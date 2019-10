Eerste winst voor Sneek Wit Zwart 

Sneek- De bijdrage aan de Sneker coëfficientenpolonaise kwam dit weekeinde vooral van Tinga, want nadat de collega’s van de zaterdag gisteren tegen Scharnegoutum ’70 al de volle buit pakten, volgden de zondagkickers vandaag dat voorbeeld door Noordster relatief eenvoudig met 3-1 te verslaan. Daarmee schreef Sneek Wit Zwart dat in competitieverband nog maar één keer in actie kwam, de eerste overwinning van het seizoen bij.

In aanloop naar dat resultaat voerde trainer Germ de Jong ten opzichte van de thuiswedstrijd tegen Hoogezand die in een 3-3 gelijkspel eindigde, een aantal wijzigingen door. Zo posteerde hij David Veldmeijer op de rechtsbackpositie en (voormalig) doelman Klaas Boersma op het middenveld. Met hen in de basis kreeg de thuisclub in de openingsminuten al een paar mogelijkheden om de nul van het scorebord te halen. Zo werd een vrije trap door Noordster-doelman Gerhardus Abbas uit de hoek gehaald, terwijl de Groninger doelverdediger vervolgens zag dat de daaropvolgende Sneker aanvalsgolf evenmin succes opleverde.

Het was het turbulente begin van een wedstrijd waarin Sneek Wit Zwart vrijwel voortdurend de overhand had. Toch zou het nog tot de 24ste minuut duren, aleer die hand door de thuisclub werd uitgespeeld. Visser, Gerben Visser was om maar eens een variant uit de James Bond-films aan te halen, degene die een voorzet vanaf rechts langs Abbas kopte en daarmee de ban brak. Ruim een kwartier later was Visser opnieuw succesvol en daardoor kreeg de wedstrijd een tussen- en ruststand die meer recht deed aan het enorme veldoverwicht dat de ploeg van De Jong in het eerste bedrijf opbouwde.

​Hoewel dat overwicht na rust nauwelijks wijziging onderging, bleef de stand na rust heel lang ongewijzigd. Sneek Wit Zwart hoefde niet meer zo nodig en Noordster had niet de power om het de Snekers echt lastig te maken. Niettemin is 2-0 een wankele basis en kan de wedstrijd met een tegentreffer zo maar kantelen. Tien minuten voor tijd haalde Visser met zijn derde van de middag dat gevaar echter definitief uit de lucht en was de wedstrijd beslist. Dat Noordster vervolgens in de slotminuten nog een keer tegen scoorde, had dan ook alleen nog cosmetische waarde want de drie punten zaten toen al stevig in de Sneker “búze”.

Na deze overwinning nemen de Snekers in één F de zevende positie in. Sneek Wit Zwart dat komende zaterdag in Grou tegen het op de twaalfde plaats staande GAVC speelt, heeft echter een wedstrijd minder gespeeld dan de meeste andere ploegen en heeft evenveel verliespunten als de beide koplopers i.c. WVV en SVBO.

Sneek Wit Zwart – Noordster 3-1 (2-0)

Doelpunten: 1-0 Gerben Visser (24.), 2-0 Visser (41.), 3-0 Visser (80.), 3-1 n.n. (90.+1)

Scheidsrechter: M. Nijdeken

Gele kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart: Rasheed Shakur Postma, Alwin Velds, Han Miedema, Gustavo van der Veen, David Veldmeijer, Alwin Velds, Harvey de Boer, Klaas Boersma, Kees Noordmans, Ruben Ybema, Gerben Visser en Matts Bruining

Foto: Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com