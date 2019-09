ONS Sneek sprokkelt weer ‘n puntje

Goes-ONS Sneek dat in en tegen Goes twee keer op voorsprong kwam, sprokkelde opnieuw een puntje. Aan de ene kant mochten de Snekers daarmee de handen dichtknijpen omdat de thuisclub in het laatste kwartier nog de lat raakte. Aan de andere kant kreeg ONS in de slotfase ook nog mogelijkheden om met een volgeladen bus uit Zeeland te vertrekken en het gelijkspel zorgde in beide kampen dan ook voor gemengde gevoelens

Die gevoelens leken aan Sneker zijde aanvankelijk achterwege te blijven, want ONS Sneek was in de beginfase de bovenliggende partij. Dat overwicht resulteerde na dik tien minuten in de openingstreffer, toen Goes-verdediger Jop Dekker in de opbouw in de fout ging en Sam Crowther vervolgens de bal langs doelman Brian Meulmeester schoof. Nog geen drie minuten later werd Genridge Prijor nadat de bal achter de defensie werd neergelegd, in de vijandelijke zestien tegen grond gewerkt, maar arbiter Smit vond het voorval te licht voor een bestraffing. Die bleef ook uit, toen de Goes-defensie er andermaal niet goed uitzag en Meulmeester nog net de vingers achter een lob van Han van Dijk kon krijgen.

​Daarna nam de Sneker dadendrang af en kwam Goes iets beter in de wedstrijd. Behoudens een mogelijkheid voor Mart de Kroo leverde dat echter geen grote kansen op, totdat Steve Schalkwijk na een klein half uur alleen op de goal afging en de bal breed gaf op de meegelopen Daniël Wissel. Die stuitte echter op doelman Justin van der Dam, waarna de oranje defensie met het nodige kunst en vliegwerk de bal wegwerkte. Een paar minuten later stond de Sneker goalie bij een uithaal van Sylvio Hage aan de grond genageld, maar tot opluchting van het in blauw spelende oranje verdween de bal naast. Zo leek ONS de rust met een voorsprong in te gaan, totdat Schalkwijk vlak voor de wisseling van speelhelft bij een bal achter de achterste linie het snelst reageerde en alsnog de gelijkmaker liet noteren.

Nadat een schot van Mart de Kroo net over ging, kreeg ONS Sneek vroeg in de tweede helft een uitgelezen mogelijkheid, toen de bal na een overtreding van Ralph de Kok op Sam Crowther op de stip verdween. Crowther belastte zichzelf met het klusje en schoot ONS via de vingertoppen van Meulmeester de Snekers opnieuw op voorsprong. Die voorsprong kwam vervolgens niet echt in gevaar, want de thuisclub wist in de daaropvolgende tijdspanne evenals ONS niet veel te creëren.

Pas in minuut 67 kreeg Goes weer een behoorlijke mogelijkheid, maar met een prima redding voorkwam Van der Dam dat Sylvio Hage de stand gelijk trok. Vijf minuten later was de Sneker sluitpost echter alsnog geslagen, toen de bal in de Sneker zestien bleef hangen en Schalkwijk met een kopbal Van der Dam voor de tweede keer het nakijken gaf. Met nog een kwartier op de klok leek vervolgens de 3-2 in de maak, toen invaller Ruben Besuyen de bal voorgaf en Hage van dichtbij inschoot. Het engeltje op de lat voorkwam echter onheil en dat bleef ook uit, toen Schalkwijk even later in kansrijke positie mocht uithalen.

Vervolgens kon het nog alle kanten op. Zo liet Han van Dijk aan de andere kant een behoorlijke mogelijkheid onbenut en vond Sam Crowther na een vrije trap met het hoofd niet de juiste richting, terwijl de thuisclub na een vermeende overtreding op Besuyen nog een strafschop claimde en via Mart de Kroo de Sneker veste nog een keer en zonder succes onder vuur nam. Derhalve bleef het bij 2-2 en met die uitslag verscheen er bij beide ploegen slechts een zuinig glimlachje op het gezicht, want zowel bij Goes als bij ONS overheerste het gevoel, dat er meer in had gezeten en dat men met de remise te weinig kreeg.

Goes – ONS Sneek 2-2 (1-1)

Doelpunten: 0-1 Sam Crowther (11.), 1-1 Steve Schalkwijk (43.), 1-2 Crowther (56.-pen.), 2-2 Schalwijk (72.)

Scheidsrechter: N.B. Smit

Opstelling Goes: Brian Meulmeester, Jop Dekker (64. Ruben Besuyen), Jarreau Manuhuwa, Tim de Winter, Ralph de Kok, Ruben Hollemans, Anh Hiep Nuygen (66. Remon de Vlieger), Daniël Wissel, Tim de Winter, Sylvio Hage en Steve Schalkwijk

Opstelling ONS Sneek: Justin van der Dam, Oege Sietse van Lingen, Nick Kuipers, Denzel Prijor, Jordy den Hoedt, Tom Arissen, Wesley Tankink, Han van Dijk, Genridge Prijor, Sam Crowther en Jan Dommerholt (61. Nick Kleen)

Foto: Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com/