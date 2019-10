Bruining verlost SWZ van angstzweet

Sneek- Na een vliegende start en een 4-1 voorsprong bij rust kreeg Sneek Wit Zwart het tegen GRC Groningen in het tweede bedrijf nog Spaans benauwd. Uiteindelijk veegde Matts Bruining het angstzweet van de Sneker voorhoofden, toen hij zes minuten voor tijd de wankele marge uitbreidde naar twee treffers, waarna de vierde Groninger treffer er niet meer toe deed.

Wie er wel toe deed, was Gerben Visser. De aanvoerder van de Snekers die gisteren als trainer van Delfstrahuizen op de Sneker velden ook al succesvol was, bezorgde Sneek Wit Zwart namelijk een droomstart door in minuut één een bal in de uiterste hoek te koppen en door dik tien minuten later een voorzet vanaf rechts met het hoofd af te ronden. Na iets meer dan een half uur spelen verlengde Leon de Vries na een pass van Matts Bruining die succesvolle start, waarna Jasper Kingma vier minuten later van een onoplettendheid in de Sneker verdediging profiteerde en de spanning weer terugbracht. Een minuut later verdween die echter al weer achter de horizon, toen Bruining na een pass van Klaas Boersma de 4-1 liet noteren.

Met die stand leek de wedstrijd gespeeld en leek er voor de bewoners van Tinga geen vuiltje meer aan de lucht. Hoe anders zou het lopen. Het tweede bedrijf was vijf minuten onderweg, toen Erwin Alt bij de tweede grote kans voor de bezoekers de 4-2 op het scorebord bracht. Diezelfde Alt kreeg niet veel later een uitgelezen mogelijkheid om de aansluiting tot stand te brengen en om het Groninger rendement op 100% te houden, doch de topscorer aller tijden schoot van dichtbij hoog over.

Het bleek echter een voorbode voor wat zou komen, want met nog een kleine tien minuten op de klok zorgde Rens Wardenier alsnog voor de aansluiting en werden de voorhoofden van de Snekers steeds vochtiger. Drie minuten later depte Bruining het angstzweet echter weg, toen hij een solo met zijn tweede van de middag bekroonde en daarmee de Sneker zege eindelijk veilig stelde. Dat Sjack de Vries de Groninger vervolgens in de slotminuut nog dichterbij bracht, kon toen geen kwaad meer en was eigenlijk alleen nog voor de statistieken.

Die cijfertjes wijzen uit dat Sneek Wit Zwart en Heerenveen na vandaag met tien punten de dans in één F leiden, waarbij de Snekers die komende zondag met promovendus Roden de nummer dertien van de ranglijst ontvangen, een wedstrijd minder hebben gespeeld.

Sneek Wit Zwart – GRC Groningen 5-4 (4-1)

Doelpunten: 1-0 Gerben Visser (1.), 2-0 Visser (12.), 3-0 Leon de Vries (33.), 3-1 Jasper Kingma (37.), 4-1 Matts Bruining (38.), 4-2 Erwin Alt (50.), 4-3 Rens Wardenier (81.), 5-3 Bruining (84.), 5-4 Sjack de Vries (90.)

Scheidsrechter: M.J. Arends

Gele kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart: Rasheed Shakur Postma, Alwin Velds, Martijn Zwaga, Han Miedema, David Veldmeijer (37. Sydney Veltkamp), Alwin Velds, Harvey de Boer, Klaas Boersma (76. Leon Faber), Kees Noordmans, Leon de Vries, Gerben Visser en Matts Bruining

Foto: Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com