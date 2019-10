ZET EM koploper na derde zege

Scharnegoutum- Sneek Wit Zwart ZM heeft ook bij het derde optreden in de derde klasse A de volle buit gepakt. In en tegen Scharnegoutum stapte de formatie van trainer Niels Boot na een 0-2 ruststand uiteindelijk met een 1-4 overwinning van De Kromme Tille.

Op het sportpark aan de Fleardyk moest de Sneker oefenmeester het zonder onder meer Thijs Goes en Tim Posthuma doen, terwijl hij “erkende krachten” als Daniël Bennik, Jelmer Popma en Jesse Lee Staalsmid op de bank hield. Voor hen verschenen Adriaan Tabbers, Andy de Vries en Jesper Zijlstra binnen de lijnen en hoewel Scharnegoutum ’70 nog wel de eerste kans kreeg (redding Tabbers) was dat niet echt van invloed.

​Vervolgens dicteerde de brigade uit Sneek namelijk het gebeuren en na dik twintig minuten betaalde dat zich uit. Kevin Huitema bediende met een dieptepass broertje Joey Huitema en die passeerde vervolgens met een schitterende stift vanaf de achterlijn de doelman Sjoerd van Aalzum. Even later kregen de bezoekers na goed doorzetten van Freek de Jong via Patrick Veenstra opnieuw een grote kans, maar deze keer wist de goalie van Scharnegoutum ’70 de inzet te pareren. Het bleek echter slechts uitstel van executie, want nog geen twee minuten later ontbrak de communicatie tussen Van Aalzum en verdediger Sibren Posthuma en tikte Freerk de Jong van dichtbij alsnog de tweede treffer binnen.

Niet veel later slaagde Patrick Veenstra er niet in om een actie met de 0-3 te bekronen. Daardoor bleef de beslissing vooralsnog uit, maar in de 58ste minuut werd die alsnog een realiteit. Nadat de thuisclub de kans op de aansluiting had laten liggen, verlengde Kevin Huitema een vrije trap richting het dak van het doel. Hoewel de thuisclub dik tien minuten voor tijd via een kopbal van Jaider Pommer nog iets terugdeed, was de wedstrijd daarmee gespeeld en al helemaal, toen Kevin Huitema vier minuten na de tegentreffer een penalty “versierde” en vervolgens zelf vanaf elf meter het vonnis voltrok.

Met die benutte “pengel” werd de eindstand op 1-4 bepaald en daarmee boekte Sneek Wit Zwart ZM zoals hiervoor al werd vermeld, in het derde optreden in de derde klasse A de derde overwinning. Evenals beide vorige zeges die met ruime cijfers tot stand en die cijfers zorgen er voor dat de promovendus komende zaterdag als koploper aan de thuiswedstrijd tegen SVM uit Marknesse begint.

Scharnegoutum ’70 – Sneek Wit Zwart ZM 1-4 (0-2)

Doelpunten: 0-1 Joey Huitema (22.), 0-2 Freerk de Jong (33.), 0-3 Kevin Huitema (58.), 1-3 Jaider Pommer (78.), 1-4 Kevin Huitema (83.-pen.)

Scheidsrechter: E. Wieringa

Gele kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart ZM: Adriaan Tabbers, Dani Mohammed, Joey Westerhof, Tjardo de Graaf, Joris Speelman, Kevin Huitema, Andy de Vries, Freerk de Jong, Joey Huitema, Patrick Veenstra en Jesper Zijlstra

Foto: Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com