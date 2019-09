Regio Cup Noord van start

Sneek- Dit weekend gaat de competitie van start. Dat geldt ook voor de Regio Cup. Een initiatief van VV Hoogeveen en Alcides waar zes andere clubs zich bij aan hebben gesloten. Zij laten hun tweede elftallen uitkomen in deze eigen, unieke competitie, onder auspiciën van de KNVB.

MSC, Achilles 1894, SVBO, VV Emmen, Be Quick 1887, SWZ Boso Sneek zullen naast de beide initiatiefnemers aanwezig zijn.

Hoogeveen en Alcides hebben als initiatiefnemers een duidelijke ambitie. ‘We willen een regionale competitie organiseren waarbij de motivatie van de spelers en het niveau van het voetbalspel op een hoger niveau liggen dan tijdens de huidige competitie van 2e elftallen.’

Het initiatief komt niet uit de lucht vallen. ‘Veel verenigingen, met name op zondag, hebben hun tweede elftal al teruggetrokken uit de KNVB-competities. Vanuit de 1e selecties, die op een hoog niveau spelen, is er weinig animo vanuit de spelers om aan te sluiten bij de 2e selectie. Gevolg is dat de 2e elftallen wekelijks spelers bijeen moeten schrapen om maar elf spelers te kunnen opstellen. De kwaliteit van het voetbalspel devalueert op deze manier naar een bedenkelijk niveau’, aldus de initiatiefnemers.

Voordeel van deze opzet is ook dat spelers uit de jeugd of de zaterdagtak ook kunnen aansluiten. De competitie is aangemeld bij de KNVB en wordt door de voetbalbond ook ondersteund.

Er wordt gespeeld in twee poules. Achilles 1894, MSC, Hoogeveen en Be Quick 1887 spelen op maandagavond. VV Emmen, Alcides, SWZ Boso Sneek en SVBO spelen hun wedstrijden op vrijdagavond. In de winterstop wordt er een nieuw programma samengesteld. De competitie wordt afgesloten met een eindtoernooi op een nog nader te bepalen datum. Deze wordt de eerste keer gespeeld bij VV Hoogeveen.

Vrijdag 27 september stonden de duels Alcides RC1 – Emmen RC1 (1-1) en SWZ Boso Sneek RC1 – SVBO RC1 (3-3) op het programma. De wedstrijden beginnen telkens om 20.00 uur.

