Sneek- Kom je zaterdag 5 oktober ook naar de Open Dag van Sportcentrum Omnia? Omnia viert haar 5 jarig jubileum. De kans om een kijkje in de fitnessclub of de sportschool die bij jou past! Sporten om de vakantie kilo’s eraf te krijgen en starten met een energieker en fitter leven. Schrijf je in tijdens de Open Dag op 5 oktober voor een jaarabonnement en sport twee maanden gratis!. Wees welkom op Simmerdyk nummer 10 in Sneek.