De bal rolt weer ….voorbeschouwing 12 en 13 oktober 

Sneek-Samen met LSC 1890 zorgden de beide ploegen van Tinga afgelopen weekeinde voor de grootste bijdrage aan de coëfficiënten van het Sneker voetbal door resp. Heerde, Scharnegoutum ’70 en Noordster te verslaan. De “donatie” van Waterpoort Boys bleef tegen SC Franeker daarentegen beperkt tot één punt, terwijl ONS Sneek en Black Boys tegen DVS ’33 Ermelo en Nicator geen bijdrage wisten te leveren.

Dat laatste kan voor wat betreft ONS Sneek zaterdag veranderen, want de oranjehemden nemen het dan op tegen concurrent FC Lisse. Waterpoort Boys gaat dan op bezoek bij koploper QVC, terwijl een andere koploper i.c. Sneek Wit Zwart ZM met SVM de nummer dertien van de ranglijst ontvangt. De collega’s van de zondag kruisen in de avonduren de degens met het stugge GAVC, waarna LSC 1890 op zondag als gastheer van het goed gestarte Jubbega optreedt en Black Boys op bezoek gaat bij het nog ongeslagen SC Boornbergum ’80.

FC Lisse – ONS Sneek

zaterdag 12 oktober 2019 – 14.30 uur

Sportpark Ter Specke – Lisse

Uiteindelijk had DVS ’33 Ermelo een strafschop nodig om de goed spelende brigade van trainer Paul Raveneau op de knieën te dwingen. De nederlaag van ONS Sneek was op zich geen verrassing, want voor de wedstrijd had vrijwel niemand zijn geld voor zover dat na de succesvol verlopen veiling nog in de beurs zat, op ONS Sneek gezet. Voor de wedstrijd werd ook gemeld, dat de Snekers in beginsel de punten in andere wedstrijden en tegen andere opponenten moeten zien te halen en met FC Lisse dient zo’n tegenstander zich komende zaterdag aan.

​FC Lisse haalde dankzij een overwinning op Barendrecht in de eerste vijf speelronden drie punten en voegde daaraan in de voorbije weken met remises tegen VVOG en Jong Almere City FC twee toe. Daarmee heeft de ploeg van trainer Robbert de Ruiter maar twee punten meer dan ONS Sneek en staat men maar twee plekken hoger dan de brigade uit de Waterpoortstad, die bovendien een wedstrijd minder heeft gespeeld.

​De formatie uit Zuid Holland die voor aanvang van dit seizoen onder meer Jeffrey Kleibroek en Jordi Tiktak vanuit Heemskerk in de bloembollenstreek “plantte” en verder o.a. Tom Duindam (SJC), Niels Ens (ADO Den Haag) en Kubilay Köylü (asv De Dijk) aantrok, is voor ONS geen onbekende. Sinds de entree van de Snekers in de topklasse bracht men elk jaar een bezoek aan Ter Specke, zulks met uitzondering van het seizoen 2017-2018. In dat seizoen speelde FC Lisse namelijk in de tweede divisie die een aantal maanden eerder via de play offs werd bereikt. Aan het lidmaatschap kwam echter na één jaar al weer een eind, omdat men op De Treffers en FC Lienden één punt tekort kwam en omdat men vervolgens in “overtime” het vege lijf niet wist te redden,

​Na de degradatie eindigden het keurkorps met voormalig Cambuur-keeper Erik Cummins op doel met 51 uit 34 bovenaan het rechterrijtje. Tegen ONS Sneek werd echter geen enkel punt behaald, want oranje schreef in dat seizoen beide confrontaties op zijn naam. In november 2018 maakte Klaas de Vries op slag van rust een treffer van Oussama Siali ongedaan en liet Ale de Boer tien minuten voor tijd “South Park” ontploffen, waarna Jelle de Graaf in de return de enige treffer voor zijn rekening nam en tot Koning werd gekroond.

Hoewel men al een aantal keren dichtbij was, heeft de kroning van ONS dit seizoen nog niet plaatsgevonden. De zolder op het Zuidersportpark ligt inmiddels echter wel vol met complimenten. De Snekers die met uitzondering van het middenveld de laatste weken steeds in dezelfde opstelling ten strijde trokken, oogsten namelijk voor het vertoonde voetbal namelijk veel lof. Dat voetbal is zoals hiervoor al werd vermeld, alleen nog niet met een zege bekroond. Dat lijkt echter slechts een kwestie van tijd. Laten we hopen dat die tijd komende zaterdag is aangebroken, want het voetbal van ONS Sneek verdient echt een beloning met een bekroning.

