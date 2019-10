Sierd Steigenga en Timo Vlagsma sprinten naar de zege in seizoensafsluitende Verf van der Feer Bokaal

Sneek- Afgelopen maandagavond stond met de Verf van der Feer Bokaal de laatste WV Snits-koers van 2019 op het programma. Sierd Steigenga bleek de beste van de kopgroep van vijf bij de Amateurs, in het Sportklassepeloton spurtte Timo Vlagsma naar de eerste plek.

Even na de klok van zeven klonk werd het startsein gegeven voor de Amateurs, op een tiental seconden gevolgd door de renners van de Sportklasse. Bij beide categorieën waren er weinig aanvalslustigen. Bij de Amateurs waren er enkel speldenprikjes van Sierd Steigenga en Hidde Punter, bij de Sportklasse was Jan Fennema er even vandoor. Alle pogingen bleken voor niets, want na dik een uur koers werd er bij beide categorieën afgesprint onder het kunstlicht van het Schutterveld. Timo Vlagsma schudde bij de Sportklasse de machtigste sprint uit de benen, hij werd op geruime afstand gevolgd door Jan Andringa en Fennema. Van het peloton Amateurs waren er nog vijf overbleven aan de kop van de wedstrijd, van hen bleek Sierd Steigenga de rapste. Taeke Oppewal en Laurens Taekema mochten met hem mee naar het podium.

Uiteraard was deze wedstrijd niet de laatste WV Snits-activiteit van dit seizoen, komende zaterdag wordt namelijk het veertigjarig jubileum van de vereniging gevierd! Om 16.00 uur zal er op de wielerbaan een gentlemanskoers verreden worden, waarna ’s avonds in Hotel van der Valk een diner en feestavond zullen plaatsvinden.

Top-5 Amateurs

Sierd Steigenga, Exmorra

2. Taeke Oppewal, Sneek

3. Laurens Taekema, Sneek

4. Martijn Ettema, Bolsward

5. Hidde Punter, Sneek

Top-5 Sportklasse

Timo Vlagsma, Bolsward Jan Andringa, Harlingen Jan Fennema, Feanwâlden Marco Ottens, Easterein Jacob Hofstra, Bolsward

Bron: https://wvsnits.nl/

