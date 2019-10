Waterpoort Boys dompelt QVC in rouw

Stavoren- Waterpoort Boys heeft voor een aardige stuntje gezorgd door koploper QVC beentje te lichten. Daar zag het in Stavoren overigens lange tijd niet naar uit, want met nog een paar minuten op de klok leidde de Quick Valken Combinatie met 2-1. De Wéé Péé Béé dompelde met twee late treffers Kuu Véé Céé echter in de slotminuten alsnog in diepe rouw.

De openingsminuten van de wedstrijd waren bij lange na niet zo spectaculair als de slotfase en leverden niet of nauwelijks kansen op, al liep een misverstandje bij de thuisclub nog net goed af. Een paar minuten later was QVC echter minder fortuinlijk, toen Waterpoort Boys op de rand van de zestien een vrije trap kreeg en Robert Minks de Snekers vanaf die plek op 0-1 zette. Lang leek Waterpoort Boys niet van die voorsprong te kunnen genieten, maar tot opluchting van de geelhemden stond de paal na een combinatie tussen Peke Wouda en Wieger Zwaan een treffer van laatstgenoemde in de weg. Vervolgens kreeg Waterpoort Boys voor rust nog een paar mogelijkheden om de voorsprong uit te bouwen, maar bij een kopkans verdween de bal naast en niet veel later was de richting bij een één op één situatie zelfs nog verder te zoeken.

In plaats van een verdere uitbouw van de voorsprong moest Waterpoort Boys in de openingsfase van de tweede helft in rap tempo twee treffers incasseren. Na een minuut of acht krulde voormalig Sneek Wit Zwarter Wieger Zwaan een vrije trap in de benedenhoek en nog geen twee minuten later zorgde dezelfde speler voor de ommekeer, al probeerde de linesman van Waterpoort Boys de arbiter nog op andere gedachten te brengen. De man met de fluit die na de tweede treffer van QVC al een aantal Snekers met geel had bestraft, had even later genoeg van het gedrag van de grensrechter en zond hem achter de hekken.

Vanaf die plek zag hij dat Waterpoort Boys met nog iets meer dan een kwartier te gaan een behoorlijke kans liet liggen en dat rechtsback Teake Bergsma de lach op de gezichten van QVC hield. Het lachen zou de groenwitten echter alsnog vergaan, want met nog een paar minuten op de klok bracht Richard Hamstra de Wéé Péé Béé langszij en in de eerste minuut van de toegevoegde tijd beroofde Tim van der Werf Kuu Véé Céé alsnog van zijn ongeslagen status. Waterpoort dat komende zaterdag op Sportcentrum Schuttersveld tegen Delfstrahuizen aantreedt, hield die status daarentegen in stand en neemt na vandaag in vier A met één punt achterstand op de koplopers QVC en SSA Creil-Bant de vierde plek in.

Bron: https://pengel.weebly.com