Jubbega stuurt LSC 1890 naar de wachtkamer

Sneek- Na twee opeenvolgende overwinningen gingen “the Blues” vanmiddag op eigen terrein tegen Jubbega met 2-1 onderuit en dat ondanks een groot overwicht en een karrenvracht aan kansen. De druiven smaakten voor de blauwhemden na afloop dan ook ontzettend zuur, omdat men als het om de titelstrijd in twee K gaat vooralsnog in de wachtkamer moeten plaatsnemen.



Vanuit die wachtkamer had trainer Erik van der Meulen dezelfde elf patiënten opgeroepen als vorige week en die grossierden in de eerste 45 minuten in kansen. Die waren echter niet aan onder meer Daan Daniëls en Marco dan Silva besteed, terwijl de bezoekers in dezelfde tijdspanne niet of nauwelijks voor gevaar wisten te zorgen. Dat en het gebrek aan productiviteit aan Sneker zijde leverde derhalve een 0-0 ruststand op.



Niet lang na rust kreeg LSC 1890 een eerste tik te verwerken, toen Jubbega praktisch voor de eerste keer de weg naar de Sneker goal vond en Jacco Kuiper die toch meteen maar succesvol afrondde. Dat was voor de Sneker oefenmeester aanleiding om Jorn Wester van het trainingspak te ontdoen, maar de matchwinner van vorige week stond nog maar koud in het veld, toen de gasten via Remco van Avoird voor de tweede keer toesloegen.



​Daarmee werd de missie om de derde seizoenszege binnen te halen een “mission impossible”, vooral ook omdat LSC 1890 kans op kans bleef missen en omdat o.a. een prima inzet van Daan Daniëls van de lijn werd gehaald. Daarmee werd het steeds een dag die ieder voetballer zo nu en dan meemaakt en waarbij de bal er ondanks alle mogelijkheden maar niet in wil. Toen dat laatste door toedoen van invaller Allard Westerdijk eindelijk wel lukte, was de resterende speeltijd echter tekort om het naderende onheil nog af te wenden en restte LSC 1890 niets anders dan de mannen van trainer Inne Schotanus te feliciteren.



Door die nederlaag zakte LSC 1890 dat komende zondag bij promovendus Drachten op bezoek gaat, niet alleen naar de vijfde plek, maar nam de achterstand op koploper Lemelerveld toe tot zes punten. “The Blues” zijn daarmee als het om de hoofdprijs gaat zoals hiervoor al werd vermeld, voorlopig veroordeeld tot een plek in de wachtkamer.

LSC 1890 – Jubbega 1-2 (0-0)

Doelpunten: 0-1 Jacco Kuiper (49.), 0-2 Remco van de Avoird (62.), 1-2 Allard Westerdijk (90.)

Scheidsrechter: A. Alkema

Gele kaart:

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Floris Bok, René Cnossen, Bradley Steensma (69. Marco Ahmed), Lars Bos, Patrick Zijda, Jari Boorsma (69. Allard Westerdijk), Maarten Kingma, Marco da Silva, Daan Daniëls en Tom Doldersum (57. Jorn Wester)

Foto’s Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com