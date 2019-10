Unieke competitie Mix-biljarten gestart

Sneek- De Biljartgroep Sneek maakt al 4 jaar gebruik van de Locatie Biljartschool Dirk van Veen en speelt op donderdag- en maandagmiddag in een recreatieve sfeer hun wedstrijden. Binnen de maandaggroep was er bij enkele behoefte aan meer competitie en spelverbetering. Daar is een concept voor bedacht wat uniek is in de biljartwereld.

Men speelt in een wedstrijd drie wedstijdvormen, in dertig beurten wordt er begonnen met Libre en na het te behalen aantal speel je verder naadloos verder met bandstoten en eindig je de dertig beurten met driebanden. Op deze wijze moet je tijdens de wedstrijd anders gaan denken, en je techniek aanpassen. Zo speel je niet alleen je specialiteit maar ook de andere spelsoorten komen dan aan bod. In elk spelsoort valt punten te behalen en via je het ranking systeem kunnen de wat minder spelers het met gemak opnemen tegen de hogere ingedeelde spelers.

De competitie begint met 12 biljarters en duurt tot eind februari. De proefwedstrijden werden goed ontvangen en bij het slagen van deze eerste opzet wordt de competitie uitgebreid.

De wedstrijden worden op maandag om 13.30 uur en 14.30 uur gespeeld. Ieder die geïnteresseerd is kan komen kijken.