De bal rolt weer ….voorbeschouwing 5 en 6 oktober

Sneek- Omdat Pluvius op zondag nogal wat water naar beneden gooide, werden de wedstrijden van Sneek Wit Zwart en Black Boys afgelast. De overige Sneker clubs kwamen wel in actie en behoudens ONS Sneek dat in en tegen Goes gelijk speelde, wisten die hun wedstrijd te winnen. Sneek Wit Zwart ZM en LSC 1890 waren veel te sterk voor resp. Heeg en Zuidwolde, terwijl Waterpoort Boys de overwinning bij Sleat stal.

​Komend weekeinde wacht ONS Sneek met DVS ’33 Ermelo als tegenstander een pittig klusje en dat is bij de meeste andere Sneker clubs niet anders. Zo ontmoet Waterpoort Boys met SC Franeker een titelkandidaat, terwijl Sneek Wit Zwart ZM tegen Scharnegoutum ’70 eveneens zijn borst nat kan maken. Op zondag treft Sneek Wit Zwart Noordster en dat moet te doen zijn, terwijl LSC 1890 en Black Boys met resp. Heerde en Nicator als tegenstander naar verwachting flink aan de bak moeten.

ONS Sneek – DVS ’33 Ermelo

zaterdag 5 oktober 2019 – 15.00 uur

Zuidersportpark – Sneek

In de openingsfase van de wedstrijd tegen Goes kreeg ONS Sneek mogelijkheden om de tegenstander op een onoverbrugbare achterstand te zetten, terwijl beide teams in het vervolg kansen kregen om de winst naar zich toe te trekken. De puntendeling zorgde derhalve in beide kampen voor gemengde gevoelens, omdat er voor het gevoel meer in had gezeten. De tegenstander van komende zaterdag zorgt in ieder geval niet voor gemengde gevoelens, want met DVS ’33 Ermelo wacht de oranjehemden – en daar is iedereen van overtuigd – een zware klus.

​Bij DVS ’33 steekt men niet onder stoelen en banken, dat de tweede divisie het doel is. Daar doet men aan de noordkant van de Veluwe alles aan en in de afgelopen seizoenen kwam men steeds dichterbij. Nadat men in het seizoen 2014-2015 in de hoofdklasse onder meer Excelsior ’31 en Harkemase Boys achter zich liet, was de start in de topklasse met een positie in de middenmoot misschien nog wat bleekjes, maar in de daaropvolgende jaren klom men gestaag richting de top. Na een zevende plek in het seizoen 2016-2017 eindigde men vervolgens twee keer op rij als derde en bleef het beoogde doel maar net buiten schot.

Dit seizoen hoopt men onder leiding van trainer Richard Plug de stap wel te maken en daartoe trok de club deze zomer onder meer de gebroeders Enrico en Joshua Patrick van DOVO aan. Zij moeten samen met gevestigde namen als Basil Camara, Oktay Öztürk, Oliver Pilon, Benjamin Roemeon, Jorran van Santen en Coen Vloedgraven de stap zien te realiseren. Tegenover de komst van broertjes Patrick stond het vertrek van onder meer Paul Eppink (VVOG) en Berry Powel (GVVV), terwijl de club halverwege vorig seizoen al afscheid nam van goaltjesdief Maurice de Ruiter.

In de eerste weken van het seizoen beleefde DVS ’33 met zeges op SteDoCo, Ajax en Goes een vlekkeloze start, waarna men bij het eerste bezoek aan Friesland door een late treffer van de al genoemde Joshua Patrick nog net een punt uit het vuur sleepte. Vervolgens won men nipt van DOVO en vorige week moest men in de streekderby tegen het verrassend sterk presterende Sparta Nijkerk het eerste verlies incasseren. Zonder die nederlaag was men als koploper naar Sneek afgereisd en nu doet men dat als nummer drie.

Drie is ook het aantal punten dat ONS tot nu toe vergaarde. Dat hadden er voor hetzelfde geld een paar meer kunnen zijn, als of op z’n Snekers “as” men in die duels iets “tûker” was geweest. Dan had men ook zo maar rond positie negen of tien kunnen staan. As is echter verbrande turf en de realiteit is, dat ONS onderaan staat en als enige in de derde divisie nog niet het zoet der overwinning heeft mogen proeven.

