Column: Jan Dirk moet in de hoeven

Onlangs stond er een groot interview in het Algemeen Dagblad met de directeur van de amateursectie van de KNVB, Jan Dirk van der Zee, geschreven door Sjoerd Mossou (die regelmatig aanschuift bij Studio Voetbal op de zondagavond) en Daniel Dwarswaard over alle actuele zaken die op zijn terrein spelen. Zoals het mislukte Voetbalpiramide experiment, het ontstaan van ‘wilde’ competities in de randstad buiten de bond om, het geweld op en rondom de velden en nog een aantal hete hangijzers. Opvallend stil bleef het over de scheiding van het zaterdag- en zondagvoetbal, dat al sinds jaar en dag Nederland min of meer verdeelt. Een achterhaalde organisatievorm in mijn ogen.

Op vele regiovergaderingen van de KNVB is het onderwerp al ter sprake gekomen, maar vanuit Zeist is er nog geen actie ondernomen om dit voor eens en altijd te regelen. Een feit is dat steeds meer zondagverenigingen het moeilijk hebben om, op wat ooit de rustdag was op religieuze grondslag, teams op de been te brengen, laat staan vrijwilligers “diensten” te laten draaien. In het westen van het land manifesteerde de trend zich het eerst. Traditionele zondagploegen maakten de switch naar de zaterdag en waren daar zonder uitzondering naderhand enthousiast over. Ook in Fryslân is de ontwikkeling alweer een paar jaar gaande. Elk jaar stappen er een paar over, andere clubs kiezen na een fusie voor spelen op de zaterdag. Er is slechts een uitzondering en dat is bij VC Trynwalden dat door diverse manipulaties rondom de ledenvergadering tegen alle verwachtingen in koos voor de zondag. Niet verwonderlijk dat vooral uit de “zondag hoek” wordt aangedrongen op het zogenaamde weekendvoetbal. Traditionele zaterdag- en zondagclubs worden regionaal gemixt en mogen hun speeldag zelf bepalen. Zaterdagclubs mogen blijven weigeren om op zondag te spelen, maar wanneer beide van oudsher zondag teams tegen elkaar spelen mag dat ook op zondag. Het directe gevolg van een dergelijke move is dat er meer derby’s zijn, waardoor er dus meer publiek verwacht mag worden en dat de post reiskosten beduidend verlaagd wordt. Ik kan niet een, twee, drie een tegenargument bedenken. Ik vind het daarom onbegrijpelijk dat Zeist zo weinig initiatieven ontplooit om dit nu eens door de ledenvergadering te duwen. Het toepassen van enige pressie en het inzetten van de achterkamer moet mensen als Jan Dirk van der Zee toch niet onbekend voorkomen. Deze instrumenten zijn onlangs nog toegepast bij de introductie van de Voetbalpiramide.

MSC uit Meppel nam onlangs het voortouw om de reserveteams van grotere verenigingen op de maandag- of vrijdagavond te laten spelen in een onderlinge competitie, min of meer onder de vleugels van, of gedoogd (hoe je het maar wil benoemen) door de KNVB. Ook SWZ Boso Sneek hapte begrijpelijkerwijs toe. Knellende regels (kenmerken voor de KNVB) geven de clubs immers geen enkele manoeuvreerruimte om eens te schuiven met zaterdag- of zondag spelers. Spelers van zo’n reserveteam zijn veelal jongens voor wie de stap van de Onder 19 naar het standaardteam op zondag net te groot is om in één keer te maken. Die mannen hebben geen zin om op zondagochtend om tien uur in Emmen en omstreken aan te treden na een avondje bij Jeroen Broeders en collegae.

Kortom Jan Dirk: doe er wat mee. De secularisatie is pas veertig jaar bezig. Gooi de ramen en deuren in het Zeister bos eens lekker open. Laat je toch nog een positieve footprint na.

Gerard van Leeuwen