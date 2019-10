De bal rolt weer ….voorbeschouwing 19 en 20 oktober

Sneek- ONS Sneek liep zaterdag tegen FC Lisse binnen twaalf minuten drie keer in het mes, terwijl het tot nu toe ongenaakbare Sneek Wit Zwart ZM tegen SVM Marknesse een ruime voorsprong uit handen gaf en uiteindelijk met een puntje genoegen moest nemen. Waterpoort Boys pakte die middag tegen QVC door twee treffers in blessuretijd de volle buit en Sneek Wit Zwart won ‘s avonds redelijk eenvoudig van GAVC. Daar waar de zaterdag nog punten in het laatje bracht, werd de zondag een dag zonder oogst, want LSC 1890 liet zich door Jubbega de kaas van het brood eten en Black Boys kwam er tegen SC Boornbergum ’80 niet aan te pas.

Komend weekeinde staat er voor de oranjehemden geen competitiewedstrijd op het programma. De andere Snekers clubs komen wel in actie. Zo reist Sneek Wit Zwart ZM zaterdag naar Koudum voor het duel met Oeverzwaluwen en ontvangt Waterpoort Boys het eveneens goed gestart Delfstrahuizen. Een dag later staan in Sneek de duels tussen Sneek Wit Zwart en GRC Groningen en tussen Black Boys en FC Harlingen op de rol, terwijl LSC 1890 op bezoek gaat bij Drachten.

Sneek Wit Zwart – GRC Groningen

zondag 20 oktober 2019 – 14.00 uur

​Sportpark Tinga – Sneek

In tegenstelling tot afgelopen zaterdag toen Sneek Wit Zwart mede dankzij twee goals van Klaas Boersma betrekkelijk eenvoudig won, was GAVC vorig seizoen twee keer een lastig te omzeilen klip. De formatie uit Grou behoorde vooraf dan ook tot de tegenstanders die niet direct het beste gevoel oproepen. Tot die categorie mag ook GRC Groningen dat komende zondag Tinga aandoet, worden gerekend want de Groningers bezorgden de ploeg van trainer Germ de Jong vorig seizoen bij beide edities de nodige hoofdbrekens.

Het treffen op Tinga eindigde destijds in een remise waarbij Gerben Visser eerst in de slotfase een achterstand wist weg te poetsen, en later dat seizoen besloot De Jong om zijn toen geblesseerde “captain” alsnog van zijn trainingspak te ontdoen, waarna Visser in de 92ste minuut zijn reputatie waarmaakte en de wit-zwarten in extremis alsnog aan de overwinning hielp.

GRC Groningen dat in 1933 voortkwam uit een fusie van GVV en Royal en sindsdien als de GVV Royal Combinatie of kortweg GRC in de sportkaternen verschijnt, eindigde dat seizoen als tiende, al ging die positie vanwege de afstand tot “de trilplaat” niet met veel zorgen gepaard. Dat was in het seizoen 2017-2018 wel anders, want toen wist de ploeg van Corpus den Hoorn pas op de laatste speeldag zijn corpus te redden en dat was nadat men een jaar eerder nog als vierde was geëindigd en aan de toegift om promotie naar de hoofdklasse had deelgenomen, toch een tikkeltje teleurstellend.

Met die vierde plek werd de lijn uit het seizoen 2015-2016, toen men in de tweede klasse met een behoorlijke voorsprong kampioen werd, overigens wel naadloos doorgetrokken, net zoals GRC Groningen in deze jaargang de prestaties uit de beide voorgaande seizoenen lijkt te kopiëren. De ploeg van trainer Gerard Zeeman behoort momenteel namelijk met zes uit vier tot de middenmoot en dankt die positie aan de laatste twee wedstrijden waarin van Roden en van Heerenveen werd gewonnen. Daarmee werd de matige start met nederlagen tegen SVBO en Hoogezand toch een beetje naar de achtergrond verdrongen.

