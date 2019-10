Sneek Wit Zwart ZM na rust van de leg

Sneek- Na een klein uur spelen leek er tegen SVM Marknesse niets aan de hand en leek ZET EM op weg naar de vierde opeenvolgende zege. Toen raakte de ploeg van trainer Niels Boot echter van de leg en verloor men niet alleen twee punten maar ook nog eens doelverdediger Adriaan Tabbers die er in de turbulente slotfase met rood vanaf moest.

​De eerste signalen in die richting openbaarden zich eigenlijk al in de openingsfase. De gasten uit de polder begonnen scherper namelijk aan het duel dan de koploper en al vroeg in de wedstrijd moest de al genoemde Tabbers handelend optreden. Bij de eerste, de beste actie van de wit-zwarten viel aan de andere kant echter de 1-0., Freerk de Jong schatte een crosspass van Andy de Vries op waarde en schoot vervolgens goed binnen, waarna de wedstrijd kantelde Sneek Wit Zwart ZM het initiatief overnam. Nadat eerst nog een uithaal van Daniël Bennik werd gekeerd resulteerde dat na een half uur in een tweede treffer en dat was een co=productie tussen Joey en Kevin Huitema, waarbij laatstgenoemde de trekker overhaalde.

Met nog een minuut op tien op de klok ontsnapte de thuisclub aan de aansluiting, toen een bal op de lat uitzien spatte en SVM bij de rebound vanwege buitenspel (?) werd teruggefloten. Ondanks dat schrikmoment was de Sneker voorsprong op dat moment verdiend en in de openingsfase van de tweede helft kreeg Sneek Wit Zwart ZM mogelijkheden om de voorsprong verder uit te bouwen. Die werden echter niet benut, maar na dik tien minuten stond Jesse Lee Staalsmid bij een rebound op de goede plek (3-0) en leek de wedstrijd beslist.

Drie minuten later verkleinde SVM middels een vrije trap van Jorn Strijk echter de marge en luttele minuten later ontsnapten de Snekers aan de aansluiting, toen de spits van de polderbewoners net een stap te laat kwam om een grote kans te verzilveren. Het bleek echter een voorbode van wat komen ging, want kort daarop werd de aansluiting dankzij een treffer van Arno van der Plas alsnog realiteit.

Vervolgens kregen de Snekers via Daniël Bennik een goede mogelijkheid om de oude marge weer in ere te herstellen. De goalie van het op de zee veroverde land hield zijn ploeg met een redding echter in de wedstrijd en naar later zou blijken, niet tevergeefs. Nadat invaller Patrick Veenstra in de slotfase ook de “bevrijding” liet liggen en aan zijn actie niet meer dan een corner overhield, kopte Mark Verwer in “the dying seconds of the game” SVM namelijk nog naast de koploper. Daarmee bezorgde hij niet alleen zijn ploeg nog een punt, maar boorde hij Sneek Wit Zwart ZM tegelijkertijd twee door de neus.

Sneek Wit Zwart ZM – SVM Marknesse 3-3 (2-0)

Doelpunten: 1-0 Freerk de Jong (11.), 2-0 Kevin Huitema (30.), 3-0 Jesse Lee Staalsmid (53.), 3-1 Jorn Strijk (56.), 3-2 Arno van der Plas (64.), 3-3 Mark Verwer (90.)

Scheidsrechter: R.J. van der Molen

Gele kaart:

​Rode kaart: Adriaan Tabbers (Sneek Wit Zwart ZM)

Opstelling Sneek Wit Zwart ZM: Adriaan Tabbers, Dani Mohamad (73. Jesper Zijlstra), Tjardo de Graaf, Joey Westerhof, Joris Speelman, Andy de Vries, Daniël Bennik, Freerk de Jong, Joey Huitema (75. Patrick Veenstra), Kevin Huitema en Jesse Lee Staalsmid (90. Jelmer Popma)

Foto’s: Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com