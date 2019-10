LSC 1890 opnieuw onderuit

Drachten- Na de nederlaag van vorige week tegen Jubbega stapte LSC 1890 tegen Drachten opnieuw zonder punten van het veld. Op sportpark De Peppel bleek de formatie van Sido Postma, voormalig assistent-trainer van de Snekers, in een niet al te hoogstaand duel en dat is nog zacht uitgedrukt, met 2-0 te sterk voor de blauwhemden.

Zijn collega had ten opzichte van het duel van vorige week zondag een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo begon Allard Westerdijk op de positie van Lars Bos, terwijl trainer Erik van der Meulen in de spits de voorkeur gaf aan Jorn Wester, waardoor Daan Daniëls naar de bank werd verwezen. Daniëls kwam vanwege een blessure van Jari Boorsma echter al snel binnen de lijnen, maar moest vervolgens bij het begin van de tweede helft zijn plaats aan Jacco van der Goot afstaan.

De blessure van Boorsma was deze middag het tweede vermeldenswaardige feit, want nadat de doelman van Drachten kort daarvoor een 100% mogelijkheid onschadelijk had gemaakt, moest de middenvelder na een stevige charge geblesseerd naar de kant. Drie minuten na die overtreding die overigens onbestraft bleef, nam de thuisclub door toedoen van Anton Vredevoort tegen de verhouding een voorsprong. Die verhouding bleef vervolgens in het restant van de eerste helft ongewijzigd en LSC 1890 kreeg in die speeltijd dan ook een aantal mogelijkheden om de stand gelijk te trekken. Bij een scrimmage voor de goal van Drachten belandde de bal uiteindelijk in de grijpgrage handen van de goalie en even later pareerde diezelfde doelman een inzet van Jorn Wester.

Na rust werd het niveau er niet beter op, al kreeg LSC 1890 ook in de tweede 45 minuten wel mogelijkheden om de achterstand ongedaan te maken. Het was evenals vorige week echter opnieuw een wedstrijd van net niet. Zo voorkwam een Drachtster voetje dat de naam van Maarten Kingma als doelpuntenmaker in de app van Live Uitslagen verscheen. Daarin dook bij het scheiden van de markt wel die van Jesse Goerree op, want hij strafte kort voor tijd balverlies van de Snekers resoluut af en besliste daarmee de wedstrijd definitief in het voordeel van Postma en de zijnen.

​Het was voor Drachten de tweede opeenvolgende zege en voor LSC 1890 de tweede opeenvolgende nederlaag, waardoor “The Blues” die komende zondag in Leeuwarden de klassieker tegen LAC Frisia 1883 afwerken, in twee K inmiddels met zes uit vijf zijn afgezakt naar de negende plek.

Drachten – LSC 1890 2-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Anton Vredevoort (14.), 2-0 Jesse Goerree (88.)

Scheidsrechter: A. Alkema

Gele kaart:

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Steven van der Zee (82. Aron Brouwer), René Cnossen, Bradley Steensma, Allard Westerdijk, Patrick Zijda, Jari Boorsma (12. Daan Daniëls/46. Jacco van der Goot), Maarten Kingma, Marco da Silva, Jorn Wester en Tom Doldersum

Foto archief Henk van der Veer