Laatstgenoemde ploeg bezorgde Sneek Wit Zwart in speelronde één overigens een moeizame start, waarbij de al genoemde Visser op de valreep de Sneker nog net aan een punt hielp. In de volgende wedstrijden liet Sneek Wit Zwart echter zien, dat er weinig te halen viel, al past daarbij wel de kanttekening dat de oppositie toen niet van het zwaarste kaliber was. Die tegenstand zal met GRC Groningen dat zich voor dit seizoen met Danny Bult (Holwierde), Christian Drent, Jordi Sanders (beide Noordster) en Jason Spanning (ON Groningen) versterkte en dat met all time topscorer Erwin Alt (182 competitietreffers) een lepe aanvaller binnen de lijnen brengt, naar verwachting heviger zijn.

​Daardoor heeft de wedstrijd tegen de Groningers na de duels tegen Noordster en GAVC voor Sneek Wit Zwart toch ‘n beetje het karakter van testcase, waarbij de brigade van De Jong aan kan c.q. moet tonen dat a. de eerdere remise tegen Hoogezand een incident was, en b. dat men ook dit seizoen tot de ploegen behoort die in één F de dienst gaan uitmaken.

Drachten – LSC 1890

zondag 20 oktober 2019 – 14.30 uur

​Sportpark De Peppel – Drachten

De kwaal waarbij de blauwhemden moeilijk tot scoren komt en die zich in eerdere seizoenen ook al met enige regelmaat openbaarde, stak afgelopen zondag aan de Leeuwarderweg weer eens de kop op want ondanks een behoorlijk aantal kansen wist LSC 1890 pas in “the dying seconds of the game” het net te vinden. Die treffer kwam echter te laat om de nederlaag tegen het effectieve Jubbega nog af te wenden en derhalve zijn de bewoners van de Leeuwarderweg in de tweede klasse K voorlopig niet meer dan een middenmoter.

​Die kwalificatie gaat vooralsnog niet op voor de opponent van komende zondag i.c. Drachten want de ploeg van Sido Postma die eerder bij LSC 1890 als assistent-trainer werkzaam was, bivakkeert na vier speelronden in de onderste regionen, al werd afgelopen zondag na nipte nederlagen tegen Oerterp, Beilen en SC Emmeloord in en tegen Zuidwolde wel de eerste overwinning van het seizoen bijgeschreven.

​Drachten speelde vanaf het eind van de jaren zestig van de vorige eeuw tot de eeuwwisseling afwisselend in de eerste klasse en in de hoofdklasse en was in die jaren in het Friese voetbal. een absolute grootmacht. Na het millennium brokkelde het bolwerk echter in snel tempo af en degradeerde de hoofdmacht drie keer op rij, waarna men ien paar seizoenen later opnieuw een stap terug moest doen. Twee jaar later werd in de vierde klasse het kampioenschap behaald en een seizoen later herhaalde men die prestatie in de derde klasse B. Na zeven seizoenen viel in de tweede klasse iin de nacompetitie het doek, waarna men vorig seizoen onder leiding van trainer Willem Brouwer via dezelfde route weer terugkeerde.

​Postma die de hoofdmacht van de withemden tussen 2009 en 2012 ook al drie jaar onder zijn hoede had en in die periode in de tweede klasse K met resp. een vierde, een zesde en een vijfde plek in de eindrangschikking “fatsoenlik wurk” afleverde, moet zich met Drachten dit seizoen zien te handhaven. Tot nu toe lijkt dat een pittige klus te gaan worden, want de start was bepaald niet overweldigend. Aan de andere kant werd zijn ploeg tot nu toe ook nog niet echt weggespeeld en had er in een paar wedstrijden wellicht meer ingezeten.

