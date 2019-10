Terugspeelbal kost Waterpoort Boys punten

Sneek- Het was op de grens van de reguliere speeltijd en de “Nachspielzeit” toen invaller Jesse Frolich de bal tekort terug speelde en SC Franeker alsnog de 1-1 maakte en daarmee trainer Janco Croes en de zijnen twee punten door de neus boorde. Die gelijkmaker was overigens verdiend want de gasten waren voetballend beter dan Waterpoort Boys, al resulteerde dat feitelijk maar in een paar mogelijkheden en één echt grote kans en die werd hen dus in de slotminuten door de thuisclub in de schoot geworpen.

​Ook Waterpoort Boys kreeg in de hele wedstrijd slechts twee mogelijkheden en bij één daarvan toonde Robert Minks weer eens zijn killersinstinct. Met Minks is meteen één van de beteren aan de zijde van Waterpoort Boys genoemd, want behoudens doelman Stefan Rijpkema was het niet al te best en bleven spelers als Ron Huitema en Tim van der Werf ver verwijderd van hun niveau. Zij slaagden er dan ook niet in om de aanvalslinie van de geelhemden te bedienen met als gevolg dat Waterpoort Boys slechts twee keer zijn gezicht voor de goal van doelman Jesse Hogendorp liet zien.

​De eerste keer was in de zevende minuut toen Robert Minks na een voorzet van Kevin Kedde bij de tweede paal opdook en de bal in een alles of niets-poging in één keer op de pantoffel nam. Het werd niets en dat was ook het eindresultaat bij doelpogingen van de zijde van SC Franeker. Alleen bij een vrije trap vanaf een meter of 22 en bij een afstandsschot was sprake van enige dreiging, terwijl Marcel Hempenius de thuisclub voor een achterstand behoedde toen hij een ingeschoten bal op het laatste moment met het hoofd over de “crossbar” verlengde. Dat schot ontstond overigens uit een corner die Mathijs Bakker even daarvoor na een niet al te sterke actie moest weggeven.

In de slotfase van de eerste helft viel aan de andere kant een vrije trap bijna binnen en tikte Hogendorp een schot van Richard Hamstra over de lat. Bij beide situaties was het predikaat “kans” echter niet gerechtvaardigd, zulks in tegenstelling tot de mogelijkheden die SC Franeker vroeg in de tweede helft kreeg. Nadat Rijpkema een inzet tot corner had verwerkt, bracht Hempenius bij een kopbal opnieuw redding met het hoofd, waarna een tweede poging maar net naast het Sneker heiligdom belandde. Niet lang daarna produceerden de gasten bij een schietkans niet meer dan een rollertje en bleef een “Grobbelaartje” van Rijpkema zonder gevolgen.

De stand was toen inmiddels 1-0, want kort daarvoor had Robert Minks na een pass van Narek Harutyunyan beheerst de openingstreffer tegen de touwen geschoven. Vervolgens leek Waterpoort Boys een tweede kans aan het magere lijstje toe te voegen, doch bij Mathijs Bakker ontbrak bij een pass in de vrije ruimte het geloof in een goede afloop. Hoewel SC Franeker met een mislukte voorzet nog wel de lat raakte, werd het geloof in een goede afloop naarmate de tijd vorderde, er bij de gasten ook niet groter op.

Niet veel later moest Romano Pasveer er met rood vanaf. Nadat een overtreding op hem onbestraft bleef, ging de middenvelder bij het daaropvolgende duel over de schreef en mocht hij vroegtijdig de “walk of shame” richting het clubhuis inzetten. In de daaropvolgende fase was het verschil tussen de gereduceerde thuisclub en SC Franeker echter niet echt merkbaar en leek Waterpoort Boys de marginale voorsprong over de streep te gaan trekken, totdat Jesse Frolich de bezoekers aan een niet te missen kans hielp.

Die gelijkmaker viel zoals hiervoor al werd vermeld, niet onverdiend te noemen, omdat SC Franeker voetballend beter was. Waterpoort Boys bewandelde in de buurt van het crematorium veelal een doodlopende weg, omdat men bij het gekozen concept de snelheid mist om in de omschakeling toe te slaan en omdat de aansluiting bij “kapstok” Robert Minks veelal ontbreekt waardoor een voortzetting maar zelden tot stand komt.

Waterpoort Boys – SC Franeker 1-1 (0-0)

Doelpunten: 1-0 Robert Minks (55.), 1-1 Mart Kuperus (90.)

Scheidsrechter: J.E. Blom

Gele kaart: Marcel Hempenius (Waterpoort Boys)

Rode kaart: Romano Pasveer (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Kevin Kedde (83. Nordin Looijenga), Mathijs Bakker, Marcel Hempenius, Stefan Kroon, Tim van der Werf, Ron Huitema, Romano Pasveer, Robert Minks, Narek Harutyunyan (69. Rowan Planting) en Richard Hamstra (78, Jesse Frolich)

Bron: https://pengel.weebly.com