Of dat zoet er zaterdag inzit, lijkt niet erg waarschijnlijk. In de laatste seizoenen wist ONS slechts één keer een punt te pakken. Dat gebeurde vorig seizoen met een zeer compacte speelwijze waarbij DVS ’33 er ondanks een omsingeling niet in slaagde om het oranje bolwerk te slechten. Hoewel de brigade van Raveneau de punten vooral in andere duels en tegen andere tegenstanders moet zien te halen, biedt een blauwdruk van die speelwijze wellicht mogelijkheden om zaterdag weer een punt binnen te hengelen. Dat zal alsdan toch als een overwinning voelen en zal een dag na de grote veiling aan de Alexanderstraat waarschijnlijk opnieuw voor vrolijke gezichten zorgen.

Sneek Wit Zwart – Noordster

zondag 6 oktober 2019 – 14.00 uur

​Sportpark Tinga – Sneek

Afgelopen zondag kreeg men in Drenthe de Schapendrift niet droog en derhalve werd de wedstrijd tegen GOMOS afgelast. Het referentiekader reikt voor wat betreft Sneek Wit Zwart dan ook niet verder dan de openingswedstrijd tegen Hoogezand en dat kader is voor Noordster, dat komende zondag op Tinga de volgende tegenstander van de wit-zwarten is, al niet ruimer.

​De club uit Oude Pekela kwam namelijk ook nog maar één keer binnen de lijnen en wel in speelronde één bij GAVC. Die wedstrijd eindigde in een puntendeling en daarmee zorgde de competitiestart van Noordster in ieder geval voor meer voldoening dan de bekercampagne. Daarin werd nog wel met ruim verschil van Stadskanaal gewonnen (5-1), maar moest de ploeg van trainer Gerard Wiekens vervolgens in Marum (2-0) en LTC (3-1) die beide evenals Stadskanaal in de tweede klasse uitkomen, zijn meerdere erkennen.

Die resultaten en de puntendeling bij GAVC dat vorig seizoen eerst in de nacompetitie ten koste van LSC 1890 het vege lijf wist te redden, doen vermoeden dat het evenals vorig jaar wel eens een lastig seizoen voor de rood-witten kan worden. Toen wist Noordster dat zich voor dit seizoen met Tim Wiekens (WVV) en Rik Graver (SC Stadspark) versterkte, zich dankzij een 3-2 overwinning bij GRC Groningen namelijk op de valreep nog net aan de extra strijd om lijfsbehoud te onttrekken.

​In dat seizoen hadden de Pekelders tegen Sneek Wit Zwart overigens weinig in te brengen. In Oost Groningen zegevierde de ploeg van trainer Germ de Jong met 4-0, waarbij de vierde treffer van de voet van Gerben Visser destijds na enig rekenwerk goed genoeg bleek voor het eerste kleinood i.c. de periodetitel. Later dat seizoen lieten de Snekers zich op Tinga van hun milde kant zien, want toen was de 3-0 einduitslag gelet op de hoeveelheid kansen een wel heel magere afspiegeling van de verhoudingen.

Hoe de verhoudingen nu liggen, moet uiteraard afgewacht worden omdat het referentiekader zoals hiervoor al werd vermeld, niet al te ruim is. Gelet op de hiervoor genoemde resultaten en die van Sneek Wit Zwart zelf moeten we ons echter raar vergissen, indien de Snekers zondag met minder dan een zege genoegen moeten nemen. Voetbal is en blijft echter voetbal en wedstrijden kunnen soms raar lopen. En zeker als men zoals vorige week in de voorbeschouwing op de wedstrijd tegen GOMOS al werd aangestipt, niet of minder scherp begint. Dan ontstaan er namelijk weeffoutjes en die moeten dan weer gerepareerd worden, iets dat tegen Hoogezand bij het scheiden van de markt nog net lukte. Als Sneek Wit Zwart die “nonchalance” zondag echter weet te vermijden, dan moet het volgens ons inderdaad raar lopen …..

