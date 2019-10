Sneker voetbalclubs schrijven historie

Sneek-Komt het verstand met de jaren? Het is cliché en daarom misschien ook wel waar anders zou het geen cliché zijn. Hoe dan ook, gisteravond schreven de ouwe lullen oftewel de 45+ zeventallen van SWZ Boso Sneek, LSC 1890, WPB en ONS Sneek ( de vijfde Sneker voetbalclub Black Boys, heeft geen zevental in de 45+ competitie) toch wel historie.

Met elkaar in één bus naar Menaldum om daar te voetballen op sportcomplex Schatzenburg. Even geen verdeeldheid in het Sneker voetballand! Samen uit en thuis, in een luxe touringcar van Arriva met chauffeur Guus aan het stuur. Jelle Bergsma, van LSC, nam het initiatief en de oude glorie van de Sneker voetbalclubs omarmde zijn idee.

Zo kon het gebeuren dat gisteravond een paar eeuwen voetbalervaring in één bus, zeldzaam eensgezind een bijzondere avond beleefde. Het gaat al lang niet meer alleen om het winnen ( alhoewel…), de sterke verhalen en anekdotes, de nasi-en bami schijfjes na afloop van de partijtjes op een half veld en de biertjes zijn van onschatbare waarde.

De oude garde van het Sneker voetbal was gisteravond misschien de tijd al ver vooruit. Niet langer ‘bij wie voetbal je’ maar ‘ik voetbal in Sneek’ was het parool. Het kan!

Henk van der Veer