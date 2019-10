eerste punt Neptunia in competitie maar uitgeschakeld in bekertoernooi

Sneek- Voor de waterpoloheren van Neptunia’24 stonden er dit weekeinde maar liefst twee wedstrijden op het programma. Op zaterdag ontvingen de Snekers het Groningse Trivia, op zondag kwamen De Reigers uit Den Haag op bezoek.

De competitiewedstrijd tegen Trivia verliep uitstekend. Neptunia speelde andermaal met een gehavende ploeg wegens vakanties maar verweerde zich kranig tegen de sterke gasten. Even leek er een overwinning in het vat te zitten maar vlak voor tijd schoot Trivia de gelijkmaker binnen: 8-8.

Op zondag moest er een bekerwedstrijd in de tweede ronde van de ManMeerCup! worden afgewerkt. De Reigers uit Den Haag, spelend in een andere derde divisie, waren een maatje te groot voor de ploeg van trainer/coach Harmen IJntema, wiens zoon Kjell, op 13-jarige leeftijd verdienstelijk zijn debuut maakte voor de Sneker hoofdmacht. Door de 5-13 eindstand is Neptunia uitgespeeld in de beker.

Doelpunten Neptunia’24 – Trivia: Dennis van der Veldt en Rutger van Leeningen (beiden 3x), Luuk Schipper en Wessel Westra (beiden 1x).

Doelpunten Neptunia’24 – De Reigers: Dennis van der Veldt en Rutger van Leeningen (beiden 2x), Burak Caglar (1x)