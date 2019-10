Friese tandem gaat er met hoofdprijs vandoor in koppeltijdrit Terneuzen

Terneuzen– “Het Friese tandem team Leon Brinksma en Fabian Wolf was zaterdag het snelste in de koppeltijdrit ID cycling van Terneuzen.Ze bleven, gekoppeld aan Siemen Zeldenrust, net niet binnen een halfuur (30 minuten en 7 seconden) op het parkoers over 20 kilometer.”

Dit stond er in de Provinciaalse Zeelandse Courant na de koppeltijdrit op 12 oktober jongstleden. Niet alleen binnen de Sneker- en Friese grenzen komt het Fryske Tandem Team in de krant, maar ook daarbuiten.

Na een ruim 300 km lange reis moest de Flits van Snits, Leon Brinksma met zijn piloten Fabian de Wolf en Siemen Zeldenrust nog 20.2 km tijdrijden. Siemen was het koppelmaatje die op zijn solo fiets meereed.

Het was een parcours onderaan de dijk met een keerpunt halverwege. Met windkracht 4 tegen moest er wel geknokt worden om de winst binnen te halen. De tijd van de laatste renner van het koppel is bepalend dus het was wel zaak dat ze zo dicht mogelijk bij elkaar moesten blijven om goed “in de tijd “te finishen. En dat is gelukt.

Voor dit seizoen was dit de laatste wedstrijd. Het seizoen voor het veldrijden is aangebroken en met een tandem heb je daar niets te zoeken. Dat houdt niet in dat er niet meer getraind gaat worden, alle drie de renners zullen zich weer serieus voorbereiden op het nieuwe seizoen, met als hoogtepunt de Nationale Special Olympics die volgend jaar van 12 tot en met 14 juni in Den Haag zullen plaats vinden. Hier moeten de titels, die al 3 opeenvolgende keren zijn behaald, verdedigd worden.