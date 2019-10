Neptunia laat zege glippen

Enschede – De waterpoloheren van Neptunia’24 hebben zich zaterdagavond in Enschede de kaas van het brood laten eten. Na een geweldige Sneeker comeback trok de Enschedese thuisploeg aan het kortste eind: 13-12.

De ploeg van trainer/coach Harmen IJntema werd pas na anderhalve periode wakker in het duel met de koploper maar stond toen al met 7-3 achter. De spreekwoordelijke ‘beuk’ ging d’r in en vanaf dat moment werd de thuisploeg aan alle kanten overklast.

In de slotfase van de wedstrijd leken de krachten weer weg te vloeien en ontbrak het met name in de afronding aan scherpte. EZC kwam weer langszij en dat kwam Neptunia niet meer te boven.

Aanstaande zaterdag spelen de heren thuis tegen het Groningse Trivia. Aanvang is 17:00.

Doelpunten Neptunia’24: Sander van der Molen (4x), Rutger van Leeningen en Wessel Westra (beiden 3x), Edwin de Boer en Marco Volkers (beiden 1x).