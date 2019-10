Minks is roepende in WPB-woestijn

Sneek- Robert Minks was by far de beste speler aan de kant van Waterpoort Boys. De spits moest zich echter vaak laten terugvallen om het spel van de Snekers vorm te geven met als gevolg dat de bodem van de tank evenals bij een aantal ploeggenoten na ongeveer een uur leeg raakte met als gevolg dat het tegen Delfstrahuizen in het laatste deel van de wedstrijd misging en dat Wéé Péé Béé toen het antwoord schuldig moest blijven.



Dat antwoord was in de openingsfase overigens ook al niet van al te beste kwaliteit. Nadat Nordin Looijenga na een vrije trap aan de andere kant bij de tweede paal voor de eerste dreiging had gezorgd, leverde de eerste aanval van de gasten meteen succes op. Na een voorzet vanaf rechts ontbrak de druk op de bal en kreeg Yoran Korstra vervolgens alle vrijheid om uit te halen (0-1). Waterpoort Boys dat onder meer Ron Huitema (vakantie), Richard Hamstra (familieomstandigheden), Kevin Kedde (niet helemaal fit) en Romano Pasveer (schorsing) moest missen, stond erbij en keer ernaar.



Niet lang daarna werd een schot van Robert Minks gekraakt en even later slaagde hij er niet in om Tarik Hamdi in stelling te bedienen. Vervolgens was de aanname van Narek Harutyunyan bij een voorzet van Stefan Kroon niet je van het, waarna Minks zich steeds vaker liet terugvallen om zich met de opbouw te bemoeien. Dat leidde aanvankelijk niet tot resultaat, al kreeg de thuisclub door matig uitverdedigen aan de zijde van Delfstrahuizen wel een mogelijkheid. De lob van Robert Minks was evenals een dieptepass van zijn voet te ruim bemeten.



Een volgende dieptepass waarbij een verdediger van de withemden onder de bal doorging, bereikte echter wel een eindstation en dat station i.c. Tim van der Werf zorgde vervolgens beheerst voor de gelijkmaker. Die treffer zorgde echter niet voor meer druk van Sneker zijde, want het waren vervolgens vooral de bezoekers die op de deur klopten. Bij balverlies van Jordi Heerings en bij een vrije trap bleef de schade echter achterwege, waarna de gasten bij een voorzet vanaf rechts arbiter Adema tot een penalty probeerden te verleiden.

Die kwam er niet, terwijl bij de laatste acties van Waterpoort Boys andermaal de zuiverheid ontbrak. Zo was op aangeven een steekpass van Robert Minks niet zuiver genoeg en kreeg Nordin Looijenga de bal niet bij Narek Harutyunyan, terwijl een actie van Stefan Kroon even later mislukte. Diezelfde Kroon zorgde niet lang na de hervatting voor de eerste dreiging, al leek Tarik Hamdi niet echt in diens voorzet te geloven. Kort daarop ontsnapte Waterpoort Boys aan de andere kant tot twee keer toe, waarna de rechtsbenige Looijenga na prima actie met zijn chocoladebeen niet meer dan een rollertje produceerde. ​



Vervolgens mocht Waterpoort Boys in een wedstrijd die op dat moment redelijk in evenwicht was, een aantal keren een corner nemen. Veel leverde dat niet op, maar even later had Mathijs Bakker de 2-1 op de schoen. Na een voorzet van Robert Minks werd de inzet van de verder goed spelende centrale verdediger echter geblokt, waarna een kopbal van Harutyunyan het predikaat “kopstoot” niet mocht dragen.

Het was overigens zijn laatste actie, want even later werd hij door Kristof Lolkema vervangen. Die gaf met een gevaarlijke voorzet en een schot weliswaar meteen zijn visitekaartje af, maar moest even later toezien hoe Yoran Korstra in de omschakeling namens Delfstrahuizen toesloeg. Daarbij zag de Sneker verdediging er niet goed uit en even later lag een reductie van die linie op de loer, toen de al met geel bestrafte Fabian Vermaning met twee handen zijn tegenstander vasthield.

De “walk of shame” bleef de jonge verdediger echter bespaard, net zoals trainer Janco Croes de geïrriteerde Hamdi in bescherming nam door hem vroegtijdig naar de kant te halen. Dat gebeurde in een fase waarin zoals hiervoor al werd vermeld, de tank bij Robert Minks evenals bij een aantal van zijn ploeggenoten al aardig leeg was. In die fase kwam Waterpoort Boys dan ook niet meer aan keu en kwam het meeste gevaar van de kant van Delfstrahuizen, al ontbrak bij hen ook veelvuldig de noodzakelijke precisie of vonden ze de Sneker doelman op hun weg.



​Tien minuten voor tijd was de goed keepende Stefan Rijpkema echter volstrekt kansloos, toen Jordi Heerings bij een terugspeelbal het gespikkelde monster langs hem speelde en daarmee de veel snellere Yoran Korstra de gelegenheid bood het duel definitief in het voordeel van zijn ploeg te beslissen. Met de gedachte aan vorige week toen men in de slotfase een achterstand alsnog wist om te draaien, probeerde Waterpoort Boys nog wel iets aan die achterstand te doen, maar van constructief voetbal was toen en eigenlijk al nadat Robert Minks – deze middag qua voetbal een roepende in de WPB-woestijn – opgebrand was, geen sprake meer.

Waterpoort Boys – Delfstrahuizen 1-3 (1-1)

Doelpunten: 0-1 Yoran Korstra (5.) 1-1 Tim van der Werf (29.), 1-2 Korstra (68.), 1-3 Korstra (80.)

Scheidsrechter: A. Adema

Gele kaart: Fabian Vermaning, Tarik Hamdi (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Fabian Vermaning, Mathijs Bakker, Jordi Heerings, Stefan Kroon, Tarik Hamdi (78. Kevin Kedde), Marcel Hempenius, Tim van der Werf, Nordin Looijenga (74. Kelvin Pasveer) Robert Minks, Narek Harutyunyan (64. Kristof Lolkema)

Foto’s Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com