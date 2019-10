Koningspoedel wint Clubmatch Kynologenclub Sneek e.o.

Sneek – De mooiste hond van de jaarlijkse Clubmatch van de Kynologenclub Sneek en omstreken was Gemarsandi’s Tennessee Rose, een grote poedel (Koningsspoedel) uit de categorie Gezelschapshonden, en haar eigenaren G.Hiemstra en M. van Veluw uit Drachten

Op de rashondententoonstelling werden in de Veemarkthal in Sneek afgelopen zaterdag 113 honden door gerenommeerde keurmeesters gekeurd.

Top 10.

1. Grote poedel, Gemarsandi’s Tennessee Rose

2. Barbet, Jada du Laitier

3. Spinone Italiano, Mimosa Pudica April-Run

4. Shiba, Montaro Tarkan Go Sakura Kensha

5. Shetland Sheepdog, Marsulo Mikado by Tooralie

6. Rottweiler, Exxon vd Scheperkamp

7. Cairn Terriër, New Kid on the Rock v. Glen Spain

8. Barzoi, Aiyana von Alshamina

9. Dwergdashond korthaar, Yn ’t Spier’s Thunderball

10. Hamiltonstovare, Flixtonia Born to Run

Fotobijschrift: De trotse winnares mevrouw M. van Veluw, temidden van de keurmeesters T. Viets, J. Hiddes, mevr. Hensema vd Weij en P. van Montfoort.