Dat laatste was afgelopen zondag bij LSC 1890 zeer zeker het geval. De hiervoor al aangehaalde kwaal zorgde toen bij de beter voetballende Snekers voor een minder goede afloop. Die kwaal vraagt om een snelle genezing, want anders wordt het ook zondag voor de ploeg van trainer Erik van der Meulen die het tegen Jubbega overigens zonder Marco Ahmed en Rodi de Boer moest doen, een lastig verhaal. Indien men echter op tijd het juiste recept weet te vinden, dan dichten we LSC 1890 een goede kans toe om die kwaal tegen Drachten te genezen, want voetballend is er bij “the Blues” niet zo heel veel mis.

Oeverzwaluwen – Sneek Wit Zwart ZM

zaterdag 19 oktober 2019 – 14.30 uur

Sportpark De Sandobbe – Koudum

Bijna een uur lang leek er ondanks het druilerige weer voor Sneek Wit Zwart ZM geen vuiltje aan de lucht en leek een vierde overwinning op rij geen punt van discussie. Toen ging het echter mis en gaf de koploper niet alleen een ruime voorsprong uit handen, maar wapperde doelman Adriaan Tabbers ook nog eens met zijn handjes met een terechte rode kaart tot gevolg. ​

​Die kaart verdringt op de burelen van Tinga in ieder geval de discussie omtrent de positie van eerste doelman voor even naar de achtergrond, want de plek onder de lat is de komende weken en dus ook komende zaterdag tegen Oeverzwaluwen aan Jelmer Popma voorbehouden.

Oeverzwaluwen dat in 1992 – en dat zal bij weinigen nog op het netvlies staan – de districtsbeker noord won, ging oorspronkelijk als Unitas door het leven. In de oorlogsjaren werd de naam veranderd in Oeverzwaluwen en die naam werd gekozen, omdat er op sportpark De Sandobbe altijd veel van die beestjes een nestje bouwden. De voetbalafdeling van de omni-vereniging die met gymnastiek, tennis en volleybal een drietal andere sporten in de aanbieding heeft, “nestelde” zich tot het begin van de jaren negentig vooral in de FVB en de vierde en derde klasse van de KNVB. In 1992 werd in derde klasse de titel behaald en draafde men drie jaar lang als tweedeklasser over de velden. Aan het eind van het seizoen 1994-1995 moest Oeverzwaluwen echter weer een stap terug doen, waarna men meteen weer terugkeerde.

Het hernieuwde optreden in de tweede klasse duurde echter maar één seizoen en vervolgens had men negen jaar nodig om het verloren gegane terrein te heroveren. Die herovering betekende echter wel het begin van een succesvolle periode, want nadat men in het eerste jaar nog in de middenmoot eindigde, werd de hoofdmacht in de tweede klasse meer en meer een factor van belang en aan het einde van 2009-2010 promoveerde de club via de nacompetitie naar de eerste klasse. Dat hield men vier jaar vol, waarna het eerste elftal mede door een drastische verjonging in een vrije val terechtkwam en in één ruk naar de derde klasse degradeerde.

Met uitzondering van het seizoen 2016-2017 toen men als nummer drie aan de play offs om promotie deelnam, bekleedde Oeverzwaluwen dat met o.a. Eise Feenstra en Wietze Peterson een paar “linkmiegels” binnen de lijnen brengt, in de derde klasse een rol in de middenmoot. Hoewel het seizoen nog pril is, lijkt het die kant ook nu op te gaan, want na vier speelronden staat de formatie van trainer Ton Haarman met zes punten zesde. In de eerste twee wedstrijden moest men SDS en Willemsoord voor laten gaan, maar in volgende twee bleef men tegen Oudehaske en Heeg aan de goede kant van de score.

Sneek Wit Zwart ZM bleef tot nu toe drie keer aan die kant. Dat had eigenlijk vier keer moeten zijn, maar de ploeg die het komende zaterdag voor zover bekend nog zonder Patrick Altenburg, Thijs Goes en Tim Posthuma moet doen en waarbij doelman Tabbers vanwege het hiervoor genoemde akkefietje een berichtje uit Zwolle tegemoet kan zien, vertoonde zaterdag enige “metaalmoeheid”. Daardoor liep de machine minder soepel dan in voorgaande duels en dus zal trainer Niels Boot deze week de oliespuit boven “zijn radertjes” moeten houden om zijn productielijn voor het duel met Oeverzwaluwen weer op orde te krijgen.

