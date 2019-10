Melissa Brandsma uit Folsgare wint NK Neckrope Dressuur

Nijkerk – Tijdens EquiDay op 5 oktober in Nijkerk werd voor het eerst het Nederlands Kampioenschap Neckrope Dressuur rijden gehouden in samenwerking met WeAllRide. Dit houdt in dat de deelnemer zonder hoofdstel en alleen met een touwtje om de hals van het paard een dressuurproef rijdt. Melissa Brandsma (19) uit Folsgare werd die dag Nederlands Kampioen in de Klasse N1 met haar pony Sabrina.

Van tevoren moest iedereen die mee wilde doen met de competitie een video van een dressuurproef opsturen, daar gaf de jury punten voor. In totaal deden er 32 deelnemers mee, verdeeld over 3 klassen: N1, N2 & N3 mee. De beste 3 van elke klasse werden geselecteerd en mochten hun proef tijdens de finale te Nijkerk Manege Luxool laten zien. Daar volgde nog een live beoordeling.