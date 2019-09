Sneker sporthelden gaan bikkelen bij 1e editie Sneeker Survivalrun

Sneek- Woensdag 2 t/m vrijdag 4 oktober is het Burgermeester Rasterhoffpark het strijdtoneel voor de 1e editie van de Sneeker Sport Heroes Survivalrun. Organisatie van deze run ligt in handen van de stichtingen Swingover Sneek, Special Heroes Nederland en de gemeente Súdwest Fryslân. Op woensdag en vrijdag nemen leerlingen deel uit basis- en voortgezet onderwijs en op donderdag gaan de leerlingen uit het speciaal (basis) onderwijs de uitdaging aan. Totaal zullen er ongeveer 600 leerlingen van zes scholen deelnemen aan de survivalrun.

Op donderdag verlaten de leerlingen van SBO de Sudwester, SBO Wetterwille, Sinne en Piet Bakkerschool de veilige schoolomgeving waar regelmaat, structuur en ritme centraal staan voor het prachtig opgebouwde parcours vol met uitdagende hindernissen in het park. De eerste leerlingen zullen rond 09.30 uur van start gaan bij de noordelijke ingang van het Rasterhoffpark en circa 13.30 uur finishen. De organisatie wordt deze dag ondersteund door studenten van Hanze Hoogeschool voor Sportstudies en CIOS.

Leerlingen Speciaal onderwijs

Stichting Special Heroes Nederland maakt zich sterk voor mensen met een beperking door een gezonde en actieve levensstijl te stimuleren en een zo groot en breed mogelijk aanbod in sport, cultuur, werk en gezondheid te creëren. Sinds 2014 organiseert Special Heroes in Nederland samen met survivalverenigingen survivalruns voor speciale doelgroepen, omdat het voor deze doelgroepen minder vanzelfsprekend is om deel te kunnen nemen aan reguliere sportevenementen. Met behulp van Swingover en de gemeente staat nu ook de Sneeker Survivalrun op de Special Heroes event kalender. Bij de run zijn ongeveer 300 jongeren van 8 tot 18 jaar actief vanuit vier speciaal (basis) onderwijs scholen in Sneek. Zij gaan in teams van maximaal 6 leerlingen de uitdaging aan door te kiezen voor de 2km of 4km. Elk team wordt begeleid door minimaal 1 begeleider van de scholen.

Maximale beleving door samenwerking

Naast de deelnemers en begeleiders zijn nog ruim 50 vrijwilligers voor tijdens en na de Survivalrun actief. Leden van de Survival Vereniging, brandweer, studenten van CIOS en Hanze Hoge school Groningen dragen allen een steentje bij om dit geweldige evenement mogelijk te maken. Kortom alle ingrediënten zijn aanwezig om van deze drie dagen een fantastische happening te maken en de leerlingen een maximale beleving te kunnen geven en na afloop huiswaarts te laten gaan als echte sporthelden van de school!

Supporters van harte welkom op donderdag 3 oktober om hierbij aanwezig te zijn. De groepen gaan tussen 09.30 -11.30 uur van start en de eerste teams zullen rond 10.30 uur finishen. Zowel de start en finish is bij de noordelijke ingang van het Burgermeester Rasterhoffpark aan de Johan Willem Frisostraat te Sneek.

Iedereen kan een held zijn!

Sport Heroes is een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs. Gestart vanwege het feit dat kinderen en jongeren met een beperking minder sporten. Met dit programma willen we leerlingen laten ervaren hoe leuk sport en bewegen kan zijn. De leerlingen en hun wensen staan hierin centraal en op basis daarvan worden passende sport- en beweegactiviteiten aangeboden. Van voetbal, atletiek, korfbal en judo, tot aan rolstoeldansen, hockey of freerunning. Het doel van het programma is niet alleen verbetering van fysieke fitheid en gezondheid, maar het zorgt ook voor meer zelfvertrouwen, zelfstandigheid en uitbreiding van de leefwereld van de leerlingen. In Sneek draait het Sport Heroes programma sinds 2017 op vier 4 speciaal (basis) onderwijs scholen. Voor meer informatie: www.specialheroes.nl .