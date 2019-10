De 29e “Strontraceloop” door natuurgebied “de Warkumerwaard” op 26 oktober  

Workum- In de herfstvakantie zijn er vele activiteiten in Workum waaronder de strontrace voor skûtsjes die van Workum naar het Zuid-Hollandse Warmond varen. Traditiegetrouw wordt de herfstvakantie afgesloten met de strontraceloop, op zaterdag 26 oktober. Deze loop wordt dit jaar voor de 29e keer georganiseerd en is niet meer weg te denken van de loopsport agenda en wordt mede mogelijk gemaakt door een groot aantal enthousiaste vrijwilligers.

De strontraceloop gaat langs een prachtig parcours bij het IJsselmeer, over de afstanden 7.1, 11.2 en 15.1 kilometer. De start en finish zijn bij het Strandpaviljoen van Camping “It Soal”. Douche- en kleedgelegenheid zijn in het toiletgebouw van de camping.

De inschrijving is op de dag van de loop en begint vanaf 12.30 uur in het Strandpaviljoen “IJsselmeerzicht” en sluit 13.45 uur. De start van de loop is om 14.00 uur dus kom niet te laat! Er is voldoende parkeergelegenheid bij de ingang van het strand.

De alternatieve route van 15.1 km loopt door het prachtige natuurgebied “de Warkumerwaard”. Dit is een natuurgebied van het “Fryske Gea”. De route loopt over de zomerdijk, waarin een gedeelte (1 km) over de “Warkumerwaard”, richting Gaast en via de zeedijk terug naar Workum.

Natuurlijk is er ook aandacht voor de jeugd. Deze categorie start om 14.05 uur en loopt een afstand van 1.5 kilometer en hopelijk onder aanmoediging van enthousiaste ouders, familie en vrienden. Er is voor iedere jeugdloper een medaille en een traktatie. En de jeugdloop is gratis.

De prijsuitreiking van de loop zal plaats vinden direct na afloop in het strandpaviljoen. De lopers van de strontrace krijgen na afloop, tegen inlevering van het startnummer, het bekende zakje “stront” van Culterra. Ook zijn er leuke prijzen op de verschillende afstanden te verdelen. Voor de 1ste Workumer man en vrouw is tevens een wisselbeker. De strontraceloop kan ook dit jaar weer plaats vinden door de vele enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten voor de veiligheid en verzorging van de deelnemers. Wij hopen dat de 29ste strontraceloop een succes gaat worden en dat u de deelnemers gaat aanmoedigen. Voor meer informatie: www.loopgroepworkum.nl/strontraceloop

Namens de organisatie strontraceloop, Mathilda Rypma

Foto: www.loopgroepworkum.nl/strontraceloop