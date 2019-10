Zwem4daagse Sneek

Sneek- Afgelopen maandag 30 september is de zwem4daagse in het Rak Sneek weer van start gegaan. Dit jaar alleen net even anders dan anders. De zwemmers die starten tussen 18.30 uur en 20.00 uur zwemmen namelijk in een circuit van 150 meter Dit betekent dat ze op de ene baan heen gaan, en de baan daarnaast weer terug en zo verder. Bij de laatste baan komen ze uit het water en kunnen de zwemmers bij de start weer opnieuw beginnen. Dit nieuwe systeem is door vele zwemmers als positief ontvangen. De zwemmers die graag baantjes willen zwemmen als vanouds, zijn welkom vanaf 20.00 uur. Dan gooien we de pijlenroute aan de kant en kan er lekker door gezwommen worden.