Heerde – LSC 1890

zondag 6 oktober 2019 – 14.00 uur

​Sportpark Molenbeek – Heerde

Vanuit Sneker perspectief was de openingswedstrijd van LSC 1890 er één om snel te vergeten. Met de soevereine zege op Zuidwolde werd die valse start met dank aan o.a. Daan Daniëls voor het grootste deel al uit het geheugen gewist en om die helemaal uit te wissen, is het zaak om de prestatie van afgelopen zondag van een passend vervolg te voorzien. Dat moet dan in Heerde gebeuren, want daar ligt het volgende sportpark dat LSC 1890 op de reis door de tweede klasse aandoet.

Qua leeftijd komt Heerde een heel eind in de richting van de Snekers, want de club uit Gelderland werd al in 1912 opgericht. Sportief bevat de historie daarentegen minder glorie, want de hoofdmacht speelde in de vorige eeuw op vijf seizoenen na vrijwel voortdurend in of de derde, of de vierde klasse. Ook na de eeuwwisseling acteerde Heerde in die “divisies”, totdat men aan het eind van het seizoen 2016-2017 via de vluchtroute die nacompetitie heet, naar de tweede klasse promoveerde.

Bij de rentree in de tweede klasse die 35 jaar na het laatste optreden plaatsvond, deed men het met een vierde plek overigens meer dan gemiddeld en moest men alleen VKW, Beilen en Dedemsvaart in de stand voor laten gaan. Vorig seizoen presteerde men zelfs nog een fractie beter en eindigde men achter Dalfsen en Lemelerveld als derde, terwijl men toen net als LSC 1890 in de play offs om promotie streed en evenals de blauwhemden op de drempel sneuvelde.

In vergelijking met de inmiddels 129-jarige was de competitiestart van de geel-zwarten overigens ook een fractie beter, want Heerde begon met een nipte zege op Beilen en speelde afgelopen zondag tegen Oerterp gelijk. Daarmee deed men zichzelf volgens de eigen berichtgeving duidelijk tekort. Of dat waar is, weten we niet, maar we weten wel dat de ploeg van trainer Erik van der Meulen komende zondag – en de resultaten uit de voorbije jaren en in de eerste twee speelronden bevestigen dat – aan de overzijde een pittige tegenstander aantreft.

Een passend vervolg op de wedstrijd tegen Zuidwolde lijkt tegen Heerde waarvan de hoofdmacht overigens grotendeels uit zelf opgeleide spelers bestaat, dan ook alles behalve een vanzelfsprekendheid. Daarvoor zal aan Snitser zijde echt alles moeten kloppen en moet men minimaal bij het niveau van zondag jl. aanhaken en dat het liefst nog verbeteren. Lukt dat, dan geven we LSC 1890 een goede kans om op sportpark Molenbeek de valse start van de competitie helemaal uit te wissen.

Scharnegoutum ’70 – Sneek Wit Zwart ZM

zaterdag 5 oktober 2019 – 14.30 uur

Sportpark De Kromme Tille – Scharnegoutum

Sneek Wit Zwart ZM heeft tot nu toe veel weg van een diesel, want bij beide competitieoptredens kwam de machine van trainer Niels Boot langzaam op gang en werd eerst na het bakje het verschil gemaakt. Dat verschil nam uiteindelijk zowel tegen Makkum als tegen Heeg duidelijke proporties aan. Die ploegen lijken in drie A vooralsnog echter niet tot de sterksten te behoren en derhalve is het moeilijk om die duels als een echte graadmeter aan te merken. Het duel van komende zaterdag is dat waarschijnlijk wel, want ondanks dat men nog niet tot winst kwam, lijkt Scharnegoutum ’70 een tegenstander van een zwaarder kaliber.

​De club van de Kromme Tille die en de naam zegt het al, in het jaar 1970 werd opgericht, opereerde tot de grote “ruilverkaveling” in het voetballandschap onder de vlag van de FVB. Na de switch naar de KNVB promoveerde men meteen naar de vierde klasse waarna men vijf jaar later weer een stap terug moest doen. Die stap was van korte duur, want vervolgens stoomde de hoofdmacht in één keer door naar de derde klasse. In die klasse bleef het optreden toen tot één seizoen beperkt, waarna de vijfde en de vierde klasse meestentijds het atelier was. Tot het seizoen 2017-2018 toen men op de laatste speeldag op het van spanning trillende sportpark aan de Fleardyk Makkum versloeg en daarmee de titel voor de neus van die ploeg wegkaapte.

