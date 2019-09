Nyck de Vries tweede in heftige Formule 2-race

Sotsji – Nyck de Vries is zondag tweede geworden in de sprintrace in de Formule 2. De 24-jarige coureur uit Uitwellingerga moest alleen de Italiaanse Luca Ghiotto nog voor zich laten. Afgelopen zaterdag werd De Vries eerste en daarmee al wereldkampioen.

De Vries maakte bij de start vijf plaatsen goed en rukte op naar de derde plaats. De wedstrijd werd stilgelegd na een crash tussen de Rus Nikita Masepin en de Janpanner Nobuharu Matsushita. De Rus, ploeggenoot van De Vries, kon zelf uit de auto komen, de Japanner niet. Beide coureurs zijn niet ernstig gewond geraakt.

Na de herstart kon De Vries verder oprukken naar de tweede plaats en kwam ook nog in de buurt van de Italiaan, maar hij kon hem niet inhalen.

Er zijn nog twee races dit seizoen. Op 30 november en 1 december komen de Formule 2-rijders nog in actie in Abu Dhabi.

