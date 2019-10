Black Boys na een half uur al uitgeteld

Boornburgum- Black Boys was bij de wedstrijd tegen SC Boornbergum ’80 al na een half uur uitgeteld, want toen had de thuisclub middels drie treffers het verschil al gemaakt. Dat de schade voor de Snekers vervolgens niet verder opliep, kwam enerzijds doordat de thuisclub niet zo nodig meer hoefde en anderzijds doordat de groenhemden slordig met de mogelijkheden omsprongen.

In het eerste half uur was men wat dat betreft een stuk effectiever. Nadat Black Boys in de openingsfase een hoekschop mocht nemen en een voorzet van Thierry Waffleu Talla met moeite werd weggewerkt, bood men de thuisclub bij zo’n beetje de eerste serieuze aanval alle vrijheid. Osvaldo van Gils mocht vanaf het middenveld opkomen, schudde Dennis Kempen van zich af en kreeg vervolgens omdat niemand uitstapte, alle ruimte om vanaf de rechterkant diagonaal in te schieten.

Vervolgens sorteerde een vrije trap van Black Boys geen effect waarna een foutieve bal van Raymond Abelsma aan de andere kant in een corner resulteerde. Bij die hoekschop kregen de Zwartjes de bal niet weg en kreeg Cornelis Bosma vervolgens de gelegenheid om in de rebound de tweede treffer achter doelman Huso Bozkurt te koppen.

​Niet veel later was Bozkurt bij een doorgekopte inworp alert, maar na een klein half uur moest de goalie het antwoord schuldig blijven, toen Abelsma andermaal de bal inleverde en Jelmer de Boer na een tikje breed vrij kon doorlopen (3-0). Niet lang daarna voorkwam Bozkurt dat SC Boornbergum ’80 de voorsprong middels een vrije trap verder uitbouwde en even later werd een schot van de thuisclub onderweg getoucheerd, Uit de daaropvolgende corner ontstond zoiets als een schiettent, maar ondanks vier pogingen en een handsbal op de lijn bleef de 4-0 wonder boven wonder uit.

Nadat een vrije trap van Black Boys tekort was om gevaar te stichten en een actie van Lars van Dijk niet meer dan een corner opleverde, werd een schot van de thuisclub geblokt en pareerde Bozkurt de herkansing, waarna de sluitpost bij het begin van de tweede helft het geluk aan zijn zijde had dat de bal bij een corner niet tegen de touwen terecht kwam. In die tweede helft hoefde SC Boornbergum ’80 zoals hiervoor al werd vermeld, niet meer zo nodig, terwijl Black Boys behoudens een uitstekende kopbal van Thierry Waffleu Talla niet bij machte was om de spitsen goed in stelling te brengen.

​Ondanks dat men de voet van het gaspedaal haalde, waren de betere kansen ook in het tweede bedrijf voor SC Boornbergum ’80. Zo liet de spits van de thuisclub nadat hij eenvoudig bij zijn tegenstander wegdraaide, een 100% kans liggen en ging de flipperkast bij Black Boys bij een tweetal corners van de thuisclub dankzij het nodige kunst- en vliegwerk en mede omdat bij één van die situaties de boel vanwege buitenspel (?) werd afgevlagd, net niet op tilt.

Dankzij een goede ingreep van Bozkurt bleef de bal vervolgens ook bij een scherpe voorzet in het spel dat vervolgens door het moegestreden Black Boys werd afgesloten met een mislukte voorzet van invaller Martijn Jetten (over de lat getikt) en een schot van Justin Wolfswinkel (gekraakt). Niet lang daarna floot de prima leidende Koops voor het einde en verdween bij de derde wedstrijd van Black Boys ook de derde nederlaag in de boeken. Die boeken geven na vandaag bovendien aan, dat de “All Blacks” komende zondag als hekkensluiter aan het duel tegen FC Harlingen beginnen.

SC Boornbergum ’80 – Black Boys 3-0 (3-0)

Doelpunten: 1-0 Osvaldo van Gils (13.), 2-0 Cornelis Bosma (17.(, 3-0 Jelmer de Boer (29.)

Scheidsrechter: R. Koops

Gele kaart: Roy Melen, Jan Adema (SC Boornbergum ’80)

Opstelling Black Boys: Huso Boskurt, Dennis Kempen (72. Joël Baptiste), Arjen Brinksma, Richard Nieuwland, Raymond Abelsma, Justin Wolfswinkel, Harry Terpstra, Lars van Dijk, Michael Jansen (58. Martijn Jetten), Dennis Niemarkt en Thierry Waffleu Talla