​Bij de comeback in de derde klasse was de formatie van trainer Remco Bervoets meteen een factor van belang en met een derde plaats in de eindrangschikking gloorde er vorig seizoen zelfs een tweede “Aufstieg” op rij. Nadat in de eerste ronde van de nacompetitie herkanser CVVO werd teruggewezen, bleek de hindernis Rijperkerk echter net te hoog voor Scharnegoutum ’70 dat met Alex Jansen, Sibold Jellema en Sibren Posthuma drie in Sneek niet geheel onbekende spelers in de selectie heeft en met Jaider Pommer en Gijs Vaessen twee “linke mansjes” binnen de lijnen brengt.

Het gevaar van Pommer en Vaessen werd in de eerste twee speelronden waarin Scharnegoutum ’70 twee keer die punten deelde, nog aardig ingedamd. In die duels kwam men namelijk slechts één keer tot scoren, maar gelet op de tegenstanders – de Kolonisten uit Willemsoord en het altijd stugge SDS – had de competitiestart voor de Bervoets Boys ook beroerder uit kunnen vallen en zeker als men bedenkt, dat men als gevolg van een rode kaart voor Gert-Jan van den Berg de voorstelling tegen laatstgenoemde tegenstander met tien acteurs af moest maken.

Van den Berg is er zaterdag op zeker niet bij, maar ook het keurkorps uit Sneek telt de nodige afwezigen. Zo mist Niels Boot in ieder geval centrale verdediger Thijs Goes, terwijl achter de namen van een aantal gekwetsten (o.a. Patrick Altenburg, Justin Rienks en Tim Posthuma) een vraagteken staat. Daarentegen kan de oefenmeester wel weer een beroep doen op Andy de Vries omdat zijn schorsing erop zit. Of Boot hem zaterdag bij de streekderby in de basis opneemt, blijft echter afwachten, net zoals afgewacht moet worden hoe Sneek Wit Zwart ZM het er bij de eerste, echte graadmeter van het seizoen vanaf gaat brengen.

Waterpoort Boys – SC Franeker

zaterdag 5 oktober 2019 – 14.30 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Sleat was afgelopen zaterdag beter dan Waterpoort Boys en mocht dan ook de meeste aanspraak op de drie punten maken. Door een “lucky” van Rowan Planting en een late treffer van Robert Minks gingen die uiteindelijk mee naar Sneek en dat smaakte aan de kant van de ploeg uit de derde stad op de Elfstedenroute heel erg wrang en op de tong van die uit de Waterpoortstad heel erg zoet.

Die stad is komende zaterdag het toneel van het treffen tussen Waterpoort Boys en SC Franeker en die ploeg werd in de voorbeschouwingen door een breed gezelschap van analisten als titelkandidaat bestempeld. Dat had veel, zo niet alles te maken met het besluit om met ingang van dit seizoen in “Frentsjer” de krachten van zaterdag en zondag te bundelen en om prestatief alleen op zaterdag verder te gaan.

​In de aanloop naar dat besluit beleefde SC Franeker overigens een zeer turbulente periode, maar nadat het overgrote deel van de zondagselectie aankondigde de overstap naar de zaterdag te zullen maken, keerde de rust snel terug. Met de bundeling van krachten hoopt de SC ook snel terug te keren naar het niveau, waarop men op zondag acteerde en wel de derde klasse en aangezien een groot deel van de huidige selectie die ervaring meebrengt en men met Niels Kuperus over een doelman beschikt die bij FVC en Leeuwarder Zwaluwen al op een hoog niveau acteerde, lijkt die doelstelling volgens de al aangehaalde analisten niet onrealistisch.

Het voetbal op “sneon” heeft aan de Hertog van Saxenlaan overigens nog niet zo’n lange traditie, want eerst in het seizoen 2015-2016 schreef de club die in 1970 ontstond uit een fusie van Freno en Froonacker, een team voor de zaterdagcompetitie in. Dat team plaatste toen wel meteen een schaal in de geel-blauwe prijzenkast en komt sindsdien in de vierde klasse uit. Daarin eindigde men in het eerste seizoen als derde en kreeg men via het toetje de mogelijkheid om in één keer naar de derde klasse door te stoten. Dat lukte echter niet, waarna men in de twee daaropvolgende jaren de prijzen aan anderen moest laten, iets waarin men dit seizoen onder leiding van trainer Rinze Werkhoven verandering probeert aan te brengen.

