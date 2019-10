Menhir snel klaar met Dyna ’75

Sneek – De basketballers van ESBC Menhir ontvingen vrijdagavond in de Sneker Sporthal Dyna’75 uit Heerenveen. De thuisploeg schoot uit de startblokken en had bij rust een ruime voorsprong, zodat de tweede helft een formaliteit werd: 52-40.

Menhir had de afgelopen twee wedstrijden verloren. Daarvan was de laatste een reglementaire 20-0 nederlaag omdat de ploeg te weinig spelers had om in en tegen Harlingen te spelen. De Snekers waren dus wel toe aan een overwinning en schoten uit de startblokken. Ze hadden veel energie omdat er op de woensdag nauwelijks getraind was. De broers Mats en Niels Haven waren in het eerste kwart goed voor 13 van de 22 punten. Dyna zette er slechts 7 punten tegenover. In het tweede kwart namen de grote mannen Jan Weerts en Johannes Idsinga de meeste punten voor hun rekening. De thuisploeg ging rusten met een 34-18 voorsprong.

In de pauze werd afgesproken om met evenveel energie te tweede helft in te gaan. Daar kwam echter niets van terecht. Menhir begon traag en slap en de Heerenveners kwamen tot op zes punten. De thuisploeg vluchtte in een time-out en daarna liep de voorsprong weer op tot meer dan tien punten. In het slotkwart werd nauwelijks meer gescoord, zodat uiteindelijk een lage eindscore op het bord kwam. Menhir staat voorlopig derde en speelt nu vanwege de herfstvakantie twee weken niet.

Foto door: Debbie Rijsdijk: Ali Carti legt aan voor een score.