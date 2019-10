Kevin Huitema behoedt ZET EM voor puntverlies

Koudum- Het film van vorige week toen Sneek Wit Zwart ZM tegen SVM Marknesse een voorsprong uit handen gaf, leek in en tegen Oeverzwaluwen opnieuw te worden afgedraaid, maar nog net voordat “the End” op doek verscheen, wist Kevin Huitema vanaf elf meter nieuw puntverlies voor de Snekers te voorkomen.

De Snekers begonnen overigens goed en kregen in het eerste kwartier een paar goede mogelijkheden. Bij de eerste schoot Jesse Lee Staalsmid echter ruim en wild over en bij de tweede wist dezelfde speler een voorzet van Joris Speelman niet de juiste touch mee te geven. Even later bleef Sneek Wit Zwart ZM een achterstand bespaard toen de bal vai de onderkant van de lat het veld weer in caramboleerde. Na iets meer dan een half uur leek een goedlopende Sneker aanval dan eindelijk de openingstreffer op te leveren, doch oog in oog met de doelman Andries Zijlstra wist ook Joey Westerhof het net niet te vinden. Vier minuten na die dot ging het hoofd van Oeverzwaluwen echter alsnog op het hakblok toen Joey Huitema de bal na een corner van dichtbij over de lijn werkte, waarna broer Kevin op slag van rust met een schot vanuit de draai de marge verdubbelde.

In de openingsfase van de tweede helft maakte de thuisclub meteen zijn intenties duidelijk en daarbij kwam de wit-zwarte burcht een aantal keren onder vuur te liggen. Nadat de bal bij de eerste mogelijkheid nog ruim over ging, moest doelman Jelmer Popma bij een vrije trap al zijn kunnen tonen om zijn ploeg voor een tegentreffer te behoeden en even later hield de doelman na een fout van Patrick van der Velde bij een één op één situatie zijn ploeg andermaal overeind.

Een minuut later was het echter wel raak en liet Elmer Laagland de aansluitingstreffer noteren. Die aansluiting was op dat moment overigens niet onverdiend, want Oeverzwaluwen was op dat moment de bovenliggende partij en was in die fase ZET EM vooral fysiek de baas. Dat laatste werd bij een actie van Staalsmid echter iets te nadrukkelijk voor het voetlicht gebracht, maar de ingreep waarbij de vleugelaanvaller bijkant werd begraven, had slechts geel en een vrije trap tot gevolg. Die leverde niks op, zulks in tegenstelling tot zo’n beetje de eerstvolgende serieuze aanval van de thuisclub, want daarbij bracht Laagland met zijn tweede van de middag de stand weer in evenwicht.

Daarmee leek het scenario van vorige week zoals hiervoor al werd vermeld, zich te gaan herhalen en leek de Boot Brigade andermaal op puntverlies af te stevenen. ​Nadat doelman Andries Zijlstra met nog een dikke tien minuten op de klok op de rand van de zestien Joey Huitema onderuit schoffelde en er met rood vanaf moest, kreeg het vanaf dat moment in overtal spelende Sneek Wit Zwart ZM opeens weer zicht op meer. Dat meer werd even later bewerkstelligd, toen Kevin Huitema vanaf elf meter mocht aanleggen en vanaf de hotspot voorkwam dat ZET EM voor de tweede opeenvolgende week met puntverlies werd geconfronteerd.

Met die zwaar bevochten overwinning schudde Sneek Wit Zwart DWP dat tegen Workum na een ook al rood gekleurde middag verloor, van zich af en voeren de Snekers die komende zaterdag bij voormalig tweedeklasser CVVO op bezoekt gaan, met een voorsprong van drie punten de ranglijst in drie A aan.

Oeverzwaluwen – Sneek Wit Zwart ZM 2-3 (0-2)

Doelpunten: 0-1 Joey Huitema (36.), 0-2 Kevin Huitema (43.), 1-2 Elmer Laagland (60.), 2-2 Laagland (78.), 2-3 Kevin Huitema (86.-pen.)

Scheidsrechter: A.A. van Ekelenburg

Gele kaart:

Rode kaart: Andries Zijlstra (Oeverzwaluwen), Joris Speelman (Sneek Wit Zwart Zm-2x geel)

Opstelling Sneek Wit Zwart ZM: Jelmer Popma, Patrick van der Velde, Joey Westerhof, Tjardo de Graaf (57. Thijs Goes), Joris Speelman, Andy de Vries, Daniël Bennik, Freerk de Jong, Joey Huitema, Kevin Huitema en Jesse Lee Staalsmid

Foto: Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com