​Die verandering is aan de Thomas Zandstrastraat vooralsnog geen issue en zeker niet, nu trainer Janco Croes vanwege blessures zowel in de voorbereiding, de beker als in de tot nu toe gespeelde competitiewedstrijden met een gemankeerd gezelschap de strijd moest aangaan en veel moest improviseren. Langzaam maar zeker komt zijn selectie waarin de van ONS Sneek overgekomen Mathijs Bakker zich prima manifesteert, echter weer op sterkte. Dat maakt Waterpoort Boys komende zaterdag tegen SC Franeker dat eerder van NOK won en tegen promovendus HJSC gelijk speelde, weliswaar nog geen favoriet, maar aan de andere kant ook niet kansloos voor de zege. En als die dan net als tegen Sleat weer op een “smerige manier” tot stand komt, dan smaakt dat ongetwijfeld opnieuw uitermate zoet.

Nicator – Black Boys

zondag 5 oktober 2019 – 14.30 uur

Sportpark Kalverdijkje – Leeuwarden

Nadat men eerder al de wedstrijden van de lagere teams annuleerde, werd ook het duel van de hoofdmacht tegen Warga vanwege de hevige regenval afgelast. Daarmee nam Black Boys de enige juiste beslissing, want wanneer men die wedstrijd had laten doorgaan, dan zou dat de grasmat op het Schuttersveld zeker geen goed hebben gedaan en mogelijk voor onherstelbare schade hebben bezorgd.

De grasmat aan het Kalverdijkje in Leeuwarden waarop de Zwartjes komende zondag tegen Nicator de derde speelronde afwerken, bleek daarentegen wel waterproof en daarop wist SC Bolsward afgelopen zondag het best met de moeilijke omstandigheden om te gaan. De titelkandidaat uit “Bolsert” won het duel namelijk nipt, nadat Nicator een week eerder met een benauwde zege op Langweer van acquit was gegaan.

De Leeuwarders behaalden in het seizoen 2012-2013 in de vijfde klasse de titel en bleven Black Boys toen net voor. In dat seizoen verloren de Snekers de thuiswedstrijd en trok men later in Leeuwarden ook, zij het nipt, aan het kortste eind. De Zwartjes plaatsten zich toen wel voor de play offs, maar wisten toen de stap naar de vierde klasse net niet te maken. Een jaar later lukte dat onder leiding van Jan Willem Stoelwinder wel, maar vervolgens bleven onderlinge duels uit omdat de groenhemden toen via dezelfde route de tweede promotie op rij wisten te bewerkstelligen. Vervolgens behoorde ook een derde “bevordering” tot de mogelijkheden, want bij de terugkeer in de derde klasse eindigde Nicator meteen als derde en maakte men in de nacompetitie opnieuw deel uit van de gladiatoren.

In het seizoen 2015-2016 kwam Nicator weliswaar niet bij die stoelendans in de buurt, maar deed men het met een zevende plek in de eindrangschikking zeker niet slecht. Vervolgens ging het aan het Kalverdijkje echter minder en had men de seizoensverlenging nodig om zich te handhaven, waarna men een jaar later maar net aan die toegift wist te ontsnappen. Vorig seizoen was er echter geen houden meer aan en moest Nicator dat in de jaren zeventig van de vorige eeuw twee jaar lang op het hoogste niveau acteerde, na vijf seizoenen afscheid van de derde klasse nemen.

Black Boys wist het afscheid van in hun geval de vierde klasse al een aantal keren te vermijden en zal dit seizoen, zo het zich nu laat aanzien, opnieuw in de overlevingsmodus terecht komen. Aan de andere kant hield men in de openingswedstrijd tegen het overigens wel veel betere SC Bolsward lang uitzicht op een punt en aangezien die ploeg zondag jl. ook van Nicator won, gaat het komende zondag wellicht om een duel waarin de formatie van trainer Jan Broersma punten kan scoren. Of die punten er komen, blijft afwachten, maar het zou voor het dit seizoen nog altijd “Sieglose” Black Boys wel een behoorlijke opsteker zijn.

Foto: archief Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com