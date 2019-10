Europese top aanwezig op 18e editie Waterpoort Cup Kyokushin

Sneek-Op zaterdag 19 oktober maken zo’n 250 karateka’s uit 9 verschillende Europese landen hun opwachting op de 18e editie van de Waterpoort Cup Kyokushin Karate in de Sneker Sporthal in Sneek.

De Waterpoort Cup wordt georganiseerd door Sneker Stichting Activity Foundation en staat voor internationale sportieve uitwisseling en vergroten van vriendschapsbanden tussen de verschillende dojo’s (karatescholen red.) die aan het evenement deelnemen. Inmiddels is de Sneker Waterpoort Cup een begrip in karateland. Een uniek internationaal karate kampioenschap voor iedereen vanaf 8 jaar.

De Waterpoort Cup is de perfecte springplank om als karateka te kunnen doorstoten naar Wereldniveau. De Sneker karateka’s van Sportclub F en F The Inner Way zijn daarvan het perfecte voorbeeld. Zij schitteren al jaren op verschillende internationale podia.

Ook op de aanstaande editie van de Waterpoort Cup is het niveau weer hoog. Deelnemers uit onder andere Zweden, Polen, Frankrijk, Zwitserland, België, Nederland, Ukraine en Litouwen. Ze zullen allemaal hun uiterste best doen de internationale Waterpoort Cup op hun naam te zetten.

Sommige deelnemers ondernemen een driedaagse busreis om aan de Friese Waterpoort Cup in Sneek te kunnen deelnemen. Dat zegt iets over de opzet en uitvoering van het evenement. Bovendien zijn al ruim 6 maanden talloze vrijwilligers bezig om ervoor te zorgen dat ook de 2019 editie weer een daverend succes zal worden. Dat het vuurwerk gaat worden ,daarover hoeft niet gediscussieerd te worden. In verschillende categorieën zullen enkele Europese toppers hun entree maken.

Wethouder Gea Wielinga van Gemeente Súdwest-Fryslân, is in ieder geval al bereid gevonden om zaterdag 19 oktober in de Sneker Sporthal de openingsceremonie te verrichten. Vanaf 09.30 uur is het dan genieten geblazen van een dag vol spetterende Kyokushin partijen. In de ochtend jeugd, cadetten en junioren.

Vanaf 16.30 uur is het de beurt aan de senioren die op basis van full-contact regels met elkaar de sportieve strijd aangaan. ‘s Avond is er aansluitend in het clubgebouw van Sportclub F en F The Inner Way aan de Lange Veemarktstraat een traditionele Sayonara party waar alle deelnemers en belangstellenden onder het genot van een hapje en een drankje nog gezellig kunnen napraten.