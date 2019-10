Eenvoudige zege voor Sneek Wit Zwart  

Grou- Daar waar Sneek Wit Zwart vorig seizoen op sportpark Meinga nog op 0-0 bleef steken, beleefden de beter voetballende Snekers vanavond in Grou een betrekkelijk eenvoudig avondje, al kreeg de avond pas in de slotfase van de wedstrijd toen Leon de Vries en Klaas Boersma de voorsprong van 1-0 naar 3-0 tilden, een geruststellende deken.

Trainer Germ de Jong had hoewel hij niet echt over een brede selectie beschikt, zijn ploeg ten opzichte van het duel met Noordster op een aantal posities gewijzigd. Zo verving Martijn Zwaga in de defensie Han Miedema, terwijl Leon de Vries de plek van Ruben Ybema innam. Met die aangepaste elf had De Jong al snel iets te vieren, want voormalig doelman Klaas Boersma – tegenwoordig middenvelder bij de wit-zwarten – schoof de bal al de zevende minuut lang GAVC-doelman Wessel Meijer.

​Daarna voetbalden de mannen van de Molenkrite weliswaar veel gemakkelijker dan de ploeg van trainer Marcel Frankena, maar dat betere voetbal ging niet gepaard met een grote hoeveelheid kansen Feitelijk kreeg Sneek Wit Zwart evenals trouwens GAVC in die fase niet meer dan een paar halve mogelijkheden. Pas in het laatste kwartier van de eerste helft veranderde dat, toen de ploeg van De Jong nog een keer de duimschroeven aandraaide en nadrukkelijk op jacht ging naar de tweede treffer. Die bleef ondanks een paar goede kansen echter uit, waardoor beide ploegen de droge kleedkamer met een 0-1 stand opzochten.

​Na rust was de eerste grote mogelijkheid voor de thuisclub. Met een bekeken lob passeerde oud Sneek Wit Zwart-speler Tjeerd Andries Andringa weliswaar doelman Rasheed Shakur Postma, maar vervolgens stuitte de bal tot opluchting van de Snekers via de lat over de goal. Daarmee bleef Sneek Wit Zwart de gelijkmaker bespaard en die kwam in de daaropvolgende fase ook niet meer in beeld. Niettemin bleef de marginale voorsprong van de Snekers een wankel uitgangspunt, want de bal hoeft om maar eens een voetbalwijsheid uit de hoge hoed te toveren, maar één keer goed te vallen.

Dat deed het geplastificeerde ding uiteindelijk ook, maar dan wel aan de andere kant. Met nog twintig reguliere minuten voor de boeg dook Leon de Vries namelijk alleen voor Meijer op en oog in oog met de Grouster doelman bleef de 20-jarige uiterst koelbloedig. Die treffer zorgde voor rust op Sneker bank en die rust werd negen minuten later alleen maar groter, toen Klaas Boersma met zijn tweede van de avond – een bijzonder fraai afstandsschot – de 0-3 liet noteren en de wedstrijd daarmee definitief in Sneker voordeel besliste.

​

Met dat voordeel op zak neemt Sneek Wit Zwart dat komende zondag als gastheer van GRC Groningen optreedt, in ieder geval tot morgenmiddag wanneer de andere ploegen in actie komen, in de eerste klasse F de tweede plaats in.

Bron: https://pengel.weebly.com/