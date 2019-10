Zwak Black Boys kansloos 

Leeuwarden- Na de nederlaag in de eerste speelronde heeft Black Boys ook in de tweede competitiewedstrijd geen punten weten te vergaren. De formatie van trainer-coach Jan Broersma die in de poulefase van de beker ook al drie keer onderuit ging, was in Leeuwarden bij lange na geen partij voor het uit de derde klasse gedegradeerde Nicator.

​De Leeuwarders namen voor rust door Abdelghafor Abourabih een 1-0 voorsprong, waarna Terry Secuur na de thee met twee secure inzetten de eindstand op 3-0 bepaalde. Die einduitslag was echter een magere afspiegeling van de krachtsverhoudingen en had veel hoger uit kunnen vallen, indien Nicator nauwkeuriger te werk was gegaan. Iets meer zorgvuldigheid aan de zijde van de groenhemden had voor het zeer zwak spelende Black Boys zeer waarschijnlijk een grote(re) nederlaag tot gevolg gehad.

De Zwartjes die komende zondag opnieuw uit spelen en dan bij het nog ongeslagen SC Boornbergum ’80 op bezoek gaan, nemen na de nederlaag van vandaag in de vierde klasse B op de ranglijst de elfde plaats in. Die “Tabelle” geeft in verband met de afgelastingen van vorige week echter een vertekend beeld omdat sommige ploegen waaronder Black Boys en de onder hen staande hoofdmachten van SC Joure en Langweer nog een wedstrijd moeten inhalen.

Bron: Bron: https://pengel.weebly.com/