Waterpoort Boys “steelt” overwinning

Sloten- De inzet van Robert Minks bleek tegen Sleat op de valreep goed voor de winst. Die overwinning was overigens alles behalve verdiend, want de thuisclub met Maurits Flapper als uitblinker voetbalde over het geheel genomen veel gemakkelijker en beter dan de formatie van trainer Janco Croes..

Croes die met dezelfde basis al tegen Tollebeek begon en die in de loop van de tweede helft met in alfabetische volgorde sterkhouders als Kevin Kedde, Stefan Kroon en Tim van der Werf in de ploeg bracht, zag dat als men eenmaal bij de zestien was bij de ploeg van trainer Arend Weerman de benodigde creativiteit ontbrak. De Sneker defensie bleef dan ook redelijk eenvoudig overeind en als die al een keer uiteen werd gespeeld, dan was daar nog altijd de fenomenaal spelende doelman Stefan Rijpkema. De Sneker goalie hield ook deze middag met een aantal voortreffelijke reddingen zijn ploeg weer diverse malen overeind.

Die ploeg kwam overigens tegen de verhouding in op voorsprong. Bij een als voorzet bedoelde bal liet WPB-watcher Stefan Baggel voordat de assist zijn eindbestemming had bereikt met een hartgrondig “oh nee” zijn afkeuring blijken om even later met het schaamrood op de kaken te constateren dat de bal van rechtsback Rowan Planting via de binnenkant van de paal tegen de touwen caramboleerde. Het was de eerste treffer van de jonge verdediger in dienst van de Wéé Péé Béé en door die treffer zou Sleat heel lang achter de feiten aanlopen.

Pas diep in de tweede helft slaagde de thuisclub erin om de Sneker voorsprong weg te werken. Invaller Stefan Kroon werd door twee spelers onder druk gezet, waarna de bal werd voorgebracht en de al genoemde Maurits Flapper de verdiende gelijkmaker achter de eveneens al genoemde Rijpkema werkte. Daarmee deed de stand in ieder geval meer recht aan de verhoudingen en die stand leek ook de eindstand te gaan worden. Totdat good old Robert Minks in stelling werd gebracht en die op de valreep met een schot vanuit de draai de doelman van Sleat voor de tweede keer het nakijken gaf (1-2).

Daarmee bezorgde hij Waterpoort Boys in extremis de zege. Die was echter “gestolen” en kwam toch echt het beter voetballende Sleat toe, te meer omdat scheidsrechter Nijemcevic zowel bij een overtreding van Mirza Mustedanagic als bij een handsbal van Ron Huitema deed alsof zijn neus bloedde. Wanneer hij in die gevallen het gespikkelde monster op de stip had gelegd, had dat bij niets en niemand op “t Krudfjild” tot protesten geleid en had Sleat na de winst in de openingswedstrijd hoogstwaarschijnlijk ook de tweede seizoenszege bij kunnen schrijven. Die ging nu dus naar Waterpoort Boys dat komende zaterdag SC Franeker ontvangt en met die club en met Tollebeek in vier A de derde plek deelt.

Sleat – Waterpoort Boys 1-2 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Rowan Planting (29.), 1-1 Maurits Flapper (76.), 1-2 Robert Minks (90.)

Scheidsrechter: R. Nijemcevic

Gele kaart: Kevin Kedde (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Mirza Mustedanagic (Kevin Kedde), Marcel Hempenius, Mathijs Bakker, Rowan Planting (Stefan Kroon) Narek Harutyuynyan (Tim van der Werf), Tarik Hamdi, Ron Huitema, Romano Pasveer. Robert Minks en Richard Jamstra

Bron: https://pengel.weebly.com