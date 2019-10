Wester zorgt voor fijne trip richting noorden

Heerde-LSC 1890 dat vorige week de valse start van de competitie met een overwinning op Zuidwolde al naar de achtergrond dwong, wiste die in Heerde helemaal van het netvlies door de vooraf als lastig bestempelde uitwedstrijd tegen de club van die naam met een 3-2 overwinning af te sluiten.

​De Snekers begon met Jari Boorsma op mid-mid en Allard Westerdijk op de positie van Marco da Silva die samen met Gerrit de Vries en Jorn Wester bij wijze van spreken op de eerste rij plaatsnam. Vanaf die rij zagen zij dat Stijn Rorije na een klein kwartier namens de thuisclub zijn handtekening onder de openingstreffer zette. Na die treffer namen de Snekers het initiatief over en dat resulteerde na een klein half uur in de gelijkmaker, toen Daan Daniëls voorbereidend werk van Allard Westerdijk op waarde schatte (1-1).

Vanaf het beginsignaal was het overigens een open wedstrijd met over en weer kansen, maar na de gelijkmaker van Daniëls waren de betere mogelijkheden toch voor “the Blues”. Zo was Westerdijk met een kopbal dicht bij “das Führungstor”, doch helaas voor de linksbuiten lag de dwarsligger echt dwars. Vier minuten later speelde het aluminium echter geen rol, toen LSC 1890 met een vloeiende combinatie door de vijandelijke linies sneed en Lars Bos met een afgemeten pass Daniëls in staat stelde om de 1-2 in de boeken te schrijven.

Nog geen minuut later leek LSC 1890 de voorsprong verder uit te bouwen, doch de derde treffer van Sneker makelij werd wegens buitenspel geannuleerd en dat was op z’n zachtst gezegd dubieus. In plaats van 1-3 werd het kort na rust door toedoen van Dennis Calkhoven 2-2. Dat was eigenlijk ietwat tegen de verhoudingen in, want de ploeg van trainer Erik van der Meulen had zeker in het laatste deel van het eerste bedrijf het beste van het spel.

Dat spel werd vervolgens met Marco da Silva en Jorn Wester van nieuwe impulsen voorzien en het inbrengen van laatstgenoemde bleek minuten later een wissel uit de categorie “gouden”. De van stadgenoot Sneek Wit Zwart overgekomen aanvaller scoorde in minuut 78 namelijk de 2-3 en zorgde daarmee naar later bleek voor een zeer aangename trip naar het noorden, te meer omdat Daan Daniëls in de slotminuut met een bal op de lat nog een goed mogelijkheid op 2-4 liet liggen.

Daar kon echter niemand aan de kant van “the Blues” om malen, want die “misser” had zoals gezegd, geen gevolgen voor de overwinning en met die zege op Heerde stegen de blauwhemden die komende zondag aan de Leeuwarderweg Jubbega ontvangen, in twee K naar de derde plaats.

Heerde – LSC 1890 2-3 (1-2)

Doelpunten: 1-0 Stijn Rorije (14.), 1-1 Daan Daniëls (25.), 1-2 Daniëls (44.), 2-2 Dennis Calkhoven (47.), 2-3 Jorn Wester (78.)

​Scheidsrechter: R. van Zuuk

Gele kaart:

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Floris Bok, René Cnossen, Bradley Steensma, Lars Bos, Patrick Zijda, Jari Boorsma (79. Gerrit de Vries), Maarten Kingma, Allard Westerdijk (56. Marco da Silva), Daan Daniëls en Tom Doldersum (70. Jorn Wester)

Foto: Kim Kampman/ s.v.c. LSC 1890

Bron: https://pengel.weebly.com/