Waterpoort Boys – Delfstrahuizen

zaterdag 19 oktober 2019 – 14.30 uur

Sportcentrum Tinga – Sneek

De spelers van Waterpoort Boys lagen afgelopen zaterdag op een hoop en niet omdat men door de koploper helemaal zoek was gespeeld. Integendeel. Nadat Richard Hamstra in de 92ste minuut de gele hesjes op gelijke hoogte had gebracht, werd Tim van der Werf in de hoek van De Ribbe namelijk bijkant begraven omdat hij luttele seconden eerder de Baggel Babes – trainer Janco Croes ontbrak zaterdag wegens ziekte – met een schot in de kruising alsnog naar de niet meer verwachte overwinning had geschoten.

​Vorig seizoen hengelde Waterpoort Boys in de eerste wedstrijd tegen Delfstrahuizen dat komende zaterdag het Schuttersveld aandoet, dankzij treffers van Jordi Heerings en Mohammed Hasan Arsandar ook in de slotfase de overwinning binnen. In februari 2019 kwam men in de return echter niet verder dan een mager gelijkspel en daarmee verzuimde men toen om optimaal van het toch wel verrassende verlies van koploper Sneek Wit Zwart ZM te profiteren.

Delfstrahuizen zag in 1934 het levenslicht. In de laatste twee decennia van de vorige eeuw acteerde de ploeg uit het gelijknamige dorp op een enkel seizoen na in de onderafdeling (FVB) c.q. de kelderklasse, waarna men aan het begin van deze eeuw de opgaande lijn inzette en in een tijdsbestek van vijf seizoenen naar de derde klasse opstoomde. Aan het eind van het seizoen 2011-2012 moesten de withemden die klasse echter weer vaarwel zeggen, waarna men binnen een jaar via de nacompetitie het verloren gegane terrein weer terugwon. Het hernieuwde optreden duurde vervolgens drie seizoenen waarbij het laatste jaar toen men slechts 11 punten wist te vergaren en ruimschoots als laatste eindigde, als een “minne” episode de boeken inging.

In het eerste jaar na de degradatie eindigde Delfstrahuizen achter TOP ’63, Nagele, Makkum, Scharnegoutum ’70 en VHK als “best of the rest” en in het seizoen 2017-2018 toen Gerben Visser in maart het stokje overnam, deed men het met een vierde plek nog beter, al ging die prestatie toen net niet gepaard met deelname aan de play offs om promotie. Vorig seizoen kende Delfstrahuizen daarentegen een wisselvallig jaar en wist men zich pas in de laatste speelronden middels overwinningen op Nagele en Sleat definitief aan het geharrewar om lijfsbehoud te onttrekken. Dat geharrewar lijkt nu vooralsnog geen issue, want Delfstrahuizen heeft ten opzichte van de kritieke zone met zeven uit vier al een aardig buffertje opgebouwd en bovendien heeft men maar één puntje minder dan Waterpoort Boys.

Het duel van zaterdag gaat dan ook tussen de nummers vier en vijf en hoewel het daarbij nog niet om de Oscars gaat, is het duel niet van belang ontbloot. De winnaar bouwt immers niet alleen de hiervoor genoemde buffer uit, maar schuift mogelijk ook op richting de top. Wie die winnaar wordt, is echter lastig te voorspellen. In de eerste plaats ontliepen beide ploegen elkaar vorig seizoen niet veel en in de tweede plaats had Waterpoort Boys waarbij Patrick Bles en Jordi Heerings nog altijd ontbreken en waarbij Romano Pasveer vanwege een schorsing nog twee duels moet uitzitten, tot nu toe over geluk niet te klagen. Aan de andere kant wordt geluk volgens degenen die er voor gestudeerd hebben, ook vaak afgedwongen en als Wéé Péé Béé dat zaterdag tegen Delfstrahuizen weer doet, dan is een nieuw Sneker succes zeker niet ondenkbaar.

Black Boys – FC Harlingen

zondag 20 oktober 2019 – 14.30 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Het was afgelopen zondag in Boornbergum eigenlijk een éénzijdige wedstrijd. En niet alleen omdat lokale SC de betere ploeg was. Black Boys hanteerde namelijk vrijwel de gehele wedstrijd dezelfde speelstijl en kon daarmee evenals in voorgaande wedstrijden aanvallend weinig schade aanrichten. Voeg daarbij de gemakkelijke wijze waarop men de tegengoals weggaf en de nederlaag is grotendeels verklaard.

​Trainer Lars Niemarkt zag het vanaf de kant stilzwijgend aan en moet ook hebben geconstateerd dat het voetbal waarbij men voortdurend de lange bal hanteert, bitter weinig oplevert. Dat voetbal vraagt bovendien heel veel van zijn middelste linie. Die krijgt van dat voetbal niet alleen een stijve nek, maar moet voordat men goed en wel is aangesloten, meestal direct weer terug. Daardoor snakt die lijn binnen de kortste keren naar adem en krijgt men niet de kans om de aanval te ondersteunen. Bovendien blijft de productie met tot nu toe één treffer die ook nog eens middels een dubieuze strafschop tot stand kwam, daardoor ondermaats. Black Boys zal in onze ogen dan ook vaker voor de opbouw moeten kiezen, wil men a. zichzelf niet stuk spelen. b. in scoringspositie komen en c. wedstrijden gaan winnen.

Het duel van komende zondag tegen FC Harlingen biedt wellicht de mogelijkheid om een eerste stap in die richting te zetten. Die ploeg verloor in speelronde één nipt bij Warga en schreef een week later tegen Bakkeveen het eerste puntje bij. Vervolgens werd het overzeese duel tegen SC Terschelling in winst omgezet, waarna men afgelopen zondag op eigen veld van De Wâlden een fikse draai om de oren kreeg. Hoewel die oogst momenteel goed is voor plek zeven, is de start van de “ouwe seunen” met vier uit vier daarmee ook nog niet één om met een gerust hart achterover te leunen.

​

​Dat kon de ploeg van trainer Gerrie Schouwenaar vorig seizoen trouwens ook al niet en uiteindelijk had de club die in 2014 ontstond uit een fusie tussen v.v. Harlingen en Robur, de nacompetitie nodig om het lidmaatschap van de vierde klasse te verlengen. In dat seizoen maakte Black Boys dankzij een 1-1 gelijkspel (treffer van Lars van Dijk) in Harlingen een einde aan drie puntloze weken en later dat seizoen zette Black Boys dankzij Dennis Niemarkt (2x) en Justin Wolfswinkel met een 3-1 zege de eerste stap richting de uiteindelijk zo succesvolle eindsprint.

​Zo’n stap heeft Black Boys waarbij achter de namen van o.a. Kewin de Jong, Rui Jorge Kelly en Msokolo Ramazani Dieudonne een vraagteken staat en waarbij Thierry Waffleu Talla naast goalie Huso Bozkurt afgelopen zondag als één van de weinigen een voldoende scoorde, als drager van de rode lantaarn nu weer nodig. Zo’n stap is echter alleen mogelijk, indien men zoals hiervoor al werd vermeld, meer voor de opbouw kiest en minder voor de lange haal. Wanneer men daarnaast het gespikkelde ding niet (te) gemakkelijk inlevert en men de opponent niet dezelfde ruimte biedt als SC Boornbergum ’80, dan moet Black Boys komende zondag evenals vorig seizoen een einde aan de punt- en doelpuntloze reeks kunnen maken.

Foto: Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com