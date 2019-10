Jouke Huitema zet 3e elftal v.v. Nijland in nieuw tenue

Nijland – Voetbalvereniging Nijland maakt een mooie groei door. Dit jaar zijn de junioren van de Jo19 doorgestroomd naar de senioren. Zij zijn dit jaar actief als VV Nijland 3 en komen uit in de reserve 5e klasse. Om dit deze klasse goed voor de dag te komen, heeft clubsponsor Jouke Huitema het gehele team in een nieuw tenue gestoken. In de welbekende blauw witte kleuren van VV Nijland (opgericht 1946) poseren het elftal samen met staf en sponsor Jouke Huitema voor het scorebord van VV Nijland. De competitie is inmiddels begonnen en het 3e heeft de eerste wedstrijden in het seniorenvoetbal achter de rug. Nu maar hopen dat ze aan het einde van het seizoen in de kampioensgalerij opnieuw in de krant mogen komen. VV Nijland heeft 4 seniorenteams, het eerste team komt uit in de zaterdag 2e klasse.