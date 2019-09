LSC 1890 maakt valse start meer dan goed

Sneek- Of de absentie van een aantal spelers iets met het verlies van vorige week te maken had, zal wel altijd in het ongewisse blijven, maar met René Cnossen en Marco da Silva leverde LSC 1890 tegen Zuidwolde niet alleen een zeer behoorlijke wedstrijd af, maar maakte men de valse start tegen Dedemsvaart ook meer dan goed.

​

Op een doordrenkt en winderig sportpark stond die zege eigenlijk na 45 minuten al niet meer ter discussie, want bij het appèl voor rust hadden de Snekers het verschil al gemaakt. Nadat een eerste treffer van Sneker makelij wegens buitenspel nog werd afgekeurd en nadat de doelman van Zuidwolde met een fraaie redding een schot van Daan Daniëls had gepareerd, vond LSC 1890 via Patrick Zijda de eerste opening in het Drentse bolwerk. Niet veel later werd Daniëls door de mee opgekomen Lars Bos op maat bediend en was de tweede Sneker treffer een feit, waarna de blauwhemden op slag van rust vanaf elf meter mochten aanleggen. Die strafschop werd door Daniëls onberispelijk benut en daarmee bepaalde hij niet alleen de ruststand op 3-0, maar zorgde hij ook voor de “Vorentscheidung”.

Nadat in het tweede bedrijf dik twintig minuten waren weggetikt, voltooide Daniëls zijn hattrick, al was het eerlijk is eerlijk geen onvervalste. Er was aan de Leeuwarderweg echter niemand die daarom maalde, want daarmee was de wedstrijd zo die niet al gespeeld was, definitief beslist. Daar kon ook de tegentreffer van Tom Buijtendorp niets aan veranderen en al helemaal niet, toen invaller Gerrit de Vries er na voorbereidend werk van Daniëls nog geen vier minuten later 5-1 van maakte. Vervolgens deed een andere invaller ook nog een duit in het zakje, want bij het scheiden van de markt maakt Allard Westerdijk namens LSC 1890 het halve dozijn vol.

Met die eclatante zege passeerde de ploeg van trainer Erik van der Meulen Zuidwolde op doelsaldo en stegen de Snekers die deze week met betrekking tot de levering van kleding en accessoires met textielstra.nl en Craft een nieuwe overeenkomst aangingen, naar plek zes. Komende zondag reizen “the Blues” naar Heerde voor het duel met de club van die naam die momenteel de derde plek inneemt.

LSC 1890 – Zuidwolde 6-1 (3-0)

Doelpunten: 1-0 Patrick Zijda (31.), 2-0 Daan Daniëls (37.), 3-0 Daniëls (43.-pen.), 4-0 Daniëls (66.), 4-1 Tom Buijtendorp (78.), 5-1 Gerrit de Vries (82.), 6-1 Allard Westerdijk (90.+1)

Scheidsrechter: H.M. Gerbrandy

Gele kaart:

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Floris Bok, René Cnossen, Bradley Steensma, Lars Bos, Patrick Zijda, Rodi de Boer (66. Jari Boorsma), Maarten Kingma (66. Gerrit de Vries), Marco da Silva, Daan Daniëls en Tom Doldersum (65. Allard Westerdijk)

Archieffoto Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com