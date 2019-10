Matig begin tweede helft nekt ONS Sneek 

Lisse- Op sportpark Ter Specke is het ONS Sneek om het puntentotaal te spekken. Hoewel de Snekers bij een helft lang bijbleven, moest men nadat FC Lisse vlak voor rust – en dus op een vervelend moment – de leiding nam, in het eerste kwartier na rust definitief het hoofd buigen en uiteindelijk met 4-1 zijn meerdere in de directe concurrent erkennen.

De concurrent zette ONS meteen in de hoek, maar de klappen bleven lang uit. Zo maakte ONS-doelman Justin van der Dam in minuut één na een corner een schot van Tom Noordhoff onschadelijk, waarna bij een volgende hoekschop het gevaar helemaal achterwege bleef. Vervolgens reageerde de Sneker sluitpost bij een poging van Oussama Siali opnieuw alert, al moest hij wel een rebound toestaan. Rik Vermeulen kwam echter net tekort om die te verzilveren en die zag dat de ploeg van trainer Paul Raveneau een paar minuten later doelman Erik Cummins aan een eerste proeve van bekwaamheid onderwierp. De voormalige Cambuur-keeper slaagde echter met vlag en wimpel voor die test en hield bij een volgende poging de oranjehemden wederom van het bord.

​Dat scorebord onderging ook in de daaropvolgende fase geen wijziging, want bij zowel een schot van Kobilay Köylü als bij een pass van Jeffrey Kleibroek op Rik Vermeulen ontbrak de finesse. Die was ook niet aanwezig bij een doelpoging van de al genoemde Vermeulen en toen hij Oussama Siali vrij voor Van der Dam zette. Zo leek de eerste akte met een dubbelblanke stand te worden afgesloten, doch met nog dik drie minuten op de klok zette Tom Noordhoff de thuisclub alsnog op voorsprong.

Hoewel dat vanuit Sneker perspectief op een vervelend moment gebeurde, was er in beginsel nog niet zo heel erg veel aan de hand en had ONS nog altijd uitzicht op een resultaat. Dat zicht verdween echter in het eerste kwartier na rust, toen de thuisclub de voorsprong verder uitbouwde. Nadat de bal bij een counter van Sneker makelij van de doellijn werd gehaald, verdubbelde Jeffrey Kleibroek de marge waarna FC Lisse nog geen tien minuten later in kort tijdsbestek de wedstrijd definitief naar zich toe trok. Eerst liet Kobilay Köylü de derde “bloembol” noteren en nog geen drie minuten later maakte Rik Vermeulen met treffer nummer vier aan alle onzekerheid een einde.

Die onzekerheid had overigens wel langer kunnen duren, want nadat een bal zoals hiervoor al werd vermeld, kort na rust van de doellijn werd gehaald, verzuimden de Snekers bij een 2-0 stand om een goede mogelijkheid te benutten en om daarmee de aansluiting tot stand en de spanning terug te brengen. Na de 4-0 in minuut 61 was het echter een gelopen koers en daar kon ook de late treffer van Genridge Prijor uiteindelijk niets meer aan veranderen.

FC Lisse – ONS Sneek 4-1 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Tom Noordhoff (41.), 2-0 Jeffrey Kleibroek (49.) 3-0 Kobilay Köylü (58.), 4-0 Rik Vermeulen (61.), 4-1 Genridge Prijor (90.)

Scheidsrechter: W.H. Kuijntjes

Gele kaart: Kobilay Köylü (FC Lisse)

Opstelling FC Lisse: Erik Cummins, Boyd Stevens (75. Kees Zonneveld), Lars Rauws, Tom Noordhoff, Rik Vermeulen (63. Tom Duindam), Jaap Zwetsloot, Oussama Siali, Jeffrey Kleibroek, Moubarak Adouch, Kobilay Köylü (69. Ayrton Dol) en Jeffrey Antonia Perez Stoof

Opstelling ONS Sneek: Justin van der Dam, Oege Sietse van Lingen, Nick Kuipers, Denzel Prijor, Jordy den Hoedt, Tom Arissen, Nick Burger, Han van Dijk, Genridge Prijor, Sam Crowther en Jan Dommerholt

Foto: cvv O.N.S. Sneek

Bron: https://pengel.weebly.com/