door een van richting veranderd schot gepasseerd. Kort na die openingstreffer verdween een schot van Lars van Dijk net over en belandde een voorzet van Justin Wolfswinkel – na een prima pass van Harry Terpstra – in de ballenvanger. Ook bij de volgende Sneker aanvalsgolf was de afstemming niet optimaal. Zo reageerde Raymond Abelsma te laat toen de bal op rechts in de vrije ruimte werd gespeeld, terwijl een halve omhaal van Thierry Waffleu Talla door de Harlinger sluitpost werd gepareerd.



Niet veel later was Talla echter wel succesvol, toen Dennis Niemarkt een vrije trap vanaf links inbracht en hij – zo’n beetje de kleinste man op het veld – de bal fraai in de rechter hoek kopte (1-1). Kort daarop kreeg Black Boys na een uitglijder van de doelman van FC Harlingen een mogelijkheid in de schoot geworpen. De strakke inzet van Dennis Niemarkt verdween helaas net langs de voor hem verkeerde kant van de paal, waarna de eerste helft werd afgesloten met een tweetal vrije trappen. De “free kick” van de bezoekers eindigde in de muur en die van Mladen Dubravac was feitelijk niet meer dan een trainingsbal.



​De openingsfase van het tweede bedrijf werd door een tweetal voorzetten bepaald. De eerste kwam van de voet van een Harlinger en verdween voorlangs, terwijl die van Msokolo Ramazani Dieudonne aan de andere kant net niet zuiver genoeg was om Lars van Dijk in stelling te brengen. Vervolgens bracht de overigens voortreffelijk leidende arbiter de Harlingers in stelling, omdat hij de bal na een overtreding van Arjen Brinksma volkomen terecht op de stip deponeerde, waarna Remko Zandberg het vonnis voltrok (1-2).



Heel lang konden de gasten echter niet van die voorsprong genieten. Nadat Raymond Abelsma op de helft van de tegenstander een zinloze overtreding beging en de doelman bij een corner een kopbal uit de lucht had geplukt, liet de Harlinger defensie zich door een “bevrijdingsslag” van Mladen Dubravac verrassen en wipte Lars van Dijk de bal langs de Harlinger goalie om vervolgens met een simpele voetbeweging de gelijkmaker binnen te tikken. Vervolgens verdween een tikje met de buitenkant van de voet van Thierry Waffleu Talla een half metertje over en kreeg een schot van dezelfde speler bij een corner en nadat Dennis Niemarkt onder de bal doorging, dezelfde eindbestemming.



Aan de andere kant bereikte een vrije trap ook niet het beoogde eindstation en kwam de bal niet verder dan zo’n beetje de penaltystip. Die bal werd echter door een speler van FC Harlingen met de buitenkant van de voet meegenomen en vanuit de draai langs Bozkurt getikt (2-3). De vreugde was echter opnieuw van korte duur, want even later leidde een domme overtreding op Lars van Dijk tot een strafschop waarna Dennis Niemarkt de Zwartjes vanaf elf meter weer langszij bracht.



Kort na die gelijkmaker bracht Lars Niemarkt zichzelf binnen de lijnen en zijn eerste balcontact betekende zoals hiervoor al werd aangehaald, de 4-3. Na die treffer testte de andere Niemarkt nog een keer de kwaliteiten van de Harlinger doelman en werd Richard Nieuwland bij een omschakeling aan de zijlijn afgetroefd. Het vervolg was echter een afzwaaier en dus kon de rechtsback van Black Boys opgelucht adem halen, iets wat hij luttele minuten later helemaal kon doen. Na een corner werd Lars van Dijk namelijk op de achterlijn tegen de voet getikt en verdween de bal wederom op de stip en die strafschop werd door Dennis Niemarkt niet alleen onberispelijk benut maar maakte ook aan alle zekerheid een einde.

​Hoewel FC Harlingen het daarna nog wel probeerde, kwam doelman Huso Bozkurt niet echt meer in de problemen, al moest hij bij zo’n beetje de laatste actie van de wedstrijd wel kop en kraag riskeren. Een eventuele treffer had de zege van Black Boys echter niet meer kunnen voorkomen, want die was na de tweede “pengel” van Dennis Niemarkt al zeker gesteld.

Black Boys – FC Harlingen 5-3 (1-1)

Doelpunten: 0-1 Remko Zandberg, 1-1 Thierry Waffleu Talla (40.), 1-2 Zandberg (55.), 2-2 Lars van Dijk (63.), 2-3 n.n. (72.) , 3-3 Dennis Niemarkt (76.-pen.), 4-3 Lars Niemarkt (80.), 5-3 Dennis Niemarkt (86.-pen.)

Scheidsrechter: R. Koops

Gele kaart: Thierry Waffleu Talla, Raymond Abelsma, Dennis Kempen (Black Boys) Remko Zandberg (FC Harlingen)

Opstelling Black Boys: Huso Boskurt, Dennis Kempen, Mladen Dubravac Arjen Brinksma, Richard Nieuwland, Lars van Dijk, Raymond Abelsma (86. Martijn Jetten), Harry Terpstra, Justin Wolfswinkel (46. Msokolo Ramazani Dieudonne), Dennis Niemarkt en Thierry Waffleu Talla (77. Lars Niemarkt)

Foto’s: Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com