GAVC – Sneek Wit Zwart

zaterdag 12 oktober 2019 – 19.00 uur

​Sportpark Meinga – Grou

Nadat Sneek Wit Zwart in de eerste speelronde tegen Hoogezand met een gelijkspel nog ietwat aarzelend uit de startblokken kwam, won de ploeg van trainer Germ de Jong met voormalig doelman Klaas Boersma in het middelste eskader afgelopen zondag overtuigend van Noordster. Enig punt van kritiek betrof de productie, want het aantal doelpunten had gelet op het aantal mogelijkheden hoger moeten uitvallen dan de drie die nu bij het eindsignaal op het scorebord prijkten.

Als het om get aantal doelpunten gaat, dan was schraalhans vorig seizoen in de duels met GAVC dat komende zaterdag de tegenstander van de wit-zwarten is, ook keukenmeester. In Sneek werd het in oktober 2018 dankzij Joram Smits en Matts Bruining “slechts” 2-0, waarna men in maart van dit jaar ondanks een overwicht in de return op 0-0 bleef steken. GAVC besloot dat seizoen als voorlaatste en had toen de herkansing nodig om het verblijf in de eerste klasse te verlengen. Dat lukte en ging ten koste van stadgenoot LSC 1890 die nadat de reguliere wedstrijd in 2-2 was geëindigd, uiteindelijk vanaf de strafschopstip werd verslagen.

Nadat de Grouster Amateur Voetbal Club in zijn lange bestaan nooit hoger dan de tweede klasse reikte, werd in het seizoen 2016-2017 onder leiding van de veel te vroeg overleden Douwe Zondervan promotie naar de eerste klasse bewerkstelligd. In het eerste seizoen op dat niveau eindigde de club keurig op de grens van het linker en rechter rijtje waarna het vorig seizoen zoals hiervoor al werd vermeld, een stuk moeizamer ging. Ook dit seizoen spatten de vonken er nog niet vanaf, want nadat in speelronde één aan de Burstumerdyk tegen Noordster een punt werd gepakt, ging GAVC vervolgens op vreemde bodem (SVBO en SC Stadspark) twee keer onderuit met als gevolg dat de Grousters momenteel met één uit drie op plek twaalf staan.

Sneek Wit Zwart staat vijf plekken hoger met dien verstande, dat de manschappen van De Jong vanwege de afgelasting in speelronde twee nog een tegoedbon voor een wedstrijd op de plank hebben liggen. Wanneer we de enigszins vertekende ranglijst buiten beschouwing laten, dan heeft de Sneker hoofdmacht momenteel alleen meer verliespunten dan VKW en evenveel als WVV en SVBO die met 7 uit 3 de ranglijst aanvoeren. Daarmee is de competitiestart van de Snekers in ieder geval een fractie beter dan die van vorig seizoen, toen men zich na een eclatante overwinning op GOMOS in Barger Oosterveld de kaas van het brood liet eten.

Om dat marginale voordeel overeind te houden, dient aan de boorden van het Pikmeer eigenlijk gewonnen te worden. Ondanks dat de start van de ploeg van trainer Marcel Frankena nog niet met een vonkenregen gepaard gaat, is GAVC en dat bleek ook vorig seizoen, een stugge opponent en is een Sneker zege alles behalve een vanzelfsprekendheid. Sneek Wit Zwart zal dan ook – en zeker in de afronding – gefocust moeten zijn, want anders kan het tot nu toe bewerkstelligde voordeel zo maar wegvallen.

LSC 1890 – Jubbega

zondag 13 oktober 2019 – 14.00 uur

​Sportpark Leeuwarderweg – Sneek

Nadat LSC 1890 een week eerder met ruime cijfers van Zuidwolde won, wisten de blauwhemden ook de vooraf als lastig bestempelde uitwedstrijd tegen Heerde te winnen. Met de 3-2 overwinning zette de ploeg in twee K een flinke stap richting de top. Daartoe mag ook de tegenstander van komende zondag i.c. Jubbega worden gerekend, want de formatie van trainer Inne Schotanus momenteel maar twee verliespunten meer heeft dan koploper Lemelerveld.

Jubbega raakte aan het eind van het seizoen o.a. smaakmaker Oebele Schokker kwijt, maar trok recent met Xander Houtkoop een vervanger aan. De voormalige jeugdspeler van SC Heerenveen streek na een rondreis langs onder meer FC Emmen, Heracles Almelo, Go Ahead Eagles, ADO Den Haag, SC Cambuur en een buitenlands avontuur een paar weken geleden op ‘t Heidefjild neer en was in zijn eerste wedstrijd voor de rood-witten meteen belangrijk. Mede door een treffer van zijn voet sleepte Jubbega bij DTD na een 3-1 achterstand namelijk nog een gelijkspel uit het vuur.

Jubbega dat ontstond uit een samensmelting van de Reade Duvels en SDO, speelde sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw afwisselend in de derde en de vierde klasse. Daarvoor kwam de hoofdmacht een groot aantal jaren in de tweede klasse en zelfs zes seizoenen in de eerste klasse – toen het hoogste amateurniveau – uit. In die tijd speelde men o.a. tegen v.v. Sneek en die duels werden vaak op het scherpst van de snede uitgevochten.

Nadat men vanaf 1980 bijna veertig jaar in de derde en vierde klasse en zelfs één seizoen in de vijfde klasse actief was, haalde Jubbega in het seizoen 2017-2018 met één punt voorsprong op Akkrum en twee op DIO Oosterwolde de titel binnen, waarna men vorig jaar bij de rentree in de tweede klasse de finishlijn als negende passeerde. In dat seizoen schokte LSC 1890 Schokker c.s. door in de heenwedstrijd in de laatste tien minuten middels treffers van Rodi de Boer en Daan Daniëls een 1-0 achterstand (doelpunt Oebele Schokker) weg te werken. Later dat seizoen kregen de Snekers het na een 3-0 voorsprong bij rust nog wel even benauwd, maar trok LSC 1890 de wedstrijd uiteindelijk met 3-2 over de streep.

Diezelfde uitslag stond zoals hiervoor al werd vermeld, afgelopen zondag ook op het bord. Met die overwinning sloot LSC 1890 aan bij de kop van de ranglijst. Die aansluiting is zondag de inzet bij het duel tussen de blauwhemden en Jubbega, want de winnaar blijft in het spoor terwijl de verliezer hoogstwaarschijnlijk naar de wachtkamer wordt verwezen. Of de Snekers daarbij de beste papieren in handen hebben, is een vraag die lastig te beantwoorden is. Tot nu toe ontlopen beide ploegen elkaar niet veel en ook vorig seizoen was het in beide duels “to close to call”. Maar als de Snekers het niveau tegen Zuidwolde en Heerde weten te kopiëren, dan zou er na afloop in het restaurant best wel eens ‘n belletje kunnen rinkelen.

Sneek Wit Zwart ZM – SVM

zaterdag 12 oktober 2019 – 15.00 uur

Sportpark Tinga – Sneek

Nadat ONS Sneek 2 in de beker een behoorlijke dreun uitdeelde, werd in een eerdere voorbeschouwing aangegeven dat de tijd van twee vingers in de neus wel voorbij was. Tot nu toe bewijst Sneek Wit Zwart ZM echter het tegendeel, want de Snekers wisten achtereenvolgens Makkum, Heeg en Scharnegoutum ’70 redelijk eenvoudig te verslaan en derhalve begint de selectie van trainer Niels Boot komende zaterdag als koploper en als favoriet aan de thuiswedstrijd tegen SVM Marknesse.

​De competitiestart van de polderbewoners is tot nu toe niet echt overtuigend, al verraste de ploeg van trainer Martin de Jong afgelopen week in Heerenveen wel door titelkandidaat Heerenveense Boys op 2-2 te houden. Het was het eerste punt dat SVM bijschreef, want in de eerste twee speelronden werd zowel bij Workum (3-1) als in eigen huis van DWP (2-1) verloren.

De Sport Vereniging Marknesse (SVM) werd op 19 september 1945 opgericht en is een omni-vereniging, waar naast voetbal ook jeu de boules, gymnastiek en volleybal wordt bedreven. De club heeft zo’n 500 leden waarvan het merendeel als voetballer te boek staat en die voetballers acteerden altijd in de derde of vierde klasse op één seizoen na. In dat ene seizoen (2013-2014) speelde de hoofdmacht van de groen-witten in de tweede klasse. Na een gelijkspel op de laatste speeldag tegen VVI kwam men voor rechtstreekse handhaving net een paar puntjes tekort en werd de hoofdmacht tot de duels om lijfsbehoud veroordeeld. In die nacompetitie moest men het hoofd buigen, waarna men drie jaar later via dezelfde route ook afscheid van de derde klasse moest nemen.

Een jaar later haalde de club waar ooit voormalig SC Heerenveen-speler en -technisch directeur Johan Hansma zijn eerste schreden op de groene mat zette, met een voorsprong van twaalf punten de titel naar De Punt. Vervolgens moest men in drie D ondanks een 8-0 zege op de slotdag de titel op doelsaldo aan Elim laten, waarna de stap naar de tweede klasse in de nacompetitie eveneens uitbleef.

Sneek Wit Zwart ZM wist de stap omhoog wel twee keer op rij te maken en als de schijn niet bedriegt, dan behoort een derde achtereenvolgende stap zeker tot de mogelijkheden. Zoals hiervoor al werd vermeld, wist men tot nu toe alle optredens met applaus af te sluiten en dat terwijl men aan boord ervaren scheepsjongens als Patrick Altenburg, Thijs Goes en Tim Posthuma moest missen en men spelers als Daniël Bennik en Jesse Lee Staalsmid een enkele keer zelfs “aan de wal” liet.

De rest van de bemanning lijkt echter over genoeg kwaliteit te beschikken om dat op te vangen en om erkende en ervaren “kickers” buiten de basis te laten. Dat laatste lijkt arrogant, maar is waarschijnlijk vooral gestoeld op het feit dat vrijwel iedere speler van het 24-koppige gezelschap goed genoeg is en dat Boot iedereen tevreden wil houden. Daarom heeft het weinig zin om iets over de basis voor het duel tegen SVM te zeggen, want die kan zo maar weer anders zijn dan afgelopen zaterdag. Wat waarschijnlijk niet anders is, is het resultaat want hoewel de polderbewoners zoals hiervoor al werd vermeld, afgelopen zaterdag Heerenveense Boys in bedwang wisten te houden, moet Sneek Wit Zwart ZM in welke samenstelling dan ook in staat worden geacht om ook het vierde competitie-optreden met applaus af te sluiten.

QVC – Waterpoort Boys

zaterdag 12 oktober 2019 – 14.30 uur

Sportpark De Ribbe – Stavoren

Hoewel op de einduitslag weinig viel af te dingen, was het gelijkspel tegen Franeker vanuit Sneker perspectief toch een beetje zuur. Dat had alles te maken met de knullige terugspeelbal waardoor men de gasten in de laatste minuut de gelijkmaker aanreikte. Zonder die late “Ausgleich” was Waterpoort Boys komende zaterdag als nummer twee naar Stavoren afgereisd en was de wedstrijd tegen koploper QVC zonder meer de “wedstriid fan de wike” geweest.

QVC behoorde vorig seizoen in vier A ook al tot de toppers, maar ondervond toen hinder van plaaggeest Sneek Wit Zwart ZM. Uiteindelijk sloot men de competitie als runner-up af, waarna Makkum in de nacompetitie de weg naar de derde klasse versperde. In dat seizoen gaf Waterpoort Boys in Sneek in het laatste half uur een 2-0 voorsprong uit handen en wist QVC door twee hits van Wieger Zwaan en één van Hidde Plantenga uiteindelijk nog met 3-2 te winnen. Later dat seizoen bracht Zwaan nadat de afgelopen zaterdag zo ongelukkige Jesse Frolich de Snekers op voorsprong had gezet, zijn ploeg op gelijke hoogte en sloten beide ploegen de return in Stavoren af met 1-1.

De ploeg van oefenmeester Ype Haytema sloot tot nu toe alle competitiewedstrijden met een overwinning af. In speelronde één werd TOP ’63 met 2-0 verslagen. Een week later bleek ook Delfstrahuizen niet opgewassen tegen de groen-witte dadendrang (3-1) en afgelopen zaterdag trok men in de streekderby tegen SV NOK zij het met het kleinst mogelijk verschil, opnieuw aan het langste eind met als gevolg dat QVC na drie speelronden ongeslagen de rituele dans leidt.

​Ook Waterpoort Boys is nog steeds ongeslagen, al was dat een aantal keren ‘n dubbeltje op z’n kant. In de eerste wedstrijd tegen Tollebeek dicteerde men een uur lang het gebeuren, maar ontsnapte men met behulp van de lat in de slotfase aan een nederlaag. Vervolgens was men in de volgende twee duels qua voetbal de mindere en mocht men met de zege op Sleat en de remise tegen SC Franeker de handen dichtknijpen. In de eerste twee duels mocht trainer Janco Croes nog als excuus aanvoeren dat hij een groot aantal basisklanten miste, maar tegen SC Franeker was een deel daarvan terug en uitgerekend die leverden toen een magere performance af.

Hoewel de verhoudingen lastig in te schatten zijn – QVC speelde tot nu toe tegen ploegen uit het rechterrijtje en Waterpoort Boys trof opponenten uit de linker helft van de “Tabelle” – maakt dat de Snekers zaterdag zeker niet tot favoriet. Voor die rol zal het niveau van de geelhemden die vanwege blessures de gebroeders Bles (Marc en Patrick) en Jordi Heerings moeten missen en die het verder zonder de geschorste Romano Pasveer moeten doen, simpelweg omhoog moeten. Lukt dat dan behoort het behoud van de ongeslagen status op De Ribbe tot de mogelijkheden. Slaagt de ploeg daar niet is, dan is Waterpoort Boys vooralsnog in de vierde klasse A niet meer dan een middenmoter.

SC Boornbergum ’80 – Black Boys

zondag 13 oktober 2019 – 14.30 uur

Sportpark De Kampslach – Boornbergum

Black Boys is dit seizoen nog puntloos. Na drie nederlagen in de poulefase van de beker en na verlies in de eerste competitiewedstrijd tegen SC Bolsward, ging de ploeg van trainer Jan Broersma na een niet al te sterke pot ook tegen Nicator de bietenbrug op. Niet al te sterk is daarbij nog zwak uitgedrukt, want het voetbal van de Zwartjes was behoudens een fase in de tweede helft tegen RKO tot nu toe niet van een zodanig niveau dat men op meer aanspraak kon maken. Dat niveau zal dan ook naar een hoger level moeten, wil men de puntloze reeks beëindigen en de eerste mogelijkheid daartoe staat komende zondag in Boornbergum op de rol.

SC Boornbergum ’80 kwam tot nu toe evenals Black Boys twee keer binnen de lijnen en en sloot die beide duels winnend af. Op de eerste speeldag pakte men bij SC Joure de volle buit en afgelopen zondag leverde ook de tweede uitwedstrijd tegen MKV ’29 de volle winst op. Met die overwinningen behoort de ploeg van trainer Björn Schilder samen met SC Bolsward, de Wilper Boys en Warga in vier B tot het selecte gezelschap dat nog zonder puntverlies is en bovendien hoefde men tot nu toe nog geen één keer de bal uit het eigen net te halen.

De club is evenals SVM Marknesse een omni-vereniging en houdt zich naast voetbal ook bezig met gymnastiek en volleybal. Het voetbal wordt zowel op zaterdag als zondag bedreven, waarbij het zaterdagteam zijn kunsten tot nu toe hoofdzakelijk in de kelderklasse vertoonde. De “zondagkickers” wisselden dat in de voorbije veertig jaar een aantal keren af met optredens in de vierde klasse. Zo acteerde SC Boornbergum ’80 in de vorige eeuw in totaal negen seizoenen op dat niveau, waaraan men in het vorige decennium nog eens drie en in 2011-2012 nog eens één toevoegde. Vervolgens opereerde men zes jaar lang op de laagste vloer, waarna men twee seizoenen terug Aengwirden, Deinum en Langweer aftroefde en naar de vierde klasse terugkeerde.

Vorig seizoen eindigde SC Boornbergum ’80 in vier B net achter Surhuisterveen en kwam men één schamel puntje en een aantal treffers tekort om voor de tweede keer op rij te promoveren, waarna het vreugdevuur ook in de nacompetitie niet werd aangestoken. In dat seizoen trokken de groenhemden tegen Black Boys overigens twee keer aan het langste eind. In Sneek besliste men na een 1-1 ruststand in het eerste kwartier na de thee de wedstrijd in zijn voordeel en begin mei van dit jaar was een goal van Joey Vermaning toereikend voor de zege, al had dat gelet op de resultaten op de andere velden toen voor Black Boys weinig gevolgen.

​Wanneer Black Boys dat het zonder de geschorste Arjen Brinksma moet doen, zondag opnieuw verliest, heeft dat ook nu weinig gevolgen. Hoewel je geen hogere wiskunde in je pakket hoeft te hebben om te begrijpen dat het voor de Sneker club opnieuw een lastig jaar gaat worden, zijn er in vier B zo het zich nu laat aanzien meer zwakke broeders. Er komen dan ook nog genoeg potjes waarin men een einde aan de puntloze serie kan maken. Niettemin zou het uiteraard niet ongelegen komen, indien dat einde komende zondag tegen SC Boornbergum ’80 al wordt gerealiseerd, al was het alleen maar omdat het wankele zelfvertrouwen daardoor toch iets minder wankel wordt.

