Neptunia onderuit

Groningen – De waterpoloheren van Neptunia’24 zijn er zaterdagavond in eigen bad niet in geslaagd de drie punten in huis te houden. Tegen het Groningse De Walvisch liep de Sneeker equipe tegen een 9-11 nederlaag aan.

De ploeg van Harmen IJntema kon door vakanties niet over een volledige selectie beschikken en had het erg zwaar tegen de snelle Groningers. Ook in de aanval liep het niet van harte, naast een ontketende Sander van der Molen wist niemand het net te vinden.

Doelpunten Neptunia’24: Sander van der Molen (9x)