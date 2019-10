Drie acts uit Sneek op line-up van theatersensatie Proud on Stage

Sneek – Drie acts uit Sneek zijn op zaterdag 26 oktober onderdeel van de nieuwe theatersensatie Proud on Stage in Theater De Lawei in Drachten. Advendo Slag en Vlag, T-Brass en Advanced Winterguard spelen een belangrijke rol tijdens de theatershow, waar in totaal zeventien acts te zien zijn. Het publiek wordt verrast met een afwisselend programma vol show, muziek, zang en dans. Daarbij kan men tijdens deze unieke theatersensatie genieten van onder andere zangeres Do, popkoor Dekoor, dansgroep Oxygen en een aantal top-showkorpsen.

Slag en Vlag

Er is misschien wel niets zo mooi als musiceren of dansen. En dat geldt ook zeker voor de leden van Advendo Slag & Vlag. Deze bijzondere club bestaat uit mensen met een (verstandelijke) beperking, die een slagwerk en guardshow zullen weggeven. Tijdens Proud on Stage krijgt Slag en Vlag een mooi podium, tussen tal van topacts. Waar Slag en Vlag ook komt: het publiek staat op de banken en dat zal in De Lawei ook zeker gebeuren.

T-Brass en Advanced

T-Brass Sneek verzorgt zoals tijdens de eerste twee edities ook dit jaar de afterparty. Ook zijn ze onderdeel van de opening van de theatershow: een bijzondere crossover met Traditional Collective, Dansen in Friesland (DIF) en de talentvolle zangeres Jody Berghuis. Advanced Winterguard is al weken aan het repeteren voor de slotact van Proud on Stage. De dansgroep staat samen met de Jouster Fanfare en Dekoor Close Harmony voor een bijzondere bewerking van het nummer Simple Gifts. Ook deze crossover wordt speciaal voor Proud on Stage gemaakt.

Gevarieerde show

In totaal staan er bijna 400 castleden op het podium van De Lawei. Publiekstrekker is zangeres Do die tijdens Proud on Stage optreedt met de Jouster Fanfare en Pieter van der Zweep. Ook Oxygen Dancecrew (wereldkampioen HipHop en winnaar tv-programma Dance as One) en popkoor Dekoor Close Harmony (wereldkampioen Pop & Jazz) hebben hun eigen onderdeel in het programma.

Een flink deel van het programma wordt gevuld met bijzondere optredens van top-showkorpsen. Zo zijn er showoptredens van PASVEER (WMC-kampioen Show), Takostu Stiens (WMC-kampioen Marsparade), Flora Band Rijsburg (WMC-kampioen Mars), DVS Katwijk en Traditional Collective. Zij passen hun normale veldshow zo aan, dat die op de theatervloer past. De Sternse Slotlanders uit Franeker en NFPC Dokkum geven een demonstratie van het nieuwe fenomeen ‘drumbattle’.

Op zaterdag 26 oktober staan in De Lawei twee identieke voorstellingen op het programma om 14.30 en 19.30 uur. Er zijn nog kaarten beschikbaar voor de middag- en avondvoorstelling. De kaartverkoop voor Proud on Stage gaat via de website van De Lawei (www.lawei.nl) en via www.proudonstage.nl.