Open Dag Thialf

Heerenveen-Op zaterdag 19 oktober opent Thialf alle deuren voor de jaarlijkse Thialf Open Dag. Een bijzondere kans om vrijblijvend kennis te maken met de diverse takken van de ijssport! Dit jaar met een extra feestelijk tintje. De Bond van IJsclubs – KNSB Gewest Fryslân bestaat 100 jaar en dat vieren zij o.a. tijdens de Open Dag van Thialf.

Naast vrijschaatsen zijn er activiteiten en demonstraties zoals icebyk, ijshockey, kunstrijden, schoonrijden en curling in het Schaatshart van de Wereld. Het programma is gratis toegankelijk voor jong als oud.

Op de 400m baan staan professionele trainers voor tips & tricks en tijdens de speciale backstagetour nemen de ervaren rondleiders je mee naar verschillende hotspots binnen Thialf. Voor de jongere bezoekers is er ook genoeg te doen in de vorm van entertainment. Naast alle ijsactiviteiten is ijsheld Thialfi aanwezig en krijgt iedereen spelenderwijs de kans om ook zelf een ‘IJshelden’ diploma te behalen.

De deuren voor de Thialf Open Dag openen van 13:15 tot 16:00 uur. Meer informatie over het programma is te vinden via www.thialf.nl. Entree en deelname aan activiteiten is gratis!