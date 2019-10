Opbrengst verzet ONS Sneek nihil

Sneek- Hoewel ONS Sneek een dag na de zo succesvol verlopen veiling ook “kavel zes” in de derde divisie duur verkocht en prima verzet bood, was de opbrengst nihil. In een wedstrijd die qua score heel lang gelijk opging, moesten de Snekers namelijk zo’n tien minuten voor tijd grootmacht DVS ’33 Ermelo alsnog voor laten gaan.

​De ploeg van de noordkant van de Veluwe was ook de eerste ploeg die zijn tanden liet zien. Na een diepe bal van Roald de Vries had doelman Justin van der Dam de nodige moeite met een inzet van Joshua Patrick, waarna Benjamin Roemeon te laat reageerde om de rebound te benutten. Niet lang daarna moest doelman Daan Huiskamp met een blessure naar de kant. Zijn vervanger Thodorie Velanas zag vervolgens dat zijn collega aan de andere kant een inzet van Soufian Moro uit de kruising haalde. Omdat de opbouw van de ploeg van trainer Richard Plug verre van zorgvuldig was, kwam DVS ’33 in die fase niet verder dan dat, zulks in tegenstelling tot ONS Sneek. De brigade van trainer Paul Raveneau slaagde er na een klein kwartier namelijk wel in om een goede opbouw te produceren en na een steekpass bekroonde Oege Sietse van Lingen die opbouw met de openingstreffer (1-0).

Na die treffer probeerde DVS ’33 de schade wel te repareren, maar het geconcentreerd en scherp spelende ONS gaf niet of nauwelijks iets weg. Pas na een klein half uur moest Van der Dam een keer handelend optreden, waarna de volgende dreiging dik tien minuten op zich liet wachten. Toen was het echter wel raak, want na een voorzet van Benjamin Roemeon vanaf rechts knikte Joshua Patrick de gelijkmaker tegen de touwen. Die gelijke stand had vervolgens ook nog wel een ongelijke kunnen worden, want beide ploegen kregen in de slotminuten van het eerste bedrijf via Tom Arissen (ONS Sneek) en via de al genoemde Joshua Patrick (DVS ’33) nog een behoorlijke mogelijkheid.

Na de “Wiederanpfiff” werd doelman Justin van der Dam na een leep balletje van Roald de Vries bijna door een eigen verdediger verrast. Vervolgens liet de Sneker sluitpost bij een inzet van Soufian Moro andermaal zijn kwaliteiten zien en niet veel later stond Van der Dam bij een voorzet van Moro en een doelpoging van Joshua Patrick opnieuw op de juiste plek. Aan de andere kant zat ONS ook niet stil. Na een tweetal corners schoot Han van Dijk ruim over en nadat Nick Kleen Sam Crowther had afgelost lieten de oranjehemden nog een behoorlijke mogelijkheid liggen. Dat deed DVS ’33 overigens even later ook, toen de ingevallen Olivier Pilon een voorzet van Enrico Patrick centimeters over kopte.

​Hoewel ONS in die fase meer en meer onder druk kwam te staan, hield het oranje bolwerk stand en naarmate de tijd vorderde kwam een gelijkspel dat als een overwinning zou hebben gevoeld, steeds dichterbij. Totdat Denzel Prijor de bal binnen de zestien met de hand beroerde en Oktay Öztürk de door arbiter Oosting toegekende strafschop hard achter Van der Dam schoot. Met die benutte strafschop haalde hij een streep door het gevoel van ONS dat vervolgens in de resterende speeltijd niet meer bij machte was om dat nog een keer op te roepen en uiteindelijk ondanks het goede weerwerk met een nederlaag genoegen moest nemen.

ONS Sneek – DVS ’33 Ermelo 1-2 (1-1)

Doelpunten: 1-0 Oege Sietse van Lingen (15.), 1-1 Joshua Patrick (40.), 1-2 Oktay Öztürk (79.-pen.)

Scheidsrechter: M. Oosting

Gele kaart: Joshua Patrick (DVS ’33 Ermelo)

Opstelling ONS Sneek: Justin van der Dam, Oege Sietse van Lingen, Nick Kuipers, Denzel Prijor, Jordy den Hoedt, Tom Arissen, Nick Burger, Han van Dijk (84. Tyson dos Santos), Genridge Prijor, Sam Crowther (67. Nick Kleen) en Jan Dommerholt (76. Kevin Meijer)

​Opstelling DVS ’33 Ermelo: Daan Huiskamp (11. Thodorie Velanas), Enrico Patrick, Basil Camara, Jorran van Santen, Roald de Vries, Lars Dekker (69. Rafael Uiterloo), Soufian Moro (61. Olivier Pilon), Frank van der Burg, Oktay Öztürk, Joshua Patrick en Benjamin Roemeon

Bron: https://pengel